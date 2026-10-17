Adrian Veștea, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: PNL riscă să aibă soarta PNŢCD

Adrian Veștea / FOTO: Agerpres

Adrian Veștea, fostul premier desemnat, a criticat decizia PNL de a vota învestirea Guvernului Luca Niculescu, dar și modul de acțiune al liderului PNL Ilie Bolojan, semnalând contradicții în alegerile sale politice.

"Așadar, aici s-a ajuns… Președintele Partidului Național Liberal și apropiații săi anunță că au decis ca parlamentarii noștri să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Un guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții "tehnocrate" Un guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire.

Această decizie vine, desigur, spre "bucuria" aleșilor noștri locali, lăsați încă o dată fără sprijinul politic și guvernamental necesar pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele. Și asta din cauza unei conduceri centrale care pare să își amintească de ei doar atunci când are nevoie de susținere în ședințele de partid sau de voturi în alegeri", a scris Adrian Veștea pe Facebook.

"Contradicția este evidentă. Iar consecințele sunt cât se poate de serioase"

Acesta a subliniat că Ilie Bolojan și apropiații săi au respins, în luna iunie, o formulă guvernamentală în care PNL ar fi deținut atât funcția de premier, cât și portofoliile ministeriale. În acest context, Veștea critică decizia PNL de a vota Guvernul Niculescu, acuzând o contradicție evidentă.

"În iunie, când premierul desemnat era un liberal, iar PNL avea o prezență consistentă în guvernul propus de acesta, domnul Bolojan și apropiații săi se opuneau vehement, amenințând inclusiv cu excluderea din partid a celor care susțineau menținerea PNL la guvernare. Pentru a se ajunge acum… unde?

În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD, prezentat drept principalul adversar politic, pe care PNL urma să îl combată fără compromisuri. Acum, aceeași grupare anunță, cu o seninătate greu de explicat, că Guvernul PSD trebuie votat!

Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept "trădare", susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali, a devenit brusc un act de "responsabilitate", în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării. Contradicția este evidentă. Iar consecințele sunt cât se poate de serioase", a punctat fostul premier desemnat.

"O rigiditate politică profund contraproductivă"

"Responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru. O atitudine de tipul "dacă realitatea mă contrazice, cu atât mai rău pentru realitate”, pe care o regăsim în abordarea domnului Bolojan și a celor din jurul său, reflectă o rigiditate politică profund contraproductivă.

Deciziile influențate de orgolii personale, așteptările nerealiste întreținute de un cerc restrâns de apropiați și sancționarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă dovezi de autoritate, ci indicii ale unui management politic deficitar", afirmă Adrian Veștea.

"Evoluția partidului în sondaje ridică serioase semne de întrebare"

Fostul premier desemnat atrage atenția asupra poziției PNL în sondaje, punând sub semnul întrebării evoluția partidului.

"Evoluția partidului în sondajele de opinie și slăbirea poziției sale politice ridică serioase semne de întrebare privind direcția în care este condus. Nu putem continua să ignorăm aceste semnale și nici să credem că problemele se rezolvă prin reducerea la tăcere a celor care îndrăznesc să aibă opinii diferite", a transmis fostul premier desemnat.

"Riscul ca PNL să repete destinul PNȚCD"

Adrian Veștea este de părere că direcția spre care se îndreaptă PNL nu este deloc una favorabilă, comparând siuația cu "destinul politic al PNȚCD".

"Din păcate, direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat.

Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate", a conchis Adrian Veștea.

Reamintim că PNL a decis, astăzi, în ședința Biroului Politic Național, să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu în Parlament. Ilie Bolojan a spus că această decizie "nu ar fi fost acordată în condiţii normale”, dar "țara are nevoie de un Guvern funcțional pentru a evita intrarea în colaps".