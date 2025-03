Reacția MAE la zvonurile că vizele românilor pentru SUA nu vor fi eliminate pe 31 martie. Adrian Zuckerman: România nu e pe nicio listă! UPDATE

Ambasada României la Washington se află într-un dialog activ cu autorităţile americane, în contact direct cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care este mandatat să implementeze accederea României în Programul Visa Waiver al Statelor Unite, a transmis Ministerul Afacerilor Externe, ca reacție la informațiile apărute în spațiul public că vizele românilor pentru SUA ar putea să nu fie ridicate pe 31 martie 2025.

Comunicatul MAE

”Ambasada României la Washington se află într-un dialog activ cu autoritățile americane, în contact direct cu Departamentul pentru Securitate internă (DHS), care este mandatat să implementeze accederea României în Programul Visa Waiver al Statelor Unite.

Nu există în acest moment nicio comunicare oficială privind modificarea datei avute in vedere pentru actualizare sistemului de autorizare a călătoriilor - ESTA.

România consideră Programul Visa Waiver ca fiind un parteneriat de securitate și avem convingerea ca operationalizarea acestuia va contribui la securitatea frontierelor si la combaterea migratiei ilegale”, a transmis MAE.

Comentariul lui Ilie Bolojan

Și președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a făcut declarații la vestea că SUA ar putea păstra vizele pentru România.

"Când am ieșit de la consiliul m-au informat colegii despre această chestiune. În afară de precizările de la MAE nu am nimic de comentat. Cred că până la finalul perioadei vom avea o comunicare comună prvivind data de intrate în vigoare",a declarat Ilie Bolojan.

Ce a transmis Adrian Zuckerman

De asemenea, fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a oferit, joi seară, un punct de vedere cu privire la accederea României în Programul Visa Waiver al Statelor Unite.

”Eu cred că România si Visa Waiver o să fie OK și că programul va continua. Ce se întâmplă în SUA acum, și chiar mi-am făcut o listă – există o listă de 43 de țări împărțite în trei categorii: roșu, portocaliu, galben – dacă ești în categoria roșie, nu intri, precum Afganistanul, Cuba, Iran, Libia. Statele care se regăsesc în categoria portocalie intră, dar sunt mai atent analizate – să-i lăsăm, poate nu-i lăsăm... Și cei din galben sunt analizați, dar mai puțin.



România nu e pe nicio listă! Eu cred că România o să rămână în Visa Waiver, pentru că a lucrat de mulți ani la asta. Această încercare de a avea Visa Waiver a început de mulți, mulți ani. Eram și eu Ambasador. România și-a îndeplinit toate obligațiile tehnice și netehnice care să o califice în Visa Waiver. Eu cred că o se continue.



Dacă va fi o revizuire, cumva, nu o să fie nimic specific pentru România, ci în general. Pentru programul Visa Waiver în general. Și despre asta nu pot să spun nimic, pentru că nu știu dacă administrația Trump are în vedere schimbări la program. Nu am auzit nimic împotriva României. E un program în care e o nouă administrație, o nouă șefă la Homeland Security, se uită la toate țările, la toate relațiile. Pentru că migrația ilegală a fost și continuă să fie o mare, mare problemă pentru SUA. Și așa, pentru ca migrația ilegală să fie eliminată, departamentul de HS se uită la toate țările, la toate sursele de imigranți ilegali și cum să reducă acest lucru”, a declarat Adrian Zuckerman, joi seară, la Digi24.

Drum anevoios până la eliminarea vizelor

Drumul către ridicarea vizelor a fost dificil. În noiembrie 2024, Departamentul de Stat al SUA a confirmat că România a îndeplinit criteriul ratei de refuz a vizelor. România a înregistrat un nivel de 2,61% în anul fiscal 2024, fiind un indicator în unul dintre principalele obstacole în calea admiterii.

Pe lângă acest lucru, România a trebuit să îndeplinească standarde stricte despre securitatea documentelor de călătorie, combaterea terorismului, prevenirea migrației ilegale, dar și schimbul de informații.

România va deveni al 43-lea stat care aderă la acest Programul Visa Waiver, alături de Germania, Franța, Japonia și alte țări. Visa Waiver este un parteneriat complex de securitate, ce asigură călătoriile internaționale. De asemenea, consolidează măsurile de prevenire a infracționalității transfrontaliere și a terorismului. Programul este administrat de Departamentul pentru Securitate Internă, în colaborare cu Departamentul de Stat al SUA.

