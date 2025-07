Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările

Autostrada 1 (București - Nădlac) este prevăzută să fie finalizată în următorii trei ani. În momentul de față se lucrează atât pe segmentul dintre Margina și Holdea, în județele Hunedoara și Timiș, cât și pe cele toate trei loturi dintre Curtea de Argeș și Sibiu. După ce aceste segmente vor fi finalizate, se va putea circula în regim de autostradă de la Constanța până la Nădlac.

Autostrada București-Pitești (A1) este prima autostradă construită în România. Aceasta a fost inaugurată în anii 1970 și are o lungime de aproximativ 96 kilometri. Chiar dacă în ultimele decenii, autostrada a fost supusă mai multor lucrări de întreținere și modernizare, infrastructura rămâne relativ veche comparativ cu alte tronsoane de autostradă din țara noastră. Într-un interviu pentru DC News, Irinel Ionel Scrioșteanu a admis că întreținerea de care are nevoie segmentul București - Pitești al A1 este foarte costisitoare.

Cu această ocazie, secretarul de stat a anunțat că autostrada va intra curând într-o fază de modernizare și va fi lărgită la trei benzi pe sens pe întreaga distanță, lucrările urmând a fi terminate, cel mai probabil, în momentul în care segmentul Curtea de Argeș - Sibiu va fi dat în folosință.

„Am decis să reabilităm și să lărgim la 3 benzi autostrada A1 (București - Pitești). Este prima intervenție de remodelare pe care o vom face, deoarece în cadrul acestui nou proiect se vor remodela și intersecțiile, astfel încât să țină cont de cele 3 benzi pe sens dintre București și Pitești pe A1, adică intersecția cu actuala centură a Capitalei, nodul rutier cu A0 și celelalte intersecții.

Inițial am dorit să o creștem la 3 benzi pe sens doar pe o porțiune de vreo 20 de kilometri, dar acum vizăm să o facem pe 3 benzi pe tot sectorul, de la București până la Pitești, pentru că săptămâna viitoare dăm în trafic legătura cu Craiova, iar având în vedere că lucrările pe autostrada Sibiu - Pitești sunt în curs pe toate cele 3 secțiuni pe care le mai avem de executat, ar fi bine ca în momentul în care se finalizează Sibiu - Pitești să fie și momentul în care vom avea 3 benzi pe sens între București și Pitești.

A1 are nevoie de modernizare, deoarece în fiecare an suntem nevoiți să schimbăm zone întregi cu covor asfaltic, cu strate de uzură, deoarece infrastructura celor două benzi existente nu mai permite un trafic atât de important. Întreținerea de care are nevoie această autostradă a devenit foarte costisitoare“, a spus, pentru DC News, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

