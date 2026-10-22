Telefon roșu București - Chișinău. Dezvăluiri despre Mineriadă: Ce a apărut la Moscova

Fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin. Foto: Crișan Andreescu

Petre Roman, fost premier al României, a dezvăluit, la DC NEWS, că în anul 1991 avea un așa-numit telefon roșu cu Valeriu Muravschi, fostul prim-ministru al Moldovei. Atunci când a avut avut loc înlăturarea Guvernului Roman, acesta i-a oferit o informație total neașteptată.

Petre Roman, fost premier al României, și Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, au fost din nou invitații analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS, miercuri, 21 octombrie.

Cei doi au vorbit despre Mineriada din anul 1991 și înlăturarea Guvernului Roman, dar și despre Puciul de la Moscova. În cadrul discuțiilor, Petre Roman a dezvăluit că în anul 1991 avea un așa-numit telefon roșu cu Valeriu Muravschi, premier al Republicii Moldova în acea perioadă. Începând cu ziua de 22 septembrie 1991 acesta ar fi încercat de mai multe ori să îl sune pentru a-l avertiza că presa rusă scria că "Guvernul Roman va cădea".

Petre Roman, despre telefonul roșu cu premierul Moldovei

"Mineriada din 1991 o vedeți strâns legată de Puciul de la Moscova", a întrebat Bogdan Chirieac la un moment dat.

"Nu neapărat, dar vă voi spune o povestire care lămurește în bună măsură. În vremea aceea, prim-ministru al Republicii Moldova era Valeriu Muravschi, un om de foarte bună calitate. Eu instalasem împreună cu Valeriu Muravschi un așa-numit telefon roșu, direct, adică care suna între noi doi. Mineriada se încheie pe 27 septembrie și pe 28 septembrie, deci după ce domnul Bârlădeanu declară că Guvernul Roman a fost demis, inventând pur și simplu că mi-aș fi dat demisia, mă sună acest fir roșu de la Valeriu Muravschi.

Ce i-a spus Valeriu Muravschi

Mă sună și spune: "Dragă Petre, de câteva zile, de acum o săptămână, încerc să te sun și acest telefon nu funcționa. Zic: "Uite ce s-a întâmplat". Înainte de asta, cu două zile înainte de 24 septembrie, deci pe 22 septembrie, îmi zice el, la Moscova a apărut în publicația, dacă îmi aduc bine aminte se numea "Izvestia" informația: "Guvernul Roman va cădea", pe 22 septembrie. "Și am vrut să te anunț, uite domnule ce a apărut în presa sovietică". Zice: "Dar nu mă mir, având în vedere această informație, că telefonul acesta evident că a fost controlat de către KGB și nu m-au lăsat să vorbesc cu tine și abia acum pot vorbi cu tine, când Guvernul Roman a fost, într-adevăr, înlăturat". Nu am cum să nu pun în legătură aceste două lucruri, adică ceea ce mi-a spus Valeriu Muravschi cu ceea ce s-a întâmplat efectiv", a spus Petre Roman.

Adrian Severin: Un fost ofițer de securitate mi-a spus că va avea loc o lovitură de stat

Ulterior și Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a venit cu dezvăluiri în acest sens.

"Prin vara anului respectiv, 1991, la începutul verii, am fost căutat de un fost ofițer de securitate. Mă rog, el a zis că e fost ofițer. Acest domn a venit la mine să-mi spună că întrucât are o anumită simpatie față de mine, vrea să mă prevină că în toamnă va avea loc o lovitură de stat. Nu am avut ocazia să vă povestesc asta pentru că inițial nu am considerat-o serioasă. L-am întrebat: "De ce, cu ce ocazie?". Eu eram totuși destul de naiv, trebuie să mărturisesc. Eu credeam că Revoluția învinge sau a învins și că toți mergem pe același drum, spre aceleași ținte. Nu-mi imaginam că există interese care să ducă la o răsturnare, violentă până la urmă, în sensul larg al cuvântului violență, a Guvernului Roman. Atunci i-am mulțumit, i-am spus la revedere și mi-am zis că nu are sens, că probabil a vrut doar să intre în grațiile mele. Când s-a întâmplat mi-am adus aminte", a povestit Adrian Severin.

În cadrul aceluiași interviu, Petre Roman, fostul premier al României, a vorbit și despre momentul Puciului de la Moscova, acesta aflându-se la Madrid atunci, dar și despre conflictul, ulterior, cu Ion Iliescu, președintele României la acea vreme.

Amintim că, la căderea comunismului în România, Petre Roman și Adrian Severin au elaborat documentul "Revoluție și reformă în România postcomunistă", în care sunt prezentate principiile și măsurile concrete care au stat la baza reformei.

După cum spune fostul premier Petre Roman, documentul a fost pregătit înainte de alegeri, pentru a prezenta direcția reformelor, și a fost foarte bine primit în Occident.

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