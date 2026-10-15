Robotul Da Vinci schimbă soarta pacienților cu cancer la Spitalul Burghele! Ce avantaje uriașe aduce noua tehnologie / FOTO: DC Medical

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” din Capitală deschide un nou capitol în medicina românească printr-un parteneriat strategic cu UMF „Carol Davila”: un robot Da Vinci de ultimă generație va fi folosit pentru realizarea a 250 de operații minim invazive, destinate în special pacienților cu cancer de prostată și tumori renale.

După 15 ani de la primele intervenții de chirurgie robotică, Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" din București deschide un nou capitol în tratamentul afecțiunilor urologice, notează DC Medical. Un robot Da Vinci de ultimă generație va permite efectuarea a 250 de operații asistate robotic, în special pentru pacienții cu cancer de prostată și tumori renale. Investiția europeană vizează atât accesul pacienților la chirurgia minim invazivă, cât și pregătirea noilor generații de medici.

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" din București a lansat un program de chirurgie robotică urologică, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila". Proiectul INOFORMDOC, finanțat din fonduri europene, prevede efectuarea a 250 de intervenții chirurgicale și pregătirea a șase echipe medicale. Rectorul UMF "Carol Davila", prof. univ. dr. Viorel Jinga, a subliniat importanța investiției pentru dezvoltarea chirurgiei minim invazive, cercetării și formării viitoarelor generații de medici.

Viorel Jinga: "Acesta este viitorul chirurgiei, în special în urologie"

"Este o zi importantă pentru Universitate, Spitalul Burghele și, mai ales, pentru pacienți. Este un proiect care prevede creșterea calității pregătirii la școala doctorală în chirurgia minim invazivă. A fost cumpărat și un robot care va ajuta doctoranzii să dezvolte proiecte pe chirurgia minim invazivă, respectiv chirurgia robotică. Avem două echipe operatorii, dar proiectul prevede pregătirea a șase echipe cu câte doi doctori. Acesta este viitorul chirurgiei, în special în urologie, pentru că prostata beneficiază cel mai mult de chirurgia robotică", a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București.

Rectorul UMF Carol Davila a evidențiat importanța chirurgiei robotice în tratamentul cancerului de prostată, în special în cazul intervențiilor de prostatectomie radicală, dar și în chirurgia tumorilor renale.

"Cancerul de prostată, prostatectomia radicală este cea mai bună indicație, considerată dintre toate indicațiile pe care le poate avea un robot în general în chirurgie.

De asemenea, în tumorile renale, când se face practic nefrectomie parțială, robotul ajută foarte mult ca să poți să enucleezi, să scoți tumora, să rămână pe loc parenchimul sănătos", a explicat rectorul UMF "Carol Davila".

Robotul Da Vinci permite intervenții pentru cancerul de prostată și tumorile renale

Noul sistem robotic Da Vinci, achiziționat în cadrul proiectului INOFORMDOC, permite efectuarea unor intervenții urologice complexe, în special pentru afecțiuni oncologice. Printre acestea se numără prostatectomia radicală, intervențiile pentru tumorile renale și anumite operații pentru cancerul de vezică urinară.

Potrivit conf. univ. dr. Traian Constantin, managerul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele", chirurgia robotică poate oferi pacienților o recuperare mai rapidă și un acces mai bun la zona în care se află leziunea.

"Beneficiile sunt legate de o perioadă de recuperare mai rapidă și de un acces mai facil în câmpul operator, acolo unde se află procesul patologic. Sigur, toate acestea contribuie la o recuperare mai rapidă", a explicat medicul.

Sistemul Da Vinci achiziționat de spital beneficiază de dezvoltările tehnologice din ultimii 15-20 de ani și face parte dintr-un proiect cu obiective care depășesc activitatea clinică.

250 de pacienți vor beneficia de intervenții chirurgicale asistate robotic

Programul nu vizează doar achiziția echipamentului medical. Proiectul include formarea resursei umane, susținerea studiilor doctorale și postdoctorale, precum și dezvoltarea cercetării științifice.

În cadrul programului sunt prevăzute resursele necesare pentru efectuarea a 250 de operații, ceea ce înseamnă că 250 de pacienți vor putea beneficia de intervenții chirurgicale asistate robotic.

Totodată, doctoranzii Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" vor avea acces la informațiile și resursele necesare pentru dezvoltarea activității științifice și publicarea unor lucrări de specialitate.

Proiectul prevede, de asemenea, pregătirea a șase echipe medicale, fiecare cu câte doi medici. În prezent, spitalul dispune de doi medici experți în chirurgia robotică, care au parcurs etapele necesare pentru dobândirea acestei competențe.

Ce afecțiuni pot fi tratate cu ajutorul robotului Da Vinci

Chirurgia asistată robotic este utilizată în special pentru patologii oncologice, însă indicațiile nu se limitează la cancerul de prostată.

"Nu vorbim doar despre cancerul de prostată și despre prostatectomia radicală. Sunt tratați și pacienți diagnosticați cu neoplasme renale. Practic, se pot face excizii totale sau parțiale ale rinichiului.

Robotul poate fi utilizat și pentru tratamentul cancerului de vezică urinară în stadii avansate, dar și pentru patologii benigne, precum hidronefroza congenitală. Mai rar, este utilizat și în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată. Sigur că toate aceste cazuri trebuie selectate cu atenție", a precizat conf. univ. dr. Traian Constantin.

Alegerea metodei de tratament depinde de particularitățile fiecărui caz, iar indicația operatorie se stabilește după evaluarea medicală a pacientului.

Proiect european pentru cercetare și formarea medicilor

Programul de chirurgie robotică urologică face parte din proiectul INOFORMDOC, cod SMIS 351225, finanțat prin Programul Sănătate 2021-2027, cu sprijinul fondurilor europene.

Prin această inițiativă, Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" urmăresc dezvoltarea chirurgiei minim invazive, consolidarea cercetării științifice și pregătirea specialiștilor care vor utiliza tehnologiile robotice în practica medicală.

Echipa medicală implicată în program este condusă de conf. univ. dr. Daniel Rădăvoi și dr. Dan Diaconescu.

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" din București a fost printre primele unități sanitare din România care au utilizat chirurgia asistată robotic, încă din 2011. Noul program marchează o etapă de dezvoltare a acestei activități, prin achiziția unui sistem robotic Da Vinci de ultimă generație, destinat intervențiilor urologice complexe.

Programul urmărește atât extinderea accesului pacienților la intervenții chirurgicale minim invazive, în special pentru afecțiuni oncologice urologice, cât și dezvoltarea cercetării medicale și formarea doctorală și postdoctorală. Potrivit reprezentanților spitalului, proiectul prevede resursele necesare pentru 250 de intervenții chirurgicale asistate robotic și pregătirea unor noi echipe medicale.

Chirurgia robotică permite medicului să efectueze intervenții cu ajutorul unor instrumente articulate, controlate de la o consolă, și al unei imagini tridimensionale mărite a câmpului operator. În funcție de indicația medicală și de particularitățile fiecărui caz, abordul minim invaziv poate contribui la reducerea traumatismului chirurgical și la scurtarea perioadei de recuperare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 75.520.761,60 lei, iar perioada de implementare este 1 septembrie 2025 - 1 decembrie 2029.