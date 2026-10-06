Nicușor Dan, mesaj după discuția cu „Prietenii Competitivității” despre prețurile la energie UE

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, după discuția avută în cadrul Grupului „Prietenii Competitivității”, privitor la evoluția prețurilor la energie, comerțul internațional și debirocratizarea Uniunii Europene.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, președintele Nicușor Dan a anunțat că „Prietenii Competitivității” sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, iar la viitoarea reuniune a Consiliului European se va discuta despre acest lucru.

„Am participat astăzi la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămână viitoare.

Am vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și despre simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene.

Statele membre ale Grupului sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator.

România susține soluții realiste, care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea.

Cât privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru“, a scris Nicușor Dan pe Facebook.