Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Guvernului. A semnat şi trei decrete cu privire la doi noi miniştri

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Din articol Nicuşor Dan a semnat decretul de numire în funcţie a Guvernului

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat trei decrete prezidenţiale cu doar o oră înainte ca Guvernul Niculescu să depună jurământul la Palatul Cotroceni.

Două dintre acestea fac referire la miniştri din cabinetul Niculescu.

Astfel, preşedintele Nicuşor Dan a semnat un "Decret privind rechemarea domnului Sebastian-Dănuț Neculăescu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României la NATO".

Dan Neculăescu este noul ministru al Afacerilor Externe în Guvernul Luca Niculescu. Dan Neculăescu este reprezentantul permanent al României la NATO din februarie 2022. A lucrat în MAE din 2002 și a ocupat anterior funcții în administrația guvernamentală și în diplomație.

De asemenea, Nicuşor Dan a semnat decretul "pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial, la cerere, a domnului Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 20 octombrie 2026".

Sorin Costreie este noul ministru al Educaţiei. Acesta este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei. A susţinut doctoratul în 2007 la Universitatea din București și a urmat studii doctorale şi la University of Western Ontario, Canada.

"Contribuţiile sale academice (articole ştiinţifice, cărţi de autor, capitole de cărţi şi volume editate şi coeditate) au fost publicate la edituri prestigioase la nivel internaţional şi naţional: Routledge, Springer, Oxford University Press, Taylor & Francis, Elsevier, Humanitas, Editura Universității din București, C.H. Beck şi ProUniversitaria.

Parte a unor proiecte de cercetare, a studiat pentru perioade mai extinse de timp în Canada, Statele Unite ale Americii, Germania, Spania şi Italia. În ultimii ani, interesul său academic s-a canalizat către cogniţie matematică, gândire critică şi integrări umaniste în medicină (medical humanities).

Parcursul său profesional îmbină experiența extinsă din educație și cercetare cu funcții strategice în conducerea universitară și în administrația publică centrală.

În prezent, este președintele UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, una dintre cele mai importante reţele universitare de cooperare academică europeană, și coordonator al alianței universitare CIVIS la nivelul Universității din București. A avut două mandate de prorector şi a fost prodecan pentru o scurtă perioadă de timp.

A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anterior, consilier al ministrului", se arată într-un comunicat pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

Nicuşor Dan l-a numit în funcţia de consilier prezidenţial pe Cornel Olendraru, în locul lui Sorin Costreie.

Nicuşor Dan a semnat decretul de numire în funcţie a Guvernului

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 20 octombrie 2026, decretul privind numirea Guvernului României, în următoarea componență:

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacșu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor și infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu – ministrul justiției;

Ștefan-Radu Oprea – ministrul apărării naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială;

Dumitru Chisăliță – ministrul energiei;

Florin-Ionuț Barbu – ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor și pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investițiilor și proiectelor europene;

Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătății;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul educației și cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învățământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.