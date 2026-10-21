Provocările noului Guvern în politica externă. Adrian Năstase vorbește de o „nouă Yalta” și reevaluarea funcționării Uniunii Europene

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Din articol Adrian Năstase: Cred că NOI trebuie să participăm la reevaluarea funcționării Uniunii Europene

Adrian Năstase atrage atenția că România nu și-a cultivat în ultimii ani relațiile cu Republica Populară Chineză, iar relația cu SUA nu are suficientă substanță politică. Fostul premier e de părere că România trebuie să participe la reevaluarea funcționării Uniunii Europene și să vină cu propuneri pe cele mai importante domenii.

După aproape doi ani de apatie în politica externă, mai ales prin prezența Oanei Țoiu la MAE, România trebuie să fructifice mai mult relațiile pe care le are cu mari puteri, precum SUA și China, consideră Adrian Năstase. În contextul în care un nou Guvern a fost instalat ieri seară la Palatul Victoria, într-un articol pe blogul său personal, fostul prim-ministru al României precizează că „schimbarea ar trebui să deschidă și o reflecție asupra politicii externe”.

„Privind tabloul general, văd relații insuficient valorificate cu China, relații profund deteriorate cu Rusia și o relație cu Statele Unite care are nevoie de mai multă substanță politică și de mai multă încredere. Acesta este diagnosticul meu asupra spațiului nostru de dialog. Parteneriatele oficiale trebuie întreținute prin contacte, inițiative și rezultate.

În raport cu Rusia, războiul împotriva Ucrainei și riscurile de securitate din regiunea Mării Negre constituie realități pe care România nu le poate ignora. Tocmai gravitatea lor impune o diplomație competentă, capabilă să susțină ferm interesele de securitate și să înțeleagă ce se negociază în jurul nostru.

Mă preocupă perspectiva unei „noi Yalte”: posibilitatea ca Statele Unite, China și Rusia să caute înțelegeri asupra unor dosare majore, cu efecte asupra unor țări care nu participă la discuție. Nu afirm că există un acord tripartit de împărțire a lumii. Vorbesc despre un risc și despre obligația de a ne pregăti pentru el”, scrie Adrian Năstase.

Adrian Năstase: Cred că NOI trebuie să participăm la reevaluarea funcționării Uniunii Europene

Fostul prim-ministru consideră că România trebuie să-și facă simțită prezența mai puternic la nivel european, cu atât mai mult cu cât principalele motoare economice, precum Franța, Germania sau Italia, se confruntă în prezent cu probleme interne și sunt concentrate pe propriile vulnerabilități.

„Dacă marile puteri își vor negocia interesele, România trebuie să aibă capacitatea de a-și formula propriile interese și de a le face auzite. Apartenența la UE și NATO ne oferă instrumente esențiale. Folosirea lor cere însă inițiativă diplomatică, relații bilaterale cultivate și capacitate de analiză la București.

Nici capitalele europene nu ne pot furniza toate răspunsurile. Franța traversează tulburări sociale și dificultăți bugetare, iar Italia și Spania cunosc, la rândul lor, proteste alimentate de costul vieții. Germania este supusă unor presiuni politice și economice importante. Situațiile diferă, dar mesajul comun este limpede: principalele puteri europene sunt absorbite de propriile vulnerabilități.

În acest context, cred că NOI trebuie să participăm la reevaluarea funcționării Uniunii Europene. Să venim cu propuneri despre competitivitate, energie, agricultură, coeziune și modul în care se iau deciziile. După aproape două decenii de apartenență, România trebuie să aibă ambiția de a influența agenda europeană”, mai precizează fostul prim-ministru.