Ciolacu avertizează că lipsa unui guvern blochează proiecte importante: Luca Niculescu are capacitatea de a coagula o majoritate

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al CJ Buzău. Sursa foto: Agerpres

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, consideră că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline și că premierul desemnat Luca Niculescu poate obține sprijinul parlamentar necesar pentru învestire.

Marcel Ciolacu a declarat luni că, în ciuda divergențelor dintre partide, există posibilitatea formării unui guvern de tehnocrați sau a unei coaliții de guvernare.

"Eu cred că trebuie să avem guvern cât mai curând. Domnul Luca Niculescu este un premier desemnat, un om cât se poate de rezonabil, un om aplicat, un diplomat şi are capacitatea de a coagula o majoritate. (...) Poate vom avea un guvern de tehnocraţi sau o parte a coaliţiei, vom vedea zilele acestea", a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a explicat că absența unui guvern a blocat, în ultima perioadă, derularea unor proiecte.

"Noi am avut grijă să avem bani la instituţiile subordonate, la CJ pentru salarii şi pentru funcţionare. Parcă am anticipat acest lucru. Suntem afectaţi pentru că, de exemplu, nu putem prelua Vulcanii Noroioşi, nu putem prelua taberele, fiindcă sunt HG-uri ce conţin componente de patrimoniu. M-am îngrijorat totuşi că n-am apucat să semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării cu reabilitarea spitalului. Aşteptăm să primească creditele angajament, astfel încât să semneze şi să începem şi noi demersul de licitaţie", a mai spus Marcel Ciolacu.

Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier, a anunțat că va înainta joi Parlamentului programul de guvernare și componența viitorului Cabinet.