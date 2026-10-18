Petre Roman, mărturie de la Revoluţie: "Eram la 50 de metri de Ceauşescu, era speriat". Momentul când a picat tot eşafodajul regimului

Nicolae Ceaușescu, la ultimul său discurs din balconul CC, pe 21 decembrie 1989. FOTO: Agerpres

Fostul premier Petre Roman a vorbit despre Revoluția Română din 1989 și momentul în care Nicolae Ceaușescu a fugit de teama poporului. De asemenea, fostul ministru de Externe Adrian Severin a prezentat o altă față a momentului istoric, oferind răspunsuri nostalgicilor care sunt de părere că nu era nevoie de o schimbare și că economia țării duduia.

În 1989, România a fost singura ţară fost-comunistă în care trecerea de la totalitarism la democraţie s-a făcut prin violenţă şi în care conducătorii vechiului regim au fost executaţi.

Petre Roman a povestit episodul fugii lui Nicolae Ceaușescu, afându-se la doar 50 de metri de dictator. Întreaga discuție din platoul DCNews TV a plecat de la întrebarea analistului politic Bogdan Chirieac: "Mulți oameni se întreabă: a avut sau nu a avut loc o revoluție în România? Și, dacă a avut loc o revoluție, a avut loc și o reformă? Nu ne miră aceste întrebări, fiindcă se contestă pandemia de Covid, adică se contestă și alte lucruri din vremurile noastre. Dar, în 1989, a avut loc sau nu o revoluție și a urmat sau nu o reformă?".

"Eram acolo. Când a ieșit pe balcon, s-a speriat"

"Aici, răspunsul meu, întotdeauna, este cu referire la ce am trăit eu, pentru că experiența proprie este aceea care convinge în mai mare măsură. În ziua de 21 decembrie 1989, a fost acea adunare care s-a întors împotriva dictatorului. Împotriva lui în fața lui.

Iar, în după-amiaza acelei zile de 21 decembrie, a fost baricada, la care eu am fost prezent începând cu ora 16:00 și până când s-a tras asupra noastră, cu 20 de minute înainte de miezul nopții. Bineînțeles, înainte de asta, avuseseră loc evenimentele binecunoscute de la Timișoara, care s-au încheiat - ceea ce Ceaușescu nu știa - cu declararea Timișoarei ca oraș liber de comunism.

Prin urmare, al treilea moment crucial este fuga lui Ceaușescu. Eram acolo, în fața fostului sediu al Comitetului Central - acum al Ministerului de Interne - când a fugit cu elicopterul și am văzut momentul, cu 10-15 minute înainte de a se urca în elicopter. Când a ieșit pe balcon, mulțimea aceea imensă care se afla acolo a izbucnit în fluierături și huiduieli. S-a speriat, i-am văzut figura - eram la 50 de metri -, s-a speriat cel care era dictator de aproape 25 de ani.

A fugit, apoi am văzut elicopterul. În acel moment, întregul eșafodaj al regimului s-a prăbușit. În România a avut loc o autentică, veritabilă și excepțional de importantă revoluție în istoria omenirii", a povestit Petre Roman, la DCNews TV.

"Revoluția nu se petrece într-o noapte"

Adrian Severin a comparat nedumerirea unora cu privire la realitatea Revoluției, făcând o comparație cu "Conu' Leonida față cu reacțiunea", scrisă de Ion Luca Caragiale.

"Dacă îmi dați voie să prezint o perspectivă complementară... Cei care se întreabă dacă a avut loc o revoluție își pun aceeași întrebare pe care și Conul Leonida față cu reacțiunea și-a pus-o: "A fost revoluție sau a fost reacțiune?".

Revoluția nu se petrece într-o noapte, într-un ceas. O putere politică poate să cadă și într-un minut, dar eu cred că istoricii noștri vor putea foarte bine stabili datele acestei revoluții, pentru că revoluția înseamnă o schimbare profundă de sistem, schimbarea regulilor jocului.

Perioada comunistă a avut regulile ei - bune, rele, nu discutăm. Unii au susținut-o, alții o susțin și acum. Bună sau rea, ajunsese, în decembrie 1989, într-un moment în care nu mai putea merge mai departe, în toată Europa"

"Făceam de la ac la tu. Dar câte ace și tunuri se vindeau?"

Petre Roman a subliniat faptul că "la noi, situația economică era îngrozitoare, în momentul Revoluției. Starea economică era complet nesustenabilă".

Lucru confirmat și de Adrian Severin, care a făcut si o precizare pentru cei care spun ca că nu era nevoie de schimbare și că România avea o economie care producea.

"Noi, în documentul pe care l-am conceput, am și pornit de la descrierea acestei stări, pentru că, dacă lumea nu o cunoaște și nu o analizează, riscă să ajungă la concluzii greșite și să spună, cum zic unii: "Dar schimbarea nu era necesară". Da, aveam o economie care producea, cum se spunea, cum am apucat și eu să aud de la urmașii Consiliului Planificării: "Făceam de la ac la tun".

Cine face o asemenea afirmație nu greșește. Așa este! Dar câte ace se vindeau? Câte tunuri se vindeau? Și cât costau aceste produse, raportat la costuri? Dacă ele s-ar fi putut vinde cu un preț mai bun decât cheltuiala, era foarte bine. Din păcate, nu acesta era cazul", a punctat Adrian Severin.

Amintim că, după căderea comunismului, Petre Roman și Adrian Severin au elaborat documentul "Revoluție și reformă în România postcomunistă", în care sunt prezentate principiile și măsurile concrete care au stat la baza reformei.

După cum spune fostul premier Petre Roman, documentul a fost pregătit înainte de alegeri, pentru a prezenta direcția reformelor, și a fost foarte bine primit în Occident.

DOCUMENTUL ISTORIC AICI.