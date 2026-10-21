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Ilie Bolojan: Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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bolojan-bilant

Fostul premier Ilie Bolojan transmite, miercuri dimineață, un mesaj de ultimă oră pentru români.

”Dragi români,

A fost o onoare să fiu prim-ministrul României.

Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni.

Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă.

Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră.

Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor.

Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem.

Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu.

Am încredere în țara noastră.

Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!” transmite Ilie Bolojan, în această dimineață, pe Facebook

Ilie Bolojan l-a așteptat pe Luca Niculescu la Palatul Victoria

Marți seară, Ilie Bolojan a părăsit Palatul Victoria după ce l-a așteptat pe Luca Niculescu, proaspăt votat. Fostul premier al țării a fost surprins de către fotograful Octav Ganea de la Inquam Photos cu celebrul ghiozdan pe care-l are de la începutul mandatului, la plecarea din Palatul Victoria.  

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat marţi că, după ce a ajuns la Palatul Victoria, s-a întâlnit cu fostul premier Ilie Bolojan, căruia i-a mulţumit pentru discuţia purtată.

”Am venit aici, la Guvern. Am avut o întâlnire cu premierul Bolojan, căruia îi mulţumesc pentru discuţia pe care care am avut-o. Apoi am avut prima şedinţă de Guvern. A fost o şedinţă scurtă, pentru organizarea activităţii guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniştrii pe care i-aţi văzut. Unii dintre ei vin din PSD, ceilalţi sunt din zona independentă. Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm şi trebuie să le rezolvăm urgent”, a spus Luca Niculescu, în prima conferință de premier al țării. 

Marți, înainte de votul de învestitură, Ilie Bolojan l-a avertizat pe Luca Niculescu în ceea ce-i privește pe miniștrii propuși de PSD, spunându-i: ”Sunt oameni care nu-și asumă nimic, fug de răspundere. Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați problemele structurale”. 

Gigel Știrbu: Bolojan pleacă așa cum a venit: simplu, curat, ca un om care și-a făcut datoria 

Gigel Știrbu a transmis despre momentul plecării lui Ilie Bolojan din Palatul Victoria că este o imagine manifest: 

”O imagine cât 36 de ani de politică românească.

Imaginea cu Ilie Bolojan părăsind definitiv Palatul Victoria, pe jos și cu rucsacul în spate, nu este doar o fotografie virală. Este un manifest tăcut al normalității, al decenței și al unei demnități pe care aproape că o uitaserăm în straturile înalte ale puterii.

Într-o țară în care ne-am obișnuit ca liderii să plece din funcții înconjurați de alaiuri de mașini cu girofar, SPP-iști și o aroganță greu de măsurat, Bolojan pleacă așa cum a venit: simplu, curat, ca un om care și-a făcut datoria și se întoarce la viața lui.

De ce doare și în același timp fascinează această imagine? Singurul premier care a riscat totul pentru binele public. În ultimele aproape patru decenii, am văzut premieri măcinați de dorința de a da bine pe sticlă, de a nu supăra electoratul sau partidele. Ilie Bolojan a fost o excepție rară. A fost singurul lider dispus să își sacrifice propria imagine, să își asume măsuri nepopulare, dar corecte, punând interesul real al țării mai presus de procente și sondaje.

Onestitatea nu are nevoie de protocol. Rucsacul acela nu este un element de marketing politic. Este simbolul omului care nu a strâns averi din funcții publice, care nu a venit la Guvern să „se ajungă”, ci să muncească. Când ești curat, nu ai nevoie de mașini blindate care să te ascundă de popor.

Lecția de rigoare și eficiență. Mandatul său a arătat că se poate guverna și fără spectacol ieftin. Rigoarea din administrația locală a fost adusă la nivel central, dovedind că performanța nu se măsoară în promisiuni deșarte, ci în decizii ferme și asumate.

Oamenii mari nu au nevoie de etichete pompoase pentru a rămâne în istorie. Le este de ajuns corectitudinea.
Vă garantez că se va intoarce mai puternic,pentru că România are nevoie de astfel de oameni!

