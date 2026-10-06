Nicușor Dan, discuție la telefon cu Antonio Costa înaintea reuniunii Consiliului European: Bugetul UE și securitatea, printre subiectele discutate

Președintele Nicușor Dan, alături de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa - Foto Presidency.ro

Din articol Nicușor Dan: Aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE ar consolida securitatea regiunii

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, despre teme importante aflate pe agenda reuniunii Consiliului din 15 - 16 octombrie.

Printre aceste teme se numără competitivitatea economică, prețurile la energie și viitorul buget al Uniunii Europene. Președintele Nicușor Dan a explicat că România își dorește un buget ambițios, care să susțină competitivitatea și apărarea, dar și menținerea politicilor de coeziune ca prioritate.

„În pregătirea viitorului EUCO am avut astǎzi o convorbire telefonicǎ cu Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat de la creșterea competitivității economice și prețurile la energie, la viitorul buget al Uniunii.

România își dorește un buget ambițios chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare. În același timp, politicile de coeziune rǎmân prioritare pentru noi”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE ar consolida securitatea regiunii

Președintele a explicat că România sprijină aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, lucru care, potrivit acestuia, ar contribui la securitatea României, a regiunii și a Marii Negre.

„Am discutat și despre extinderea Uniunii Europene. Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii și asta ar îmbunătăți semnificativ securitatea României, a regiunii și a Mării Negre.

Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf.

Am încredere că alături de ceilalți șefi de stat vom reuși să progresăm pe toate aceste teme importante”, a scris președintele Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Tot astăzi, președintele Nicușor Dan a anunțat că „Prietenii Competitivității” sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie.

Potrivit președintelui, România susține soluții care să permită industriei să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea, precum și simplificarea legislației europene prin inițiativa Eu Inc., care ar introduce un set unic de reguli și ar facilita înființarea companiilor în statele membre.