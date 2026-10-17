"PSD are de luat un val mare în piept". Bogdan Chirieac, comparație cu anii 2000 și 2012

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Bogdan Chirieac avertizează că, prin intrarea la guvernare, PSD preia o situație „dezastruoasă”.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit sâmbătă seara, într-o intervenţie la România TV, despre provocările cărora trebuie să le facă faţă PSD care şi-a asumat guvernarea într-un executiv condus de Luca Niculescu - deci un premier care nu face parte din Partidul Social Democrat.

Bogdan Chirieac avertizează că PSD se confruntă cu o misiune dificilă după intrarea la guvernare, în condițiile în care preia o situație pe care analistul o descrie drept „dezastruoasă”, iar premierul Luca Niculescu nu provine din partid. Analistul a invocat și exemple din trecut în care social-democrații au preluat guvernarea după perioade dificile.

"Partidul Social Democrat are de luat un val mare în piept, după intrarea la guvernare, fiindcă Ilie Bolojan lasă o situaţie dezastruoasă, Luca Niculescu nu este de la PSD, deci nu poţi să adopţi aici o politică a partidului care a mai scos România din situaţii foarte dificile - de pildă Victor Ponta în 2012 sau în anul 2000 când, după ce premier a fost Mugur Isărescu - cel care a stabilizat situaţia - a venit Adrian Năstase cu un guvern de mare succes până în 2004, iar apoi Tăriceanu a dus-o până în 2008, fiindcă a mers în siaj", a explicat Bogdan Chirieac.