Mulțumim, Ilie Bolojan, pentru că ne-ați arătat că politica se poate face și cu spatele drept, cu privirea înainte și cu rucsacul plin doar de responsabilitate!”. 

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Comentarii (13)

Nicolae Ștefan   •   24 Octombrie 2026   •   12:06

Dispari , răule absolut !

Mihai   •   21 Octombrie 2026   •   15:12

Care tara ta? Ai distruso , ai vanduto, si mai ai tupeu sa spui ca este tara ta!? Esti mai rau ca Ceausescu, ala poate nu si a iubit poporul, dar si a iubit tara. Nu a vandut nimic din ea, nu a distruso. Da , ala asa cum era a iubito. Tu omul Bolojan Ilie crezi ca acest pamant sfant te va ierta ? Eu nu cred. Vei vedea in anii care vin. La cat te ai vandut ptr functii si bani , nu cred. Si inca odata nu este tara ta! Este tara noastra! Multi , foarte multi romani o iubim, o respectam. Tu Ilie Saracie ce ai semanat aia vei culege.

Valter Cojman   •   21 Octombrie 2026   •   12:23

Respect pentru cetateni dupa ce i-ai jefuit ca sa dai miliarde de euro Ucrainei si R. Moldova si sa va mariti voua veniturile?
Respect pentru cetateni dupa ce ati pus, mai presus de popor, interesele Ucrainei, ale Moldovei, UE si NATO si interesele de partid ale PNL si USR?
Respect pentru cetateni dupa ce ati inceput austeritatea de jos in sus si nu invers, astfel incat la voi, aia de sus, austeritatea nu ajunge niciodata?
Daca ma gandesc la faptul ca ati vandut santierul naval Magalia fara sa intre 1 eurocent in bugetul tarii pot spune ca nu ai facut nimic pentru tara si popor si mai pot spune ca, tu si guvernul tau criminal demis pe 5 mai, ar trebui sa ajungeti in puscarie pe viata, toate averile confiscate si folosite in favoarea celor pe care i-ati jefuit.

Constantin   •   21 Octombrie 2026   •   10:48

Cum să fi respectat dacă i-ai prelungit contractul unei penale?

Mihai1   •   21 Octombrie 2026   •   10:28

Hai sictir! Bolojan a făcut spectacol zilnic, declarații populiste și jignitoare (eu nu uit cum i-a jignit pe cei 300 de veterani de război).
Cei care îl plâng sunt egali ca intelect și înțelegere a realității cu cei care își plâng mucii după Ceaușescu!

digital   •   21 Octombrie 2026   •   10:26

Poate se va întoarce mai deștept și mai puțin limitat, mai transparent și comunicativ, fără cinism și mai pregătit pe teme de management la nivel de țară și nu de sat, dar la lucrurile astea trebuie să ai și fler, și să te cam naști cu ele!Din păcate, aproape un an cu el la butoanele țării, ne-a demonstrat limitele și îngustimea acestui om, ca viziune, ca mod de lucru la nivel macroeconomic, ca pregătire profesională și nu mai enumăr celelalte „calități”, că omul e plin de ele!

Valter Cojman   •   21 Octombrie 2026   •   10:03

Respect pentru cetateni dupa ce i-ai jefuit ca sa dai miliarde de euro Ucrainei si R. Moldova si sa va mariti voua veniturile?
Respect pentru cetateni dupa ce ati pus, mai presus de popor, interesele Ucrainei, ale Moldovei, UE si NATO si interesele de partid ale PNL si USR?
Respect pentru cetateni dupa ce ati inceput austeritatea de jos in sus si nu invers, astfel incat la voi, aia de sus , austeritatea nu ajunge niciodata?
Daca ma gandesc la faptul ca ati vandut santierul naval Magalia dara sa intre 1 eurocent in bugetul tarii pot spune ca nu au facut nimic pentru tara si popor si mai pot spune ca, tu si guvernul tau criminal demis pe 5 mai, ar trebui sa ajungeti in puscarie pe viata, toate averile confiscate si folosit in favoarea celor pe care i-ati jefuit.

