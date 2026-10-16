"Ce democrație este asta fără opoziție puternică?". De unde a pornit Constituția și cum a ajuns Legea societăților comerciale din România în Franța

Analistul politic Bogdan Chirieac, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin

Fostul ministru de Externe Adrian Severin și fostul premier Petre Roman au explicat cum s-au pus bazele Constituției României și cum a ajuns Legea societăților comerciale, după care funcționează aproape toate firmele din România și astăzi, să fie preluată de Franța.

Adrian Severin a explicat cum s-au pus bazele Constituției, plecând de la Revoluția Română din 1989 și schimbările generate ulterior.

"Revoluția înseamnă schimbare de sistem și sistemul trebuia schimbat nu pentru că am vrut noi sau câțiva, ci pentru că el nu mai putea funcționa în continuare. Schimbarea nu poate avea loc într-o zi sau o săptămână. Roma nu s-a născut într-o zi. Iar la noi ea poate fi foarte bine plasată în timp.

Cum s-au pus bazele Constituției

Revoluția a început în decembrie 1989 la Timișoara și apoi a cunoscut apogeul începutului la București, după care reforma de sistem a pornit și s-a dus până în decembrie 1991, atunci când a fost adoptată Constituția - noua Constituție a României care a schimbat complet sistemul.

Înainte, prin februarie-martie 1990, s-a redactat, tot prin efortul echipei noastre, legea așa-zisă electorală. Spun așa-zisă pentru că era o mini-Constituție", a spus Adrian Severin, la DCNews TV.

"Era o lege electorală care avea rol de lege constituțională", a adăugat Petre Roman.

"Care punea bazele Constituției și Constituția a dezvoltat acea lege, nu a înlăturat-o sau nu i-a fost indiferentă, pentru că întrebarea care s-a pus era simplă: "Facem alegeri, dar ce urmează să facă cei pe care îi alegem?".

Atunci s-a ales Parlamentul bicameral, adunarea constituantă. Toate acestea au trebuit descrise, partidele politice trebuiau să participe la alegeri, trebuia să le organizăm", a menționat fostul ministru de Externe.

"Ce democrație este asta fără opoziție puternică? Trebuie să întărim opoziția"

"Apropo de lucrul acesta, mi-am amintit că au fost alegeri în mai 1990, primele alegeri - bune, rele... - și ele au dat un rezultat. Și, atunci, țin minte că ne-am trezit cu o structură parlamentară complet simetrică: partidul de guvernământ avea 60% - 70% și opoziția, însumând mai multe partide, era restul.

Știți ce am discutat noi atunci? Țin minte și acum. Am spus: "Ce democrație este asta fără opoziție puternică? Trebuie să întărim opoziția." Am întărit-o la modul cel mai tehnic. Ne-am uitat cine era mai liberal, de drept, și am zis: "Nu ați vrea să treceți în rândul PNL?". Nu dau nume, sunt nume foarte cunoscute, foarte rezonabile", a mai povestit acesta.

Legea societăților comerciale din România, preluată de Franța

De asemenea, Adrian Severin a amintit de Legea societăților comerciale elaborată de România, care este și astăzi în vigoare și care, ulterior, a fost adoptată de Franța.

"În Legea societăților comerciale, care este în vigoare și astăzi, de atât de mulți ani, am introdus tot felul de sisteme de organizare a societăților comerciale, care în Franța erau doar în discuție, iar noi le-am pus în lege și, ulterior, le-a adoptat și Franța", a amintit Adrian Severin.

"Scriitura juridică a Legii 31, a Legii societăților comerciale, este absolut impecabilă", a punctat Petre Roman.

"Am scris și eu la ea, dar am scris cu o echipă excepțională de juriști", a menționat Adrian Severin.

Amintim că, după căderea comunismului, Petre Roman și Adrian Severin au elaborat documentul "Revoluție și reformă în România postcomunistă", în care sunt prezentate principiile și măsurile concrete care au stat la baza reformei.

După cum spune fostul premier Petre Roman, documentul a fost pregătit înainte de alegeri, pentru a prezenta direcția reformelor, și a fost foarte bine primit în Occident.

DOCUMENTUL ISTORIC AICI.