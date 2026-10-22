Luca Niculescu, întâlnire cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. Update: Relația cu SUA reprezintă o prioritate fundamentală

Foto: Facebook Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu se întâlnește, joi, 22 octombrie, cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

Update: Într-o postare pe pagina sa de Facebook, după discuția cu E.S. Darryl Nirenberg, Luca Niculescu a precizat că relația cu SUA reprezintă o prioritate fundamentală pentru România.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, E.S. Darryl Nirenberg.

Pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune.

Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri.

L-am felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române.

Am discutat despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane, pentru care am mulțumit și pe care ne dorim să o vedem consolidată. Am abordat și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române.

Un loc important în discuția noastră l-a ocupat dimensiunea economică a parteneriatului. Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții americane în România, investiții care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă.

Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Foto: Facebook Luca Niculescu

Foto: Facebook Luca Niculescu

Știrea inițială:

Premierul Luca Niculescu are, joi, 22 octombrie, o întâlnire cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. Aceasta este prima întâlnire cu un ambasador de la preluarea mandatului de premier.

Întrevederea are loc începând cu ora 11:00, la Palatul Victoria, potrivit agendei prim-ministrului, publicată pe site-ul Guvernului.

DC NEWS va transmite în cadrul acestui articol principalele informații despre întâlnirea dintre Luca Niculescu și Darryl Nirenberg.

Precizăm că, până acum, premierul Luca Niculescu nu are programată vreo întâlnire cu ambasadori ai statelor UE. Posibil ca alte întrevederi să apară în agenda primului-ministru în perioada următoare.

De la ora 18:00, joi, 22 octombrie, premierul României va participa la şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Luca Niculescu: Sunt un susținător convins al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite

Precizăm că în discursul susținut în plenul Parlamentului, înaintea votului de învestitură, Luca Niculescu a vorbit despre Parteneriatului Strategic cu SUA, dar și despre nevoia schimbării de ritm în politica extrenă.

"Sunt un susținător convins al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, unul dintre pilonii fundamentali ai securității României și îmi propun ca, în cadrul mandatului meu, să dezvoltăm acest parteneriat, dincolo de dimensiunea securitară, pe multe paliere - economic, tehnologic, cultural - nu este doar o investiție în securitate", a spus Luca Niculescu, marți, înaintea votului de învestitură.

"Avem nevoie și de o schimbare de ritm în politica externă a României. După decenii, după două decenii de apartenență la Uniunea Europeană și la NATO, România trebuie să abandoneze reflexele unei țări candidate și să participe activ la formularea deciziilor comune, nu doar să se adapteze unor decizii luate de alții. După cum observați și dumneavoastră în fiecare zi, trăim într-o lume tot mai nesigură. Avem un război la granițele noastre, amenințările la adresa securității europene sunt mai mari decât în urmă cu câțiva ani. În aceste condiții, apărarea României este una dintre prioritățile fundamentale ale guvernului.

Apartenența la NATO reprezintă principala noastră garanție de securitate, dar această garanție presupune și responsabilități și vom continua să investim în modernizarea Armatei Române. Securitatea României nu poate depinde, însă, doar de ceea ce fac aliații pentru noi ci și de ceea ce suntem noi capabili să facem pentru propria securitate", declarase Luca Niculescu în discursul său din plenul Parlamentului.

Luca Niculescu, prima vizită externă în calitate de premier al României, în Republica Moldova

Precizăm că prima vizită externă a premierului Luca Niculescu va fi în Republica Moldova și va avea loc marțea viitoare. El va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministrul Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, potrivit unui anunț transmis de Guvern.

Reamintim că noul Cabinet Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern. Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marţi, de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 280 de voturi.