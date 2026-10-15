Front comun pentru protejarea politicii de coeziune şi a agriculturii în bugetul UE. Victor Negrescu: Este și bătălia pentru banii României

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunță mobilizarea a peste 50 de eurodeputați din 13 state membre UE pentru protejarea politicii de coeziune și a agriculturii în viitorul buget european 2028–2034.

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a anunțat, joi, 15 octombrie, că a mobilizat peste 50 de eurodeputaţi din 13 state membre care au semnat o scrisoare comună prin care se solicită protejarea politicii de coeziune şi a agriculturii în viitorul buget european pentru perioada 2028 - 2034. Acesta spune că demersul vine într-un moment decisiv, amintind faptul că președinția irlandeză a Consiliului UE a propus reducerea bugetului cu 141 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei.

"Bătălia pentru viitorul buget european este și bătălia pentru banii României. Iar România trebuie să fie bine reprezentată la masa negocierilor.

Înaintea Consiliului European, am făcut două demersuri importante pentru protejarea fondurilor europene și pentru un buget care să răspundă nevoilor reale ale oamenilor. Am mobilizat peste 50 de eurodeputați din 13 state membre, care au semnat o scrisoare comună prin care solicităm protejarea politicii de coeziune și a agriculturii în viitorul buget european 2028–2034. Sunt fonduri esențiale pentru România, pentru dezvoltarea comunităților locale, sprijinirea fermierilor, modernizarea infrastructurii și reducerea decalajelor dintre regiuni.

Victor Negrescu: Nu putem accepta diminuarea investițiilor de care depind milioane de cetățeni

Liderii social-democrați europeni au aprobat o rezoluție pe care am coordonat-o, în calitate de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni și responsabil pentru negocierile privind viitorul buget european. Susținem un buget european mai ambițios, care să protejeze agricultura și coeziunea, să investească mai mult în educație, sănătate, locuințe și competitivitate și să ofere sprijin adecvat regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene.

Aceste demersuri vin într-un moment decisiv. Noua propunere de buget european prevede reduceri de 141 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene. Nu putem accepta diminuarea investițiilor de care depind milioane de cetățeni", a scris Victor Negrescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Miza pentru România

Victor Negrescu a explicat și care este miza pentru România.

"Pentru România, miza este uriașă. Banii europeni înseamnă drumuri, școli, spitale, sprijin pentru agricultori, investiții în sate și orașe, locuri de muncă și oportunități pentru tineri.

Voi continua să susțin convergența subvențiilor agricole, finanțarea distinctă a dezvoltării rurale, protejarea fondurilor pentru regiunile mai puțin dezvoltate și alocări corecte pentru România.

Europa nu poate face mai mult cu mai puțini bani. Iar România nu își permite să piardă oportunități de dezvoltare.

De aceea, construim alianțe, mobilizăm sprijin și venim cu propuneri concrete. Pentru că interesele României se apără prin muncă, negocieri și rezultate, nu doar prin declarații", a mai spus Victor Negrescu.

Nicuşor Dan a anunţat cele patru priorităţi cu care merge la negocierile din Consiliul European

Reamintim că preşedintele României, Nicuşor Dan a condus, alături de premierul italian Georgia Meloni, o şedinţă a grupului "Prietenii Coeziunii" înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles și a anunțat patru priorități: