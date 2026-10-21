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Adrian Năstase, avertisment pentru Guvernul Luca Niculescu: Majorarea impozitelor pe proprietate va lovi pensionarii și chiriașii

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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adrian nastase fost premier al romaniei
Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Adrian Năstase trage un semnal de alarmă în legătură cu creșterea taxelor pe proprietate de către noul Guvern Luca Niculescu. Fostul premier precizează că efectele unei astfel de măsuri s-ar putea răsfrânge asupra celor mai vulnerabili, pensionarii și chiriașii.

Într-un articol de pe blogul său personal, Adrian Năstase, fost premier al României, precizează că promisiunea Guvernului Luca Niculescu „nu mai creștem taxele” trebuie judecată și prin ceea ce se întâmplă cu puterea de cumpărare.

„Stabilitatea politică, credibilitatea bugetului și protejarea investițiilor au consecințe directe asupra vieții cotidiene”, arată fostul premier.

Adrian Năstase: Majorarea impozitării proprietății ar lovi și mai mult pe cei vulnerabili

Având în vedere proprietatea este larg răspândită în România, Adrian Năstase e de părere că o impozitare mai mare, deși va fi comodă pentru stat, îi va afecta puternic pe cei vulnerabili.

„Există și tentația unei soluții aparent ușoare: majorarea, în continuare, a impozitelor și taxelor pe proprietate. Pentru administrație, proprietatea este o bază de impozitare comodă: este vizibilă, înregistrată și nu poate pleca din țară.

Pentru cetățean însă, apartamentul în care locuiește nu reprezintă neapărat o sursă de venit din care să poată plăti obligații tot mai mari.

Într-o țară în care proprietatea asupra locuinței este atât de răspândită, o asemenea măsură ar lovi inclusiv pensionarii și familiile cu venituri modeste. Mulți au devenit proprietari printr-un efort de o viață. Valoarea locuinței nu înseamnă că au și bani disponibili în cont. O majorare consistentă a impozitului va fi percepută, firesc, drept o recuperare pe altă cale a creșterilor de pensii și salarii: statul oferă cu o mână și ia înapoi cu cealaltă”, a precizat fostul prim-ministru.

Chiriașii ar putea resimți la rândul lor costurile

Potrivit fostului premier, afectați ar putea fi și chiriașii, cărora proprietarii le-ar putea transfera costurile suplimentare generate de majorarea impozitelor pe imobile.

„Presiunea s-ar putea transmite și asupra chiriașilor. Proprietarii ar încerca să transfere costurile suplimentare în chirii, în măsura în care piața le permite. În orașele în care locuirea apasă deja greu asupra veniturilor, rezultatul ar fi o dificultate suplimentară pentru tineri și pentru familiile care nu își permit să cumpere o locuință. Comparația relevantă cu celelalte țări europene trebuie făcută și prin raportarea chiriilor la salariile locale, nu doar prin compararea sumelor în euro.

O reformă a impozitării proprietății trebuie să țină seama de capacitatea de plată și de diferența dintre locuința de domiciliu și proprietățile care produc venituri. Altfel, sub denumirea unei reforme fiscale, riscăm să introducem încă o formă de reducere a venitului disponibil și să agravăm problema accesului la locuire”, mai precizează Adrian Năstase.

Reamintim că Guvernul Luca Niculescu a fost învestit în funcție marți, după ce a obținut 280 de voturi „pentru” în Parlamentul României

Noul Guvern și-a asumat reforma impozitării proprietăților, „prin trecerea graduală către valoare de piață până la finalul procesului de consolidare”. Măsura este asociată implementării platformei e-Proprietatea și a fost inclusă în programul de guvernare.

Totuși, la declarațiile de presă susținute după prima ședință de Guvern, marți seară, premierul Luca Niculescu a evitat să spună dacă se angajează că nu va introduce taxe noi. 

„În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a afirmat noul prim-ministru.

La începutul acestui an, un sondaj INSCOP privind percepția românilor asupra taxelor pe proprietate a arătat că majoritatea cetățenilor crede că impozitele sunt mai mari decât în alte state UE, deși, în fapt, România se află constant printre țările cu cele mai mici taxe pe proprietate din Uniune.

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adrian nastase
guvernul luca niculescu
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Comentarii (9)

Ivan   •   22 Octombrie 2026   •   15:01

Impozitul pe proprietate, este un fel de chirie mascată și abuzivă impusă de stat anual, pentru asta ar trebui să aibă o valoare modică, asta pe de-o parte și pe de altă parte nu se pot plătii impozite pe proprietate, modice, la o vilă, ca la un apartament sau o casă obișnuită, aici trebuie să se facă o diferențiere corectă a plății impozitelor pe proprietate!!! Cei cu proprietăți mici, apartamente normale și case obișnuite, trebuie să plătească chirii modice, iar cei cu vile și proprietăți mai mari trebuie să plătească cu mult mai mult!!!

Valter Cojman   •   22 Octombrie 2026   •   09:48

In multe tari din vest, prima locuinta si prima masina nu sunt supuse impozitarii, apa e gratuita pentru ca este un drept, etc.
Ce ar fi ca Romania sa ia exemplu.

Absurdul.   •   22 Octombrie 2026   •   09:28

Iaca, realitatea ne învăluie ! Prima ordonanța pentru “speciali” sa poata accede la funcții publice, pensiile “rezerviștilor “ sa fie majorate cu un procent mai mare decât a civililor etc Nu-i asa ca v-ați dorit pesedeul la guvernare ?! Cireașa de pe tort, impozitul pe proprietate la valoarea de piata ! Nimic despre reducerea numărului de parlamentari, despre desființarea unor agenții inutile ale statului, despre eliminarea subvențiile partidelor politice, despre desființarea academiilor surogat, despre desființarea prefecturilor si/ sau a consiliilor județene, doua structuri inutile, despre desființarea pensiilor speciale, despre eliminarea membrilor in consiliile de administrație, una dintre multele aberații politice , despre etc

VIOREL   •   22 Octombrie 2026   •   06:48

Cred că ăștia vor o reeditare că la Bobâlna...

MIHAI   •   22 Octombrie 2026   •   06:46

Marirea impozitelor este o povara prea grea pentru romani, iar nevoia de bani a statului trebuie acoperita din cresterea PIB-ului prin mai multe locuri de munca platite mai aproape de salariul mediu si deci dintr-o crestere economica.

ioan   •   22 Octombrie 2026   •   06:33

sper ca nu il inveti ceea ce ai facut tu--CUM AI DAT PETROLUL LA OMV PE GRATIS IN ULTIMILE ZILE DE GUVERNARE.

Larisa   •   22 Octombrie 2026   •   00:48

Puteti sa-l numiti guvernul tiny hats . Prietenii stiu de ce

Valter Cojman   •   21 Octombrie 2026   •   23:06

In multe tari din vest, prima locuinta nu este supusa impozitarii.
Ce ar fi ca Romania sa ia exemplu.

Petre   •   21 Octombrie 2026   •   20:26

Deja vorbim de mariri de impozite din prima zi?
Parca au promis altceva inainte de vot.

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