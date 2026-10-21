Adrian Năstase, avertisment pentru Guvernul Luca Niculescu: Majorarea impozitelor pe proprietate va lovi pensionarii și chiriașii

Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Adrian Năstase trage un semnal de alarmă în legătură cu creșterea taxelor pe proprietate de către noul Guvern Luca Niculescu. Fostul premier precizează că efectele unei astfel de măsuri s-ar putea răsfrânge asupra celor mai vulnerabili, pensionarii și chiriașii.

Într-un articol de pe blogul său personal, Adrian Năstase, fost premier al României, precizează că promisiunea Guvernului Luca Niculescu „nu mai creștem taxele” trebuie judecată și prin ceea ce se întâmplă cu puterea de cumpărare.

„Stabilitatea politică, credibilitatea bugetului și protejarea investițiilor au consecințe directe asupra vieții cotidiene”, arată fostul premier.

Adrian Năstase: Majorarea impozitării proprietății ar lovi și mai mult pe cei vulnerabili

Având în vedere proprietatea este larg răspândită în România, Adrian Năstase e de părere că o impozitare mai mare, deși va fi comodă pentru stat, îi va afecta puternic pe cei vulnerabili.

„Există și tentația unei soluții aparent ușoare: majorarea, în continuare, a impozitelor și taxelor pe proprietate. Pentru administrație, proprietatea este o bază de impozitare comodă: este vizibilă, înregistrată și nu poate pleca din țară.

Pentru cetățean însă, apartamentul în care locuiește nu reprezintă neapărat o sursă de venit din care să poată plăti obligații tot mai mari.

Într-o țară în care proprietatea asupra locuinței este atât de răspândită, o asemenea măsură ar lovi inclusiv pensionarii și familiile cu venituri modeste. Mulți au devenit proprietari printr-un efort de o viață. Valoarea locuinței nu înseamnă că au și bani disponibili în cont. O majorare consistentă a impozitului va fi percepută, firesc, drept o recuperare pe altă cale a creșterilor de pensii și salarii: statul oferă cu o mână și ia înapoi cu cealaltă”, a precizat fostul prim-ministru.

Chiriașii ar putea resimți la rândul lor costurile

Potrivit fostului premier, afectați ar putea fi și chiriașii, cărora proprietarii le-ar putea transfera costurile suplimentare generate de majorarea impozitelor pe imobile.

„Presiunea s-ar putea transmite și asupra chiriașilor. Proprietarii ar încerca să transfere costurile suplimentare în chirii, în măsura în care piața le permite. În orașele în care locuirea apasă deja greu asupra veniturilor, rezultatul ar fi o dificultate suplimentară pentru tineri și pentru familiile care nu își permit să cumpere o locuință. Comparația relevantă cu celelalte țări europene trebuie făcută și prin raportarea chiriilor la salariile locale, nu doar prin compararea sumelor în euro.

O reformă a impozitării proprietății trebuie să țină seama de capacitatea de plată și de diferența dintre locuința de domiciliu și proprietățile care produc venituri. Altfel, sub denumirea unei reforme fiscale, riscăm să introducem încă o formă de reducere a venitului disponibil și să agravăm problema accesului la locuire”, mai precizează Adrian Năstase.

Reamintim că Guvernul Luca Niculescu a fost învestit în funcție marți, după ce a obținut 280 de voturi „pentru” în Parlamentul României.

Noul Guvern și-a asumat reforma impozitării proprietăților, „prin trecerea graduală către valoare de piață până la finalul procesului de consolidare”. Măsura este asociată implementării platformei e-Proprietatea și a fost inclusă în programul de guvernare.

Totuși, la declarațiile de presă susținute după prima ședință de Guvern, marți seară, premierul Luca Niculescu a evitat să spună dacă se angajează că nu va introduce taxe noi.

„În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a afirmat noul prim-ministru.

La începutul acestui an, un sondaj INSCOP privind percepția românilor asupra taxelor pe proprietate a arătat că majoritatea cetățenilor crede că impozitele sunt mai mari decât în alte state UE, deși, în fapt, România se află constant printre țările cu cele mai mici taxe pe proprietate din Uniune.