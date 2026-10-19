George Simion: O ultimă măgărie a lui Ilie Bolojan. A demis un profesionist de la Ministerul Transporturilor

George Simion / Foto: Agerpres

George Simion critică demiterea lui Irinel Scrioșteanu din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, a anunțat, luni seară, că, pe picior de plecare de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan l-a demis din funcția de secretar de stat pe Irinel Scrioșteanu.

„O ultimă măgărie a lui Bolojan: a demis un profesionist, printre puținii, de la Ministerul Transporturilor - Irinel Scrioșteanu. Meritocrația salvează România“, a scris George Simion pe pagina sa Facebook.

Anunțul lui Simion a venit cu puțin timp înainte ca Ilie Bolojan să anunțe bilanțul guvernării pe care a condus-o.

Irinel Scrioșteanu a fost unul dintre cei mai implicați secretari de stat din Ministerul Transporturilor în dezvoltarea infrastructurii mari din România. Într-un interviu oferit DC News în urmă cu un an, acesta anunța lărgirea Autostrăzii A1 (București - Pitești) la trei benzi pe sens în următorii ani.

„Am decis să reabilităm și să lărgim la 3 benzi autostrada A1 (București - Pitești). Este prima intervenție de remodelare pe care o vom face, deoarece în cadrul acestui nou proiect se vor remodela și intersecțiile, astfel încât să țină cont de cele 3 benzi pe sens dintre București și Pitești pe A1, adică intersecția cu actuala centură a Capitalei, nodul rutier cu A0 și celelalte intersecții.

Inițial am dorit să o creștem la 3 benzi pe sens doar pe o porțiune de vreo 20 de kilometri, dar acum vizăm să o facem pe 3 benzi pe tot sectorul, de la București până la Pitești, pentru că săptămâna viitoare dăm în trafic legătura cu Craiova, iar având în vedere că lucrările pe autostrada Sibiu - Pitești sunt în curs pe toate cele 3 secțiuni pe care le mai avem de executat, ar fi bine ca în momentul în care se finalizează Sibiu - Pitești să fie și momentul în care vom avea 3 benzi pe sens între București și Pitești.

A1 are nevoie de modernizare, deoarece în fiecare an suntem nevoiți să schimbăm zone întregi cu covor asfaltic, cu strate de uzură, deoarece infrastructura celor două benzi existente nu mai permite un trafic atât de important. Întreținerea de care are nevoie această autostradă a devenit foarte costisitoare“, a spus, pentru DC News, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.