Marcel Ciolacu, întâlnire cu ministrul Finanțelor - principalele anunțuri. "Majorare one-off pentru pensiile mici și medii"

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit astăzi cu ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, după contrele legate de banii de la buget și zvonurile potrivit cărora românii s-ar putea trezi cu o nouă majorare a taxelor și impozitelor, dar și cu creșterea TVA. Ulterior aceștia au ieșit cu mai multe declarații în fața presei. Atât Marcel Ciolacu, cât și Tanczos Barna au susținut că impozitele și TVA-ul nu vor crește în 2025, fără a veni însă cu asigurări de acest gen și pentru anul 2026.

Iată care au fost principalele anunțuri făcute de Marcel Ciolacu:

"- Am stabilit indicatorii pe care îi va prezenta domnul ministru în ședința de joi. E un pas premergător aprobării legii bugetului de stat și am făcut și un calendar împreună.

- Până la sfârșitul lunii vom trece Legea bugetului prin Guvern și o vom înainte Parlamentului, astfel încât în prima săptămână din sesiunea parlamentară din februarie legea bugetului să fie aprobată.

- Vom rămâne în deficitul de 7% la sfârșitul anului, așa cum am stabilit cu Comisia.

- Vom rămâne cu ținta de 7% din PIB pentru investiții.

- Am stabilit că vom veni la pensiile mici și medii până la începutul acestui an cu o suplimentare și cu o majorare de tip one off până vom vedea execuția bugetară, la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate astfel încât să nu afectăm investițiile mai ales prevăzute în PNRR, unde există co-finanțări foarte mari, dacă statul român și bugetul de stat își permite indexarea din luna septembrie.

- Am avut o creştere a veniturilor anul trecut de la 27%, acel 27 consacrat, de altfel, mai mulţi ani de zile, la aproximativ 29,6. Cred că până la final va fi un 30,1 % pentru prima oară România va avea cu cifra 3 în faţă la venituri din PIB şi în continuare domnul ministru şi-a stabilit un 29,6 venituri din PIB.

- Continuăm cu ajutoarele de stat, vom solicita și de la Consiliul Concurenței care este nivelul și fiecare program punctual, cum este INVESTALIM, vom continua cu el, vom continua cu materialele de construcție, dar în funcție de randament și de locurile de muncă nou create vom vedea care au fost cele mai eficiente, astfel încât aceste ajutoare de stat să fie. Eu cred că cel mai bine ele ar trebui focusate numai la Ministerul de Finanțe, astfel încât să fie o conlucrare între ministere deoarece cele mai eficiente au fost cele gestionate de către Ministerul de Finanțe până acum".