Ivan   •   21 Octombrie 2026   •   09:49

Toți românii, inclusiv toți politicienii români, trebuie să nu uite și să țină minte tot timpul, să nu mai desemneze și să nu mai voteze niciodată un premier și partidele majoritare care au format un guvern, cum a fost catastrofalul premier, Bolovan și cum au fost USR - Uniunea Sărăcirii Românilor și PNL, care au format cel mai distrugător guvern, al vieților și traiului majorității românilor din România și a economiei României, începând din 1990 și până în prezent!!

RAL   •   21 Octombrie 2026   •   09:48

Odă cârmaciului Titanicului, marca Știrbu, o culme a nerușinării, depășind orice au imaginat propagandiștii lui Ceaușescu!
Propun o colectă pentru a cumpăra 10 suluri de hârtie igienică cu care să se șteargă la gură...
În ceea ce îl privește pe Cârmaci, îi doresc sincer să nu ajungă să și plătească pentru ceea ce a făcut; ar fi păcat să dea socoteală, căci niciunul din predecesorii săi nu a fost trimis în judecată pentru subminarea economiei naționale...

Echitate !   •   21 Octombrie 2026   •   09:37

Va mulțumim ca sunteți un OM de care țara aceasta a avut si mai are nevoie ! Oamenii nu realizeaza încă, dar vor înțelege cât de curând, prin comparație, ce ați făcut pentru țara asta si mai ales ce ați încercat sa faceți dar greaua mostenire de la psd - ciolacu si mai ales împotrivirea constantă a celor de la psd, v-au blocat majoritatea încercărilor de reforma ! Timpul le va dovedi tuturor romanilor cine are doar interese personale/de grup si cine vrea binele acestui popor ! Avem inflație de nicu- șoreni/lescuieni, sa urmărim ce fac pentru oamenii obișnuiți si nu doar pentru cei “speciali” ! Dacă pentru magistrați “trebuie” sa respecte legea, atunci sa o respecte si pentru pensionari, exact in spiritul legii, pe ultimii doi ani, fără ezitări, sunt doar “niște oameni” si unii si alții !

Asemenea propaganda   •   21 Octombrie 2026   •   09:33

Pana unde a plecat sinistrul tradator de tara fascist fara SPP?
De curiozitate.
Nu e nimic normal in a avea o minoritate fascista la guvernare si la putere doar pentru ca PPE si Renew doresc asta.
Poate vedem asta in Franța Italia Germania dar sclavia ,desființarea democrației, guvernarea de către o minoritate fara alegeri libere , subminarea unor proiecte majore d e infrastructura energetica , datorie externa la un maxim istoric acestea sunt reușitele PNL USR Bolojan...

Cornel   •   21 Octombrie 2026   •   09:32

A plecat cum a venit dar doar după ce a băgat România și românii în faliment cu investiții tăiate, inflația până la cer, combustibili cu prțul cel mai mare, etc.! Dacă ar fi dorit să fie salvatorul/mesia care a salvat România ar fi trebuit să înceapă cu tăierile de la el și aparatul de stat cum s-a făcut în Ungaria! De ce trebuia să avem 5 vicepremier sau 52 secretariat de stat cu mașina, combustibili și salarii mari?? De ce nu a plătit arieratele la timp? Poate îl întrebați și ce a rezolvat cu Halalai de la Eximbank după ce a aprins lumina în cămară? Întreb pentru un prieten!!

rasvan   •   21 Octombrie 2026   •   09:28

,,Sa mori tu ,,!! Daca faceai ce trebuia,erai inca in functie si PNL nu se prabusea.,economia crestea ,nu intrau in faliment si insolventa zeci de mii de firme si mii de familii te blestemau,ca au ramas pe drumuri

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