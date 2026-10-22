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Călin Georgescu, audiat ca suspect în al cincilea dosar penal. Fostul candidat ar fi făcut salutul legionar în fața susținătorilor

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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2026-09-22-3892 Călin Georgescu
Călin Georgescu / Inquam Photos George Călin

Călin Georgescu a fost audiat, joi, în Arestul Central, într-un nou dosar deschis de procurori, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi făcut salutul legionar la ieșirea din secția de poliție din Buftea.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost audiat în arest joi, 22 octombrie, într-un dosar deschis pe fondul unul salut făcut mulțimii în fața Poliției din Buftea. Este vorba despre momentul în care Georgescu și-a salutat susținătorii cu un gest considerat legionar, atunci când era cercetat sub control judiciar.

Georgescu, suspect într-un nou dosar penal

Călin Georgescu are calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, potrivit surselor Agerpres.

Acesta este cel de-al cincilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.

În unul dintre aceste dosare, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat că, în perioada 2020 - 2025, a promovat în public cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.

Un alt dosar penal pentru Georgescu, după verificările din vila sa din Mogoșoaia 

Audierea are loc la o zi după ce procurorii DIICOT au anunțat noi cercetări care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale. Anchetatorii suspectează că acesta ar fi cerut unui specialist să îi verifice locuința din Mogoșoaia pentru a identifica eventuale dispozitive de înregistrare instalate de autorități. 

Potrivit DIICOT, verificarea ar fi avut loc pe 26 septembrie, la cinci zile după perchezițiile efectuate la locuința lui Georgescu. Procurorii cercetează inclusiv o presupusă încercare de perturbare a sistemelor de supraveghere, însă susțin că rezultatul urmărit nu s-a produs. 

Călin Georgescu, în arest preventiv

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, când Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale pentru 30 de zile. Hotărârea a fost definitivă.

Georgescu a fost reținut inițial pentru 24 de ore, pe 21 septembrie, de procurorii DIICOT. O zi mai târziu, Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat decizia, iar Curtea de Apel București a admis contestația pe 29 septembrie, dispunând arestarea preventivă a lui Georgescu. 

Dosar de înșelăciune

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu respectiva sumă de 1,1 milioane de euro.

Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro.

Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

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calin georgescu
ancheta
salut legionar
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Comentarii (15)

Gabriela Cecilia Souca   •   22 Octombrie 2026   •   23:44

Cel mai grotesc spectacol: SCREMEREA ZILNICA, poate mai iese un dosar, poate mai cade un lider politic incomod care inca nu a reusit sa fure din banul public! Cu scuzele de rigoare pt cititori, nu-mi place sa folosesc astfel de expresii, insa, se potrivesc ca o manusa pe zi ce trece actualilor carmuitori intelepti de la putere.Bai nefericitilor, chiar nu mai are Romania probleme? Cat mai risipiti banul public ca sa eliminati adversari politici? Atat sunteti de tari si de buni in ceea ce faceti ca nu sunteti in stare sa-i tineti piept chiar deloc? Atat puteti, nimic, cand casca gura rasturna vrei zece dintre voi, la vot v-a nenoricit, asa ca faceti nefacute sa nu va mai deranjeze urechile? O avea el si defecte, insa voi aveti cu carul, din o suta nu poti face unul bun, atat de tari sunteti.Puneti mana si cititi economie, politica si administratie, sunteti praf, buni de aruncat la gunoiul politicii! Sunteti rusinea secolului pt tara!!!

31   •   22 Octombrie 2026   •   21:30

La pârnaie cu prorusul! Orice accept, orice dileală dar trădarea este ceva de neacceptat!
Decât cu rușii mai bine votăm USR sau alte mizerii!

saracu   •   22 Octombrie 2026   •   20:22

Este singurul om la care procurorii se intrec in dosare.Daciada.

Ion gheorghe   •   22 Octombrie 2026   •   18:34

Stat politienesc. Exista o melodie pe youtube, se numeste SECURISTAN. Se potriveste perfect cu situatia actuala a bolsevicilor comunisti care conduc tara!

ionel   •   22 Octombrie 2026   •   18:13

de la ion iliescu ar fi fost cel mai bun presedinte!!!!!!!

Nelu   •   22 Octombrie 2026   •   17:48

Intrebare pentru toti procurorii: Daca-i deschizi lui X dosar penal ca el a facut gestul cutare in data de cutare cum are calitatea de suspect? Daca suspectul a facut fapta nu mai este suspect!

Gogu Pintenogu   •   22 Octombrie 2026   •   15:10

Dacă România este stat de drept iar justiția este independentă, le doresc tuturor celor ce cred asta, să se bucure de astfel de stat și de justiția lui.

#SALUTU'MIC!!!   •   22 Octombrie 2026   •   14:56

Tovarasi PORC-urori, ati dori sa va faca "SALUTU' MIC"??? Daca stiti ce inseamna, dar voi sinteti din aia cu "gleznele goale", NU AVETI HABAR DE ARMATA, ORDINE SI DISCIPLINA...

@CI - vad ca ii tot dai cu propaganda   •   22 Octombrie 2026   •   14:28

Pe ce te bazezi cand faci pe unul tradator ?
Pe cine a tradat ? Pe cei de la putere ?

Sunt curios stii de ce ?
Pentru ca precursori ai SRI DIICOT Procuratura din anii 1950-1989 procedau asemănător cu dizidentii.
Le stricau imaginea publica ; le deschidea dosare si daca nu se lipea nimic ii trimiteau la balamuc.

De altfel in trecutul recent avem SRI partener al Judecătorilor si Procurorilor cu protocoale secrete
Vreau sa vad si eu o condamnare pe dosarul cu alegerile si asa zisa tentativa de insurectie.

Omul asta o sa ia bani mulți de la statul roman   •   22 Octombrie 2026   •   14:20

Nu-mi place deloc acest individ dar nici faptul ca in aproape 2 ani statul roman ar fi putut lamuri de ce a anulat niște alegeri.

Ce se intampla acum pare descris din comunism cauta orice inclusiv sugerează unii ca e de internat la balamuc ...
5 dosare penale ... sistemul care a refuzat sa predea puterea are o problema majora daca nu ii găsește ceva ...in consecință cauta ... si tot cauta
Daca apare deea unui palmier sa candideze si sa fie susținut de el ca sa arate lipsa totala a democrației si nivelul politiei politice in romania o sa ia 50 %.
De altfel vedem cum s erefuza anticipatele deși tara nu are o majoritate care sa se înțeleagă.
Păcat ca se compromite ideea de democrație si libertate in felul asta....
Poate trebuie sa ne mutam in SUA unde pare ca lucrurile sunt echilibrate si exista o alternanta la putere

elena   •   22 Octombrie 2026   •   14:13

Nu-i nici o problema sa gratiaza singur.

CI   •   22 Octombrie 2026   •   13:56

O să se plictisească de pușcărie. Acolo îi putrezesc oasele. Așa merită trădătorii

rasvan   •   22 Octombrie 2026   •   13:37

Din dosar in dosar o sa ajungem la viitoarele alegeri prezidentiale si atunci vom vedea finalul ,,mascaradei,,

Dan   •   22 Octombrie 2026   •   13:06

Urmeaza al șaselea dosar:când a fost la budă a tras trei bășini puternice deranjând vecinii.

Petre   •   22 Octombrie 2026   •   13:03

Incepe sa fie putin cam ciudat. Ziua si dosarul?!

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