Ilie Bolojan a preluat ideea de la Marian Vanghelie, numai că l-a preluat la pagubă, nu la câștig / update

Ilie Bolojan / Inquam Photos / Octav Ganea

S-a pregătit o nouă manevră de genul: „Milioane de oameni îl susțin pe Ilie Bolojan”, manevră care a eșuat?

UPDATE: I-au revenit like-urile lui Ilie Bolojan. Acum are, din nou, 130.000:

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S-a încercat acreditarea ideii că milioane de oameni îl susțin pe Ilie Bolojan? Numărul mare de aprecieri de pe Facebook putea crea impresia unei susțineri populare uriașe. Numai că o postare care a afișat aproximativ 100.000 de aprecieri a ajuns, apoi, să afișeze doar 10.000.

Unde au dispărut celelalte 90.000 de like-uri? Influencerul Vlad Mercori a avansat ipoteza că ar fi fost aprecieri cumpărate, eliminate ulterior de Facebook. Deocamdată această explicație nu este confirmată. În orice caz, la ultimele trei postări, Ilie Bolojan are fix 10.000 de like-uri.

Ilie Bolojan a preluat ideea de la Marian Vanghelie, numai că l-a preluat la pagubă, nu la câștig

Separat de controversa like-urilor, mesajul de mulțumire al lui Ilie Bolojan amintește de o tactică atribuită lui Marian Vanghelie. În 2004, după ce a câștigat Primăria Sectorului 5 din primul tur, Marian Vanghelie a folosit panourile publicitare deja rezervate pentru turul al doilea pentru un singur mesaj: „Mulțumesc!”.

Asemănarea este la nivelul mesajului. Contextul diferă pentru că Marian Vanghelie le mulțumea alegătorilor după o victorie, în timp ce Ilie Bolojan folosește formula într-un moment de pierdere politică. Peste acest mesaj s-a suprapus și acuzația privind cumpărarea de like-uri.

„LATE EDIT: Poate scap de toata sleahta de bolojenisti isterici. DA, ILIE ARE MULTE LIKEURI. PE TOATE LE ARE. Dispar de la mine si de altii si merg la el. Minim 120.000 la momentul vorbirii si cresc atat de repede incat trebuie sa aduca META un computer cuantic sa le numere ca nu mai face fata; de aia la unii ne apar doar 10.000. Bravo, felicitari. Cand a fost dat jos de Nicusor avea 170.000 la o postare si in piata au fost 3.000 la Bucuresti, 23 la Cluj si 14 la Iasi. Ati infrant pe FB cu like-uri imaginare si mesaje "Respecte, Ilie Bolojan".

Postarea Initiala:



A intrat facebook prin alunecare in like-urile cumparate pentru nea Ilie. Sutele de mii de like-uri cu care voiau sa scoata lumea pe strada acum cateva luni s-au mai activat o data ca sa nu uitam ca sprijinul e MASIV, doar ca au ramas 10.000 la cateva ore distanta. Sau au dat algoritmul de la FB peste cap toti cei care sunt gata sa isi taie venele pe lung in cada de dragul lui Nea Ilie de la scularie. Mai sunt niste conturi si la USR care au acelasi damf. O sa sfarsiti blocandu-le conturile la saracii oameni, mai flacai.



P.S. Meta, doar o sugestie. Daca tot iei de la Ilie, da-le la baietii de la PSD ca saracii primesc numai angry face. Sau lui Nicusor ca a intrat in Cartea Recordurilor pentru cele mai multe haha-uri.



P.P.S. Nu isi da nimeni seama ca tema in comentariile botzilor e "Respect, Ilie Bolojan". Cat de lipsit de creativitate si de chef de munca sa fii ca sa programezi atatea conturi sa scrii incontinuu "Respect, Ilie Bolojan"?”, a scris Vlad Mercori pe Facebook.

De asemenea, jurnalistul Victor Ciutacu a scris pe aceeași rețea de socializare:

„Uitați-vă la propagandistu’ ăsta mic cum juisează el de satisfacție că tot Universul il adoră pe satrap. După care vine dușul rece, că a fost plecat USR de la guvernare și s-a oprit apa caldă. Nea Ilie, unde dracu’ ți-a dispărut suta de mii de adulatori? Înțeleg că lu’ Nicusor i-a murit americanu’ care urma să rezolve traficul, dar boții nu mor niciodată. Mă rog, asta dacă nu opresc sponsorii plățile…”

Fostul premier Ilie Bolojan a transmis, miercuri, un mesaj românilor, la o zi după ce a fost învestit noul guvern. El a zis că a încercat să facă tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră.