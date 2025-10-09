Guvernul Bolojan, zi plină la Palatul Victoria în ședința de azi: Bugete, exproprieri și strategii energetice

Guvernul condus de Ilie Bolojan are programată astăzi o ședință amplă, cu o agendă încărcată ce include proiecte de lege, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, memorandumuri și puncte de vedere. Executivul urmează să analizeze o serie de măsuri legislative și economice care vizează atât reforma administrației și a sistemului de integritate, cât și investiții majore în infrastructură și energie. Printre subiectele centrale se numără modificări importante în legislația penală și în cea privind integritatea în funcțiile publice, reglementări fiscale urgente, dar și proiecte strategice de investiții și dezvoltare durabilă.

Pe ordinea de zi se află două proiecte de lege (Codul de procedură penală și legea integrității funcțiilor publice), o ordonanță de urgență cu măsuri fiscal-bugetare, precum și 25 de hotărâri de guvern ce acoperă domenii precum infrastructura rutieră și feroviară, energia verde, agricultura și cultura. Printre cele mai importante se numără Strategia Națională a Hidrogenului 2025-2030 (III, punct 2), exproprierile pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș (III, punct 3) ; modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova (III, punct 4) și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2025 (III, punct 24). De asemenea, Executivul va discuta memorandumuri privind cooperarea militară cu Azerbaidjanul și securitatea energetică regională (IV, punct 1), alături de un raport anual privind activitatea întreprinderilor publice (V, punct 1) și 13 puncte de vedere asupra unor inițiative legislative aflate în Parlament (VI).

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 438 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Hidrogenului 2025-2030, cu perspectiva anului 2050 si a Planului de Acţiune pentru implementarea acesteia

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu - Făgăraş" , Tronson 3

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Craiova, Subsecţiunea 1: Bucureşti Nord - Roşiori Nord", lucrare de utilitate publică de interes naţional

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex"- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi de imobil proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Metrorex S.A. a obiectivului de investiţii "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)"

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 325/2025 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producției de legume cultivate în spaţii protejate", în perioada 2025 -2027

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2022 privind stabilirea cadrului instituțional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind cerinţele minime de formare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medical generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Tisău, judeţul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea a două numere MF şi modificarea adresei, caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului rezultat în urma comasării, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN a Guvernului privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale în administrarea Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instanţe judecătoreşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Curţii de Conturi a României

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Argeş, Olt, Constanţa, Bacău, Vrancea şi Ilfov, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung, precum şi modificarea Anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului Koba Dmytro

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei Sauter Julia Franziska

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2025 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, denumirii, adresei şi descrierii tehnice, precum şi trecerea imobilului cu nr. MF 153484 din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita în domeniul public al comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul apărării

2. MEMORANDUM cu tema: Componenţa, controlul şi coordonarea activităţilor Grupului de Lucru Interdepartamental (GLISE) pentru probleme de securitate energetică regional

V. NOTE

1. NOTĂ referitoare la Raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice pentru anul 2024

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 13 iniţiative legislative