Călin Georgescu, cercetat într-un nou dosar DIICOT. Ar fi încercat să saboteze sistemele de supraveghere utilizate de organele judiciare

Călin Georgescu. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Călin Georgescu este cercetat într-un nou dosar DIICOT. El ar fi încercat să saboteze sistemele de supraveghere utilizate de organele judiciare.

Fostul prezidențiabil Călin Georgescu este cercetat într-un nou dosar DIICOT. Procurorii susțin că acesta a încercat să le saboteze sistemele de supraveghere.

Mai exact, fostul candidat la alegerile prezidenţiale este audiat miercuri la DIICOT, într-un nou dosar în care este suspectat că i-ar fi cerut unui bărbat în vârstă de 35 de ani să îi scaneze vila din Mogoşoaia, pentru a descoperi dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare. Totodată, la DIICOT este audiat şi bărbatul care ar fi căutat în vilă tehnica instalată de procurori.

Indicii care confirmă faptul că este vorba despre Călin Georgescu

DIICOT a transmis într-un comunicat de presă că procurorii și polițiștii au pus în aplicare, miercuri, 21 octombrie, două mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Deși DIICOT nu menționează clar numele lui Călin Georgescu, menționează că imobilul scanat de bărbatul în vârstă de 35 de ani se află în Mogoșoaia, comuna unde fostul candidat la prezidențiale locuiește. În plus, comunicatul DIICOT menționează că acesta a acționat la cererea unui suspect în vârstă de 64 de ani, care are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT. Călin Georgescu, născut la data de 26 martie 1962, are 64 de ani și este inculpat într-un alt dosar al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Precizările DIICOT

"Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracţiunile de alterarea integrităţii datelor informatice și perturbarea funcţionării sistemelor informatice.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică. Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Cei doi, audiați la sediul central al DIICOT

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", transmite DIICOT într-un comunicat de presă.

Călin Georgescu, inculpat într-un alt dosar DIICOT, de înșelăciune

Precizăm că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu se află, în continuare, în Arestul Central. Judecătorii de la Curtea de Apel vor decide vineri dacă el va fi eliberat și va fi pus în arest la domiciliu.

Reamintim că la percheziţiile efectuate pe 21 septembrie la vila din Mogoşoaia a lui Georgescu, anchetatorii au ridicat zeci de dispozitive - telefoane, laptopuri, stick-uri de memorie, care au fost ulterior expertizate în prezenţa deţinătorilor, adică în prezența lui Călin Georgescu și a soției sale, Cristela Georgescu. Tot atunci, procurorii au găsit un aparat de bruiaj în maşina lui Călin Georgescu, care îi permitea fostului candidat la Preşedinţie să nu fie înregistrat în timp ce poartă diverse conversaţii.

Fostul prezidențiabil este inculpat într-un dosar de înșelăciune, deschis după o plângere penală depusă de afaceristul Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit de Georgescu cu sumă de 1,1 milioane de euro.