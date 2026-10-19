Victor Negrescu cere mai multe fonduri europene pentru sănătate și propune o Zi Europeană a informării despre cancer

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Sursa foto: Agerpres

Sănătatea cetățenilor trebuie să reprezinte o prioritate la nivel european, nu doar la nivel declarativ, ci și prin alocări bugetare concrete, evidențiază europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat că, în ultimele zile, a găzduit în Parlamentul European două evenimente majore dedicate combaterii cancerului, promovării prevenției și asigurării unui acces echitabil la servicii medicale pentru toți cetățenii.

Ziua Europeană a informării și educației despre cancer

”Sănătatea oamenilor trebuie să fie o prioritate europeană. Nu doar în declarații, ci și în buget. În ultimele zile, am găzduit în Parlamentul European două evenimente de impact dedicate luptei împotriva cancerului, prevenției și accesului echitabil la servicii medicale.

Primul eveniment: susțin recunoașterea zilei de 14 octombrie drept Ziua Europeană a informării și educației despre cancer. Împreună cu reprezentanții proiectului european CURTAIN, coordonat din România de INOMED, am lansat această inițiativă pentru ca fiecare persoană să aibă acces la informații corecte, să înțeleagă opțiunile de prevenție, diagnosticare și tratament și să poată lua decizii informate.

Voi solicita oficial Comisiei Europene recunoașterea acestei zile la nivel european. Mă bucur că și comisarul european pentru sănătate a susținut inițiativa noastră”, a scris Victor Negrescu, pe o rețea socială.

Mai mulți bani europeni pentru prevenție și sănătate

”Al doilea eveniment: mai mulți bani europeni pentru prevenție și sănătate. Alături de EuroHealthNet și JA PreventNCD, am discutat despre cum putem proteja finanțarea sănătății în viitorul buget european.

Am susținut alocarea a 90 de miliarde de euro pentru sănătate în perioada 2028-2034, un program european dedicat de 10 miliarde de euro și cel puțin 20 de miliarde de euro pentru investiții în sănătate prin viitoarele planuri naționale și regionale.

Aceste resurse trebuie să ajungă în spitale, în programe de prevenție și depistare timpurie, în comunitățile rurale, la personalul medical și, mai ales, la pacienți.

România are nevoie de aceste investiții. Diferențele dintre țările europene sunt încă uriașe. Nu este normal ca locul în care trăiești sau veniturile pe care le ai să îți determine șansele de a primi un diagnostic la timp sau un tratament adecvat.

Nu putem spune că luptăm împotriva cancerului și a altor afecțiuni care pot fi prevenite, iar în același timp să reducem fondurile pentru sănătate. Este una dintre mizele negocierilor pe care le purtăm pentru viitorul buget european.

Pentru mine, rezultatele nu se măsoară doar în miliarde alocate sau proiecte aprobate, ci în vieți salvate, pacienți tratați la timp și oameni care pot trăi mai mult și mai bine.

O Europă mai puternică se construiește cu oameni sănătoși. Iar prevenția nu este o cheltuială, ci o investiție în viață”, a scris europarlamentarul PSD Victor Negrescu, pe contul său de Facebook.