Marcel Ciolacu salută învestirea Cabinetului Luca Niculescu: „România are, în sfârșit, un Guvern cu puteri depline” / Mesaj despre buzoianul Alexandru Stoica, noul ministru al Dezvoltării

Marcel Ciolacu, fost premier al României. Sursa Foto: Agerpres

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, consideră binevenită învestirea Guvernului Luca Niculescu. El spune că România avea nevoie de acest fapt, după o lungă perioadă marcată de incertitudine.

Marcel Ciolacu a mai transmis că este nevoie stabilitate, de decizii și de instituții care să funcționeze normal.

”România are, în sfârșit, un Guvern cu puteri depline și cred că acesta este lucrul cel mai important după o perioadă prea lungă de incertitudine.



Avem nevoie de stabilitate, de decizii și de instituții care să funcționeze normal. Sunt multe probleme de rezolvat, iar așteptările sunt mari, dar România avea nevoie de un Guvern care să își asume aceste lucruri și să înceapă să lucreze”, a scris Marcel Ciolacu, pe o rețea socială.

Fostul premier Marcel Ciolacu salută și faptul că buzoianul Alexandru Stoica va conduce Ministerul Dezvoltării.



”Mă bucur și pentru faptul că buzoianul Alexandru Stoica va conduce Ministerul Dezvoltării. Cunoaște foarte bine ministerul, administrația locală și problemele din teritoriu și sunt convins că va face treabă bună.



Îi doresc succes și sper ca noul Guvern să aducă stabilitatea și seriozitatea de care România are nevoie”, a scris Marcel Ciolacu, pe contul său de Facebook.

Amintim că premierul Ciolacu a mai lansat în ultima perioadă mesaje de susținere pentru Luca Niculescu și capacitatea de a coagula o majoritate. Ciolacu avertizase că lipsa unui guvern blochează proiecte importante.

Guvernul Luca Niculescu, învestit marți de Parlament

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit marţi de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului României, cu 280 de voturi pentru şi 58 împotrivă.

Cabinetul Luca Niculescu conține 18 miniştri, dintre care doi sunt miniştri delegaţi. PSD are în guvern 11 miniştri şi unul delegat, restul fiind independenţi.

Marți seară, preşedintele Nicuşor Dan i-a chemat pe membrii Guvernului la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului.

Tot marţi seară a avut loc și prima şedinţă de Guvern a cabinetului Niculescu, care a marcat o premieră.

Ce a spus Luca Niculescu imediat după votul Parlamentului

Luca Niculescu a avut un scurt discurs de la tribuna Parlamentului, după votul de învestitură.

"Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată. Mulțumesc PSD pentru susținere, PNL, UDMR și reprezentanții minorităților și tuturor celor care au votat, deși și-au exprimat rezervele lor din opoziție", a zis Luca Niculescu, după ce a primit votul Parlamentului.

"Este un moment important pentru România, ieşim din şase luni de criză, ne punem imediat pe treabă, România nu mai poate aştepta. Vă mulțumesc încă o dată, vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu, cât și miniștrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent”, a mai spus Luca Niculescu.



"Prima ședință de guvern o vom avea în această seară", a spus, ulterior, Luca Niculescu, pe holurile Parlamentului.