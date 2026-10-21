Puciul de la Moscova. Petre Roman: Iliescu a refuzat să trimită avionul prezidențial după mine. Băsescu mi-a trimis un avion de linie

Petre Roman, fost premier al României. Foto: Crișan Andreescu DC News

Petre Roman, fostul premier al României, a vorbit despre momentul Puciului de la Moscova, acesta aflându-se la Madrid atunci, dar și despre conflictul, ulterior, cu Ion Iliescu, președintele României la acea vreme.

Plecând de la căderea Guvernului Petre Roman din 1991, filmul întâmplărilor a fost derulat până la momentului Puciului de la Moscova, care a avut loc în timp ce fostul premier Petre Roman se afla la Madrid.

Puciul de la Moscova (19–21 august 1991) a fost o încercare de lovitură de stat a comuniștilor conservatori din URSS pentru a-l înlătura pe Mihail Gorbaciov (n.r. ultimul conducător al Uniunii Sovietice) și a opri reformele democratice, care a eșuat după trei zile.

"Explică, într-o anumită măsură, și căderea Guvernului Roman"

"Ar merita, poate, să adăugăm - pentru că a fost foarte important și eu cred că aceasta explică, într-o anumită măsură, și căderea Guvernului Roman în septembrie-octombrie 1991.... E vorba despre unul dintre elementele care explică dorința unora reușită, printr-o lovitură de stat, am spus noi, de a îndepărta guvernul.

Odată, trebuia oprită o reformă care îi scotea pe unii din controlul economiei, inclusiv din controlul posibilității de pradă a economiei și celălalt era elementul extern foarte sensibil", a spus Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, la DCNews TV.

Petre Roman a aprobat spusele acestuia: "Să vorbim, pentru că în materia asta sunt câteva povestiri foarte importante, lecții de învățăminte."

Relatarea fostului premier a plecat de la întrebarea pusă de analistul politic Bogdan Chirieac: "Puciul de la Moscova n-a avut și o parte benefică? S-a spart Uniunea Sovietică."

"Gândește-te bine ce vrei să spui"

Informațiile pe care fostul premier Petre Roman le aduce în prim-plan arată tensiunile majore de la București din timpul Puciului de la Moscova. Surprins de evenimente la Madrid, acesta a menționat refuzul lui Ion Iliescu de a-i trimite avionul prezidențial și conflictul care a urmat.

"Puciul de la Moscova a fost împotriva lui Gorbaciov. Eu eram, în momentul ăla la Madrid - în ziua puciului -, trebuia să țin o conferință acolo.

Înainte de a ține conferința, eram la Escorial și acolo m-am întâlnit cu o persoană care s-a dovedit foarte interesantă, din punctul meu de vedere, - nu aveam prejudecăți în privința asta - și anume cu Horia Vintilă, care plecase din România din '44 și care a venit la mine. Poate că e bine să spunem: a fost o personalitate importantă, nu atât politică, cât cultural vorbind. A avut lucrări foarte importante, dar a fost un om legat de mișcarea legionară, fără să fi fost implicat în crime și așa mai departe. Dar a fost implicat.

Și el a venit la mine și mi-a spus: "Domnule prim-ministru, am studiat cu atenție programul dumneavoastră de reformă și aș vrea să vă felicit cu toată convingerea pentru ceea ce ați făcut și pentru ceea ce v-ați angajat."

"Mergem pe același drum - de a construi democrația în România"

Așadar, eram la Madrid când s-a întâmplat puciul de la Moscova. Felipe Gonzales, prietenul meu, prim-ministru al Spaniei, m-a sunat imediat și mi-a spus: "Uite, ești singurul om politic din zona de Est și ți-am organizat o conferință de presă. Să știi că o să ai foarte multă presă acolo și gândește-te bine ce vrei să spui." Dar zice: "Am o idee. Noi suntem îngrijorați în ceea ce-l privește pe Gorbaciov". Pentru ei, era, desigur, omul prin care Războiul Rece s-a încheiat.

Erau multe, foarte multe televiziuni și eu am spus, sub formă de început și concluzie: "Noi, indiferent de ce se întâmplă acolo, mergem pe același drum - de a construi democrația în România" Asta a fost ideea", a povestit Petre Roman.

"Iliescu a refuzat să trimită avionul prezidențial"

"M-am întors la București. A fost o treabă foarte complicată, pentru că Iliescu a refuzat să trimită avionul prezidențial după mine. De ce a făcut-o? Nu știu nici astăzi. A refuzat.

Eu l-am sunat pe Nicolae Spiroiu (n.r. ministrul Apărării la acea vreme) și mi-a spus: "Vă trimit eu imediat un avion". Dar Traian Băsescu s-a mișcat și mai repede și mi-a trimis un avion de linie al Taromului - era ministrul Transporturilor - și am ajuns la București.

În aceeași seară, am convocat ședința de guvern. În timp ce eram la Madrid, am avut o discuție cu acel cabinet de oameni unul și unul, ca să spun așa, cu înaltă pregătire, deștepți, inteligenți și patrioți. Nu am despre niciunul dintre membrii cabinetului nostru sentimentul că nu erau foarte patrioți în sufletul lor", a mai povestit fostul premier.

"Voi, grupul ăsta de tineri aventuriști, nici nu înțelegeți"

"Am convocat ședința de guvern și împreună am lucrat un comunicat, în care am condamnat foarte aspru Puciul de la Moscova.

Am dat acest comunicat și m-am trezit chemat de Ion Iliescu, președintele. Era foarte, foarte supărat, furios chiar. M-am întâlnit cu el cred că la Cotroceni și mi-a spus: "Să retragi imediat acest comunicat". Zic: "N-am deloc intenția să-l retrag, dar nu înțeleg despre ce e vorba". "Voi, grupul ăsta de tineri aventuriști, nici nu înțelegeți", își amintește Petre Roman.

Adică el se pregătea de o adaptare la o eventuală revenire a Uniunii Sovietice în cadrele cunoscute. Ceea ce nu s-a întâmplat", își amintește Petre Roman.

Amintim că, la căderea comunismului în România, Petre Roman și Adrian Severin au elaborat documentul "Revoluție și reformă în România postcomunistă", în care sunt prezentate principiile și măsurile concrete care au stat la baza reformei.

După cum spune fostul premier Petre Roman, documentul a fost pregătit înainte de alegeri, pentru a prezenta direcția reformelor, și a fost foarte bine primit în Occident.

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