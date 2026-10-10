Irlanda propune reducerea bugetului UE și păstrarea subvențiilor pentru fermieri. Siegfried Mureșan: Parlamentul European respinge ferm tăierile

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Unsplash

Irlanda vine cu o contrapropunere pentru bugetul UE, solicidând tăieri de 159 de miliarde de euro și păstrarea subvențiilor pentru fermieri. Deputatul european Siegfried Mureșan susține că Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse.

Următorul buget pe șapte ani al UE a suferit o reducere de 159 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, conform unui nou plan dezvăluit sâmbătă, scrie Politico. Președinția irlandeză a Consiliului UE, care conduce negocierile, a propus o reducere de aproximativ 8% a bugetului total al blocului comunitar pentru perioada 2028 - 2034, pentru a potoli tabăra condusă de Germania care cere reduceri majore.

Subvențiile pentru fermieri, păstrate

Într-un compromis pentru Prietenii Coeziunii, Irlanda a garantat că subvențiile pentru fermieri și fondurile regionale, care însumează jumătate din bugetul total și au o miză politică importantă, nu vor fi reduse.

Documentul de negociere irlandez prevede reduceri de 122 de miliarde de euro în prețurile curente față de planul anterior prezentat de președinția cipriotă în iunie. Acesta pregătește terenul pentru discuții tensionate între cei 27 de lideri ai UE în timpul unui summit de săptămâna viitoare.

Prietenii Coeziunii se opun reducerilor

Uniunea este împărțită între statele "frugale", care cer tăieri de câteva sute de miliarde de euro din propunerea de aproape 2.000 de miliarde de euro aflată pe masă, și tabăra rivală a statelor din sud și din est, cunoscută drept "Prietenii Coeziunii", care se opune reducerilor.

România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene cer ca finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Reamintim că Nicușor Dan a anunțat la începutul lunii octombrie că țările reunite în grupul "Prietenii Coeziunii" au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului UE în acest sens.

Potrivit noului document propus de Irlanda, cea mai mare parte a reducerilor provine din ajutorul extern, care a fost redus cu 38 de miliarde de euro; competitivitatea, care a fost redusă cu 75 de miliarde de euro, și costurile administrative ale UE, care au fost reduse cu 10 miliarde de euro.

De asemenea, Dublin a eliminat un fond pentru situații neprevăzute, cunoscut sub numele de "EU Facility cushion", care permitea Comisiei Europene să aloce fonduri pentru a face față situațiilor de urgență neprevăzute pe parcursul ciclului bugetar de șapte ani.

"Propunerea Irlandei, o dezamăgire"

Cu toate acestea, este puțin probabil ca propunerea Irlandei să-i satisfacă pe frugali, care au avertizat împotriva reducerilor disproporționate ale noilor priorități la nivelul UE, cum ar fi competitivitatea, apărarea și finanțarea pentru dezvoltare.

"Propunerea irlandeză este o dezamăgire și nici pe departe o bază pentru un compromis. Creșterea abruptă a cheltuielilor din Cadrul financiar multianual față de prezent este imposibil de susținut și deloc viabilă din punct de vedere financiar. Favorizând prioritățile politice ale secolului XX, propunerea nu reușește să pregătească UE pentru secolul XXI. (...) Acest document nu reprezintă o bază pentru un acord între statele membre. Avem nevoie urgent de mai mult realism financiar și de mai puțin «La La Land» financiar", a declarat un diplomat european, potrivit Politico.

Precizăm că Germania și aliații săi au criticat precedenta președinție a Consiliului, deținută de Cipru, pentru că a redus bugetul cu doar 32 de miliarde de euro de negociere din iunie. Cei 27 de ambasadori ai statelor UE își vor prezenta reacțiile la noul document în cadrul unei reuniuni de duminică, unde vor pregăti și discuția liderilor de joi.

Siegfried Mureșan: Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Președinția irlandeză a Consiliului UE

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, a transmis că Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de președinția irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

"Pachetul de negociere privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prezentat astăzi de Președinția irlandeză a Consiliului UE, înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, prevede o reducere de 8% față de bugetul inițial propus de Comisia Europeană. Totodată, pachetul propus nu ia în considerare creșterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie.

În calitate de negociator-șef al Parlamentului European, transmit un mesaj clar: această poziție de negociere nu poate fi acceptată de Parlament. O respingem din start, fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Vom apăra în negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul, în următoarele luni, lucrurile obținute în Parlamentul European.

Mureșan: Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare

Tăierile propuse de președinția irlandeză vizează, în principal, reducerea alocărilor pentru apărare, competitivitate şi acțiunea externă, față de propunerea inițială de buget a Comisiei Europene. Totodată, fără creșterea moderată, de 10%, pe care noi, Parlamentul European, am propus-o la buget, alocările destinate agriculturii și coeziunii nu vor putea crește până la un nivel adecvat nevoilor reale ale fermierilor și regiunilor.

Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare. Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a crește competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate. Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanțare adecvată agriculturii. Și nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziuni, inclusiv pentru întărirea securității la granițele cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanțare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual.

Nu putem să cerem Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce tăiem din principala sursă care permite Uniunii să acționeze: propriul buget. Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naționale atunci când finanțăm bugetul UE, este de neînțeles de ce Președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile din bugetele naționale.

Viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj și mai multă viziune, nu abordarea contabilă a unui administrator de bloc. Bugetul trebuie agreat în unanimitate de guvernele celor 27 de state membre. Dar el nu poate intra în vigoare fără aprobarea noastră, a Parlamentului European.

Așteptăm de la Consiliul European de săptămâna viitoare o abordare mai constructivă, care să aibă în vedere poziția Parlamentului European fiindcă poziția noastră este singura ce ține cu adevărat cont de așteptările pe care le au oamenii de la Uniunea Europeană. Așteptăm, totodată, ca statele membre să adopte cât mai curând o poziție comună privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea începe negocierile finale și a ajunge la un acord până la sfârșitul anului", a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Ce își dorește România de la bugetul UE

Acum patru zile, președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, despre teme importante aflate pe agenda reuniunii Consiliului din 15 - 16 octombrie.

Nicușor Dan a explicat că România își dorește un buget ambițios, care să susțină competitivitatea și apărarea, dar și menținerea politicilor de coeziune ca prioritate.

Statele membre ale UE se grăbesc să ajungă la un acord bugetar până la sfârșitul anului, înainte ca alegerile din Franța, Polonia și Italia să riște să perturbe negocierile.