Nicuşor Dan nu vrea ca Guvernul să fie demis prin moţiune de cenzură

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan crede că nu ar fi util în acest moment ca România să aibă un guvern interimar în urma unei eventuale demisii a premierului Marcel Ciolacu, în contextul imaginii de instabilitate pe care o are ţara noastră după anularea alegerilor prezidenţiale, având deja un preşedinte interimar.



"Evident că domnul Ciolacu este reprezentativ pentru acel mod de a face politică şi administraţie pentru care oamenii s-au revoltat şi s-au exprimat votul în noiembrie (...). Cred că domnul Ciolacu nu este prietenul meu politic, tocmai a tăiat bugetul capitalei, deci nu mă bănuiţi de vreo simpatie pentru domnia sa. Însă trebuie să ne uităm şi la interesul României. Şi în momentul de faţă avem o imagine de instabilitate. Avem nişte alegeri anulate, avem un preşedinte interimar. Nu avem explicat foarte clar motivul pentru care am anulat alegerile. Vedem şi presa internaţională şi declaraţiile unor oficiali faţă de chestiunea asta şi nu cred că pentru România ar fi util ca în acest moment să avem şi un guvern interimar", a declarat Nicuşor Dan, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, răspunzând unei întrebări referitoare la oportunitatea demisiei premierului Marcel Ciolacu.



Candidatul a afirmat că dacă grupul partidelor politice pro-occidentale ar avea un proiect pentru un alt guvern, cu altă susţinere parlamentară, acest lucru se poate întâmpla doar în baza unor discuţii prealabile, astfel încât partea de interimat să fie cât mai scurtă între cele două guverne cu puteri legitimitate depline.



"Deci, pentru moment, fără un proiect alternativ, răspunsul meu este că nu, în acest moment", a precizat Niculor Dan.



El a mai spus că dacă va ajunge preşedinte nu va forţa schimbări guvernamentale, iar în cazul în care sentimentul de nemulţumire faţă de guvern va persista şi se va impune o schimbare, această schimbare va avea loc numai în baza unei pregătiri temeinice.



"Mi-am dorit ca USR-ul să intre de la început în coaliţia de guvernare, pentru că este un partid reformist care ar fi putut să preseze pentru reforme în actul de guvernare. Nu s-a întâmplat, în fine, a fost o discuţie, o negociere care a fost şi presată de timp, pentru că exista termenul limită 31 decembrie până la care trebuiau să fie făcute anumite ajustări financiare. În principiu mi-aş dori, însă cu menţiunea pe care am făcut-o anterior, orice schimbare de majoritate să fie pregătită dinainte astfel încât să nu existe un interimar. Eu nu o să o forţez dacă voi fi preşedinte, însă dacă există o nemulţumire (...), sunt multe scenarii pe care nu le putem anticipa, dacă sentimentul de nemulţumire faţă de guvern va persista şi va fi nevoie de o schimbare, aceasta trebuie pregătită mult înainte, program şi oameni, astfel încât perioada de interimat să fie cât mai mică", a mai arătat Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

