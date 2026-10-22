Zvonul lansat de Ucraina despre România. ”Era un blestem”

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Adrian Severin și Petre Roman, împreună cu Bogdan Chirieac, au amintit de momentul în care Ucraina a lansat un zvon despre România, susținut din Rusia, unul care efectiv a ”înghesuit” țara pe plan internațional. ”Nu ne calificam pentru nimic” spune fostul ministru de Externe.

Fără semnarea tratatului cu Ucraina, România nu ar fi avut nicio șansă să intre în NATO. Analistul politic Bogdan Chirieac a punctat, în emisiunea despre revoluție și reformă în România postcomunistă, că ”NATO cerea statelor viitoare membre să aibă tratate de bună vecinătate cu absolut toți vecinii, nu dorea să importe conflicte. Și în mod special cu Ucraina”.

”Ucraina avea o atitudine dușmănoasă”

Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a subliniat, în emisiunea DCNews, că ”lucrurile erau foarte stricte”: ”Este o alianță politico-miltară defensivă și toți noii membri trebuie să întărească această capacitate defensivă, nu să o slăbească. Dacă noi veneam cu noi probleme, lungind frontul conflictelor pe care NATO trebuia să le gestioneze, reduceam capacitatea de apărare, nu o măream”.

Bogdan Chirieac amintește că ”Ucraina avea o atitudine dușmănoasă”.

România și ”revizuirea frontierelor”: Era blestem

”Ucraina a lansat atunci zvonul că noi suntem revanșarzi și revizioniști, prin raportare la Tratatul de Pace de la Paris din 1947. Pentru mulți care nu știu, acel tratat a fost semnat și de Ucraina, în nume propriu” a completat Adrian Severin. ”Ideea a fost susținută și de Federația Rusă că România vrea să încalce Tratatul de Pace, vrea să-l revizuiască. Cuvântul revizionism era...” a continuat fostul ministru de Externe, moment în care Petre Roman, fost premier al României, a intervenit: ”În special revizuirea frontierelor, era blestem” confimat de Adrian Severin: ”Blestem!”.

Capcana în care a picat Emil Constantinescu

”Mie mi-a spus atunci ambasadorul american - și nu vorbesc din auzite!- mi-a spus: ”dacă vreți teritorii, declarați război Ucrainei și atunci veți face războiul ăsta împotriva noastră, a tuturor”. Domnul Constantinescu a fost prins atunci într-o capcană, abia venit în funcție, nefiind foarte avizat de aceste lucrături, manevre calomnioase la adresa României, și s-a dus la Lisabona la Summit-ul OSCE. Guvernul nu depusese jurământul și eu n-am fost. Știu de la ei ce s-a întâmplat: Constantinescu a fost ”înghesuit” acolo, i s-a spus că România este revizionistă, aveți pretenții teritoriale la vecini. Nu ne calificam pentru nimic! Pentru niciun fel de dialog” amintește Adrian Severin.

Amintim că, la căderea comunismului în România, Petre Roman și Adrian Severin au elaborat documentul "Revoluție și reformă în România postcomunistă", în care sunt prezentate principiile și măsurile concrete care au stat la baza reformei.

După cum spune fostul premier Petre Roman, documentul a fost pregătit înainte de alegeri, pentru a prezenta direcția reformelor, și a fost foarte bine primit în Occident. Documentul istoric poate fi consultat aici.