Nicuşor Dan a anunţat cele patru priorităţi cu care merge la negocierile din Consiliul European

Sursa: Nicusor Dan, X

Preşedintele Nicuşor Dan a condus, alături de premierul italian Georgia Meloni, o şedinţă a grupului "Prietenii Coeziunii" înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat şi cele patru priorităţi ale grupului "Prietenii Coeziunii", cu care ţările membre vor merge în negocierile din Consiliul European.

"Împreună cu Giorgia Meloni am strâns laolaltă şefii de stat şi guverne din grupul "Prietenii Coeziunii" înaintea Consiliului European. Vom rămâne uniţi pe parcursul negocierilor pentru următorul buget multianual şi ne vom axa pe patru priorităţi:

1.Suficiente resurse pentru a putea răspunde la priorităţile noastre comune.

2. Menţinerea coeziunii şi a politicilor pe agricultură, atât în ceea ce priveşte regulile de finanţare, cât şi a celor de implementare.

3. Contribuţii corecte aduse de către statele membre.

4. Fără reduceri.

Împreună, vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că aceste priorităţi sunt reflectate în acordul final", a scris Nicuşor Dan pe X.

Liderii UE, îngrijorați de situația din Orient, Ucraina și de prețurile la energie

'În fața incertitudinii geopolitice în creștere, liderii care se reunesc joi la Bruxelles se vor concentra asupra aspectelor legate de economie și asupra furnizării de răspunsuri la provocările cu care se confruntă competitivitatea europeană, inclusiv prețurile la energie', arată site-ul oficial al Consiliului.

Astfel, liderii UE vor discuta despre următorul buget pe termen lung, perioada 2028-2034, despre sprijinul continuu pentru Ucraina, atacurile hibride din Europa legate de Rusia, migrație, extindere și reforme, precum și despre situația din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește prețurile la energie, liderii UE vor oferi orientări Comisiei cu privire la măsuri specifice și temporare pe termen scurt pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie, protejând cetățenii și întreprinderile din UE. Aceștia vor discuta, de asemenea, despre strategia pe termen lung a Europei de reducere a dependenței sale de combustibilii fosili.

Liderii vor examina și progresele înregistrate în ceea ce privește agenda 'O Europă, o piață', inclusiv punerea sa în aplicare în 2026 și 2027.

Ei vor discuta în continuare despre modalitățile de reducere a dezechilibrelor macroeconomice globale care afectează industria europeană.

Următorul buget pe termen lung al UE, cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034, 'este instrumentul strategic pentru a construi o Europă mai prosperă, mai competitivă și mai autonomă din punct de vedere strategic', arată Consiliul.

Totodată, liderii UE vor sublinia că Ucraina rămâne o prioritate-cheie pentru UE. În cadrul reuniunii, liderii vor discuta despre sprijinul continuu pentru Ucraina, inclusiv despre nevoile operaționale ale infrastructurii sale critice înainte de iarnă.

Potrivit Consiliului, va fi luat în discuție comportamentul din ce în ce mai agresiv al Rusiei, inclusiv atacurile sale hibride în întreaga Europă. Vor fi trecute în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește agenda UE privind pregătirea pentru apărare și modalitățile de menținere a dinamicii și de accelerare a lucrărilor, inclusiv în ceea ce privește abordarea lacunelor critice în materie de capabilități militare.