6.000 de euro, ”sparți” la Oradea pe Andreea Esca și Otravă. Bolojan a spus dacă era o cheltuială justificabilă

Andreea Esca. Inquam Photos/ George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, luni, o conferință de presă în care a prezentat bilanțul activității Guvernului pe durata mandatului său. El a fost întrebat și despre un fapt controversat de la Oradea, în condițiile în care Bolojan se laudă că a fost și este un om ”riguros” cu risipa banilor publici.

După conferința de presă susținută, luni seară, la Guvern, în care și-a evidențiat ”reușitele” guvernamentale, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă este o cheltuială justificată faptul că, la Oradea, la un festival, au fost cheltuiți 6.000 de euro pe o vedetă de televiziune, respectiv Andreea Esca, și pe influencerul Otravă.

”Fiecare autoritate locală, administrație publică din România își stabilește bugetele, activitățile, în limita bugetelor pe care le au. Guvernul României nu are competența să intervină în modul în care consiliile județene, municipale sau orășenești stabilesc aceste bugete. Și fiecare răspunde, din punct de vedere legal, de modul în care cheltuie bani și, nu în ultimul rând, răspunde în fața cetățenilor, pentru ceea ce face cu banii”, a răspuns Ilie Bolojan.

În plină austeritate evidențiată de Bolojan, Oradea este acuzată că ”risipește” bani publici

În plină austeritate, Primăria Oradea a alocat suma de 2,13 milioane de lei, bani din bugetul local, pentru un festival, care a marcat „Ziua Orașului”, organizat în perioada 9 - 11 octombrie 2026.

Pentru o oră și jumătate pe scenă, Andreea Esca și blogger-ul Otravă au primit, la ”pachet”, aproximativ 6.000 de euro, deoarece a prestat pe scenă alături de Otravă un DJ set.

Pe scena festivalului au mai urcat și alte vedete, precum Horia Brenciu, Andra, Smiley, Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Mira, dar și un muzician israelian Asaf Avidan.