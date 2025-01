Sindicaliștii de la Poșta Română, scrisoare către Guvern. Acuză eșecul managerial și dependența de stat

„Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, vă adresează această scrisoare pentru a evidenția gravitatea deciziilor și declarațiilor Directorului General Valentin Ștefan, precum și impactul dezastruos al acestora asupra Companiei Naționale Poșta Română, angajaților săi și cetățenilor României.

Contradicțiile declarațiilor Directorului General

Declarația inițială a domnului Valentin Ștefan, conform căreia „oficiile poștale nu sunt profitabile și nu au niciun viitor,” a fost nu doar iresponsabilă, ci și profund dăunătoare. Această afirmație a indus panică în rândul populației și a transmis un mesaj periculos clienților si partenerilor de contract, determinându-i să caute alternative în rândul competitorilor.

Ulterior, clarificările oferite de companie au încercat să diminueze efectele acestor declarații, afirmând că „închiderea oficiilor poștale nu reprezintă o prioritate.” Totuși, această schimbare de poziție nu reprezintă decât o încercare de a masca consecințele deja produse. Caracterul dual al conducerii demonstrează o lipsă de viziune și de responsabilitate, afectând grav încrederea publicului în viitorul Poștei Române.

Efectele asupra reputației și competitivității

Prin declarațiile inițiale, Directorul General a alimentat o percepție de instabilitate care subminează poziția Poștei Române pe piață. Clienții, temându-se de închiderea oficiilor, vor incepe să se orienteze către concurență, ceea ce va duce la:

Scăderea veniturilor companiei, într-un moment în care fiecare client contează pentru redresare;

Pierderea increderii partenerilor contractuali in Compania Nationala Posta Romana si fata de angajamentele aflate in derulare;

Eroziunea încrederii publicului, care vede în aceste declarații o lipsă de angajament față de continuitatea serviciilor;

O oportunitate pentru competitori, care câștigă cotă de piață pe seama instabilității percepute.

Clarificările ulterioare nu au reușit să recâștige încrederea clienților, iar efectele pe termen lung ale acestor declarații rămân îngrijorătoare.

Eșecul managerial și dependența de stat

În cei trei ani de mandat, actuala conducere a demonstrat incapacitatea de a atrage contracte majore și de a diversifica sursele de venit ale companiei. Aproape toate veniturile Companiei Naționale Poșta Română provin din contracte acordate de stat, cum ar fi:

Livrarea pensiilor și a cupoanelor de pensii;

Distribuirea cardurilor sociale în cadrul programelor MIPE;

Transmiterea deciziilor de recalculare a pensiilor.

Această dependență exclusivă de „pomana statului” reflectă un management ineficient, care nu a reușit să identifice și să capitalizeze oportunități de extindere pe alte segmente ale pieței. Închiderea oficiilor poștale nu este o soluție, ci o măsură care maschează eșecul conducerii de a implementa un plan coerent de redresare.

Subminarea rolului strategic al Poștei Române

Compania Națională Poșta Română nu este doar un furnizor de servicii comerciale, ci și un pilon al securității și infrastructurii naționale. Rolul său în Planul Național de Apărare și Mobilizare este vital, mai ales în situații de criză când infrastructura modernă de telecomunicații poate deveni inaccesibilă. Închiderea oficiilor poștale subminează această capacitate strategică, punând în pericol siguranța națională și reziliența țării.

Posta Romana a fost sabotata in ultimii ani prin actul managerial de slaba calitate, avand doar 5% din piata de curierat din Romania in ultimii 3 ani, in loc sa dezvolte sectorul de curierat, managementul companiei a desfiintat divizia Prioripost creeind haos in reteaua postala ,continuind cu desfiintarea oficiilor postale ceea ce seamana cu sabotarea sa de piata serviciilor de Posta si Curierat in favoarea companiilor private avand costuri substantiale.

Propunerile Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România

Pentru a preveni dezastrul către care se îndreaptă compania sub actuala conducere, solicităm:

Schimbarea echipei de management: Performanțele conducerii actuale nu susțin capacitatea acesteia de a redresa compania. Este nevoie de manageri cu viziune strategică și competențe în atragerea de contracte și modernizarea companiilor de stat.

Un plan național de modernizare: Digitalizarea infrastructurii și diversificarea gamei de servicii sunt esențiale.

Valorificarea retelei rurale si mic urbana a Postei Romane pentru promovarea incluziunii financiare prin rolul de vehicul in implementarea unui program national de crestere a gradului de incluziune financiara si digitala a populatiei Romaniei fara acces la minime servicii financiare.

Datorita retelei sale si a acoperirii teritoriale Posta Romana poate fi un vehicul optim de implementare a unui astfel de program , avand in vedere disparitatile dintre mediile urban si rural.

Consultarea sindicatelor și a comunităților: Deciziile strategice care afectează viitorul companiei trebuie să fie transparente și să implice toate părțile interesate.

Campanii publice pentru recâștigarea încrederii: Este imperativ să fie transmis un mesaj clar către public despre angajamentul companiei față de continuitatea serviciilor și modernizarea acestora.

Monitorizarea și responsabilizarea managementului: Guvernul trebuie să supravegheze îndeaproape activitatea managerială a companiei și să ia măsuri în cazul lipsei de performanță.

În concluzie Compania Națională Poșta Română nu poate fi lăsată să devină o victimă a declarațiilor nesăbuite și a unui management incompetent. Deciziile și acțiunile Directorului General Valentin Ștefan au generat daune semnificative, iar clarificările ulterioare nu au reușit să corecteze aceste greșeli.

Solicităm Guvernului României să intervină prompt pentru a proteja acest serviciu public esențial și să inițieze măsuri care să asigure modernizarea, diversificarea și viabilitatea pe termen lung a Poștei Române”, se arată în scrisoare.

