Ilie Bolojan: Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră

Fostul premier Ilie Bolojan transmite, miercuri dimineață, un mesaj de ultimă oră pentru români.

”Dragi români,

A fost o onoare să fiu prim-ministrul României.

Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni.

Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă.

Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră.

Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor.

Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem.

Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu.

Am încredere în țara noastră.

Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!” transmite Ilie Bolojan, în această dimineață, pe Facebook.

Ilie Bolojan l-a așteptat pe Luca Niculescu la Palatul Victoria

Marți seară, Ilie Bolojan a părăsit Palatul Victoria după ce l-a așteptat pe Luca Niculescu, proaspăt votat. Fostul premier al țării a fost surprins de către fotograful Octav Ganea de la Inquam Photos cu celebrul ghiozdan pe care-l are de la începutul mandatului, la plecarea din Palatul Victoria.

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat marţi că, după ce a ajuns la Palatul Victoria, s-a întâlnit cu fostul premier Ilie Bolojan, căruia i-a mulţumit pentru discuţia purtată.

”Am venit aici, la Guvern. Am avut o întâlnire cu premierul Bolojan, căruia îi mulţumesc pentru discuţia pe care care am avut-o. Apoi am avut prima şedinţă de Guvern. A fost o şedinţă scurtă, pentru organizarea activităţii guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniştrii pe care i-aţi văzut. Unii dintre ei vin din PSD, ceilalţi sunt din zona independentă. Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm şi trebuie să le rezolvăm urgent”, a spus Luca Niculescu, în prima conferință de premier al țării.

Marți, înainte de votul de învestitură, Ilie Bolojan l-a avertizat pe Luca Niculescu în ceea ce-i privește pe miniștrii propuși de PSD, spunându-i: ”Sunt oameni care nu-și asumă nimic, fug de răspundere. Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați problemele structurale”.

Gigel Știrbu: Bolojan pleacă așa cum a venit: simplu, curat, ca un om care și-a făcut datoria

Gigel Știrbu a transmis despre momentul plecării lui Ilie Bolojan din Palatul Victoria că este o imagine manifest:

”O imagine cât 36 de ani de politică românească.

Imaginea cu Ilie Bolojan părăsind definitiv Palatul Victoria, pe jos și cu rucsacul în spate, nu este doar o fotografie virală. Este un manifest tăcut al normalității, al decenței și al unei demnități pe care aproape că o uitaserăm în straturile înalte ale puterii.

Într-o țară în care ne-am obișnuit ca liderii să plece din funcții înconjurați de alaiuri de mașini cu girofar, SPP-iști și o aroganță greu de măsurat, Bolojan pleacă așa cum a venit: simplu, curat, ca un om care și-a făcut datoria și se întoarce la viața lui.

De ce doare și în același timp fascinează această imagine? Singurul premier care a riscat totul pentru binele public. În ultimele aproape patru decenii, am văzut premieri măcinați de dorința de a da bine pe sticlă, de a nu supăra electoratul sau partidele. Ilie Bolojan a fost o excepție rară. A fost singurul lider dispus să își sacrifice propria imagine, să își asume măsuri nepopulare, dar corecte, punând interesul real al țării mai presus de procente și sondaje.

Onestitatea nu are nevoie de protocol. Rucsacul acela nu este un element de marketing politic. Este simbolul omului care nu a strâns averi din funcții publice, care nu a venit la Guvern să „se ajungă”, ci să muncească. Când ești curat, nu ai nevoie de mașini blindate care să te ascundă de popor.

Lecția de rigoare și eficiență. Mandatul său a arătat că se poate guverna și fără spectacol ieftin. Rigoarea din administrația locală a fost adusă la nivel central, dovedind că performanța nu se măsoară în promisiuni deșarte, ci în decizii ferme și asumate.

Oamenii mari nu au nevoie de etichete pompoase pentru a rămâne în istorie. Le este de ajuns corectitudinea.

Vă garantez că se va intoarce mai puternic,pentru că România are nevoie de astfel de oameni!

Mulțumim, Ilie Bolojan, pentru că ne-ați arătat că politica se poate face și cu spatele drept, cu privirea înainte și cu rucsacul plin doar de responsabilitate!”.