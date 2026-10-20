Noi culise despre revoluție și reformă în România postcomunistă. Petre Roman și Adrian Severin, la DC News

Analistul politic Bogdan Chirieac, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin

Miercuri, 21 octombrie 2026, Petre Roman și Adrian Severin sunt invitații analistului politic Bogdan Chirieac, la interviurile DC News, unde vor vorbi despre revoluția din 1989 și reforma în România postcomunistă.

Miercuri, 21 octombrie 2026, începând cu ora 13:00, Petre Roman, primul prim-ministru al României postdecembriste, și Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, se vor afla în studioul DC News la invitația analistului politic Bogdan Chirieac.

Foștii demnitari ai statului român vor dialoga cu Bogdan Chirieac despre cele mai intense evenimente ale anilor de tranziție, despre revoluția din 1989 și reformele care s-au făcut în România postcomunistă.

În primul rând, se va aborda caracterul revoluționar al finalului anilor ’80, care a culminat în România cu revoluția din decembrie, finalizată constituțional doi ani mai târziu, în decembrie 1991, prin adoptarea noii Constituții. Petre Roman și Adrian Severin vor vorbit despre necesitatea stringentă a reformei, generată de o economie etatizată ineficientă, de plata forțată a datoriei externe și de sfârșitul Războiului Rece. Aceste lucruri au făcut ca reforma să nu fie o opțiune, ci o obligație istorică inevitabilă pentru salvarea țării din colaps.

De asemenea, cei doi vor vorbi despre recunoașterea din partea FMI, a Clubului de la Paris și a Consiliului Europei a reformelor realizate în România în primii ani de după revoluție, însă vor da detalii și despre coliziunea ideologică majoră între aripa reformatoare și cea conservatoare a noii puteri de la București, care a culminat cu înlăturarea violentă a Guvernului Roman în septembrie 1991.

Nu în ultimul rând, în emisiune vor fi dezbătute și cauzele tranziției mai dificile a României față de alte state foste comuniste din Europa de Est.

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 21 octombrie 2026, începând cu ora 13:00, pe DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News.

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