Europarlamentarul Cristian Terheş cere în PE ca UE să închidă Coridorul Nord-Sud de transport prin Rusia, ca reacție la atacurile cu drone din Marea Neagră

Foto: Cristian Terheș

Eurodeputatul Cristian Terheş, din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), a solicitat în Parlamentul European (PE) ca Uniunea Europeană să închidă Coridorul Nord-Sud de transport prin Rusia ca răspuns la periclitarea navigaţiei comerciale în Marea Neagră prin atacuri cu drone.

Eurodeputatul român Cristian Terheș a făcut această cerere marţi dimineaţă în plenul Parlamentului European, cu prilejul dezbaterii privind atacurile Rusiei în UE şi în special în Marea Neagră şi apoi a reiterat-o în cadrul unui briefing pentru jurnaliştii români.

Închiderea Coridorului de Nord de transport din China, Asia Centrală înspre Europa, prin Rusia, cerut de Cristian Terheș în plenul PE

"Ceea ce am solicitat în această dimineaţă este ca, pe lângă declaraţii foarte dure împotriva Rusiei, efectiv să se acţioneze cu hotărâre, ca măsură de retorsiune împotriva Rusiei. Iar această acţiune, o primă acţiune pe care am solicitat-o în această dimineaţă, a fost închiderea Coridorului de Nord de transport din China, Asia Centrală înspre Europa, prin Rusia", a afirmat Cristian Terheş, care este negociator din partea grupului ECR pentru rezoluţia PE pe această temă care va fi adoptată joi în PE.

"Faptul că firme europene folosesc acest Coridor de Nord dă şansa Rusiei să facă foarte mulţi bani din taxe de tranzit, în timp ce Rusia afectează securitatea la Marea Neagră", a spus eurodeputatul ECR, afirmând că firmele, din lipsă de siguranţă sau din cauza creşterii valorii asigurărilor, se mută pe acest coridor din Rusia.

Terheș spune că reacția Europei trebuie să fie fermă

"Alternativa sau reacţia Europei trebuie să fie foarte clară: dacă Rusia blochează sau afectează prin aceste drone libera navigaţie la Marea Neagră, noi trebuie să sancţionăm firmele care folosesc acest Coridor de Nord, astfel încât China şi alte ţări să-şi facă propria alegere: vor să folosească ruta prin Rusia şi să nu mai aibă acces pe piaţa europeană sau să folosească ruta Mării Negre, aşa-numitul Coridor de Mijloc, astfel încât să pedepseşti Rusia pentru ceea ce face?", a afirmat el.

Ce va mai dori Cristian Terheș să scrie în rezoluţie

Terheş a mai precizat că va încerca să introducă în rezoluţie formularea că atacurile de la Marea Neagră afectează nu doar Marea Neagră în sine, ci şi securitatea coridorului dunărean.

"Am o referire specifică şi la situaţia de securitate şi ecologică din Delta Dunării. Se vorbeşte mult despre Marea Neagră în general, dar prea puţin despre Delta Dunării în special. Or, toate aceste atacuri de drone pe care le vedem afectează implicit fauna şi biodiversitatea din Delta Dunării", a spus Cristian Terheş.

În ceea ce priveşte operaţionalizarea hubului de securitate de la Marea Neagră, el a spus că promovarea proiectului "este un exemplu de colaborare între europarlamentarii români pe o temă de interes, indiferent din grupurile politice din care am făcut parte".

"Rămâne acum să vedem concret modul cum Comisia Europeană se va implica pentru a susţine finanţarea şi logistica acestui hub de securitate la Marea Neagră", a mai afirmat el, conform Agerpres.