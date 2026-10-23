Natalia Intotero, noul ministru al Mediului, în vizită la ANM. Elena Mateescu: Să răspundă Buzoianu pentru această situație

Natalia Intotero și Elena Mateescu. Sursa foto: Captură video Digi24

Natalia Intotero, noul ministru al Mediului, a mers vineri în vizită la ANM, după acuzațiile lansate de Diana Buzoianu privind achizițiile instituției.

Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, a mers, vineri, 23 octombrie, în vizită la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în contextul acuzațiilor lansate de fostul ministru Diana Buzoianu privind achizițiile instituției.

Prezentă alături de Natalia Intotero, directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, a reafirmat faptul că nu are de ce să-și dea demisia, amintind că ea a depus o sesizare la secția de Investigații pentru Criminalitate Economică încă din 12 august.

Elena Mateescu: Doamna ministru Buzoianu a avut acces la un email de pe un cont anonim

"Doamna ministru Buzoianu a avut acces la un email de pe un cont anonim. Să răspundă doamna ministru Buzoianu la această situație. În ceea ce privește acuzațiile, este o anchetă în curs de desfășurare, așa cum am informat", a declarat Elena Mateescu pentru Digi24.

Întrebată ulterior dacă este dispusă să-și dea demisia, Elena Mateescu a declarat: "De ce să-mi dau demisia acum? Oamenii au nevoie de noi să funcționăm. Suntem o instituție de interes strategic național și la nivel internațional".

Natalia Intotero: Cât privește ceea ce s-a întâmplat cu Corpul de Control, acolo sunt instituțiile abilitate

Natalia Intotero, noul ministru al Mediului, a precizat că de acest caz se vor ocupa instituțiile abilitate în acest sens.

"Cât privește ceea ce s-a întâmplat cu Corpul de Control, cu plângeri, acolo sunt instituțiile abilitate unde eu nu intervin. Își fac ceea ce trebuie să facă, controlul, și ulterior să vină cu un răspuns", a declarat Natalia Intotero.

Ce acuzații a lansat Diana Buzoianu

Diana Buzoianu, fosta ministră a Mediului, a acuzat ANM că a făcut achiziții de sutiene și parfumuri, afirmând că acest fapt a fost descoperit de corpul său de control. Ulterior, șefa ANM a venit cu precizări și a explicat că chiar instituția pe care o conduce a făcut un audit intern care a descoperit, cu două luni înainte de acuzațiile lansate de Buzoianu în spațiul public, achiziții suspecte și a sesizat, mai departe, organele competente. Potrivit ei, chiar și Buzoianu a fost informată la acea vreme despre asta.

"Vă fac cunoscut faptul că, așa cum am informat-o și pe Dna Ministru, în data de 12 august 2026 am depus la DGPMB, Secția 2 de Poliție, respectiv Secția de Investigare a Criminalității Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activități cu scopul cercetării și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente. Fac precizarea că, la nivelul instituției s-a efectuat și o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers", declarase Elena Mateescu după atacul lansat de Buzoianu.

Elena Mateescu: Este incorect și nedrept că s-a pus o anatemă asupra ANM

Buzoianu a continuat însă cu acuzațiile și a cerut chiar demisia șefei ANM. Elena Mateescu a spus și anterior că nu are de ce să-și dea demisia, nu este vinovată cu nimic.

"Sub nicio formă nu am de gând să demisionez pentru că sunt cu fruntea sus. Știu ce am făcut în 35 de ani de meserie, știu ce am făcut în 10 ani ca director general, împreună cu echipa mea. Știu unde este astăzi Administrația Națională de Meteorologie, la nivel național și internațional. Iar dacă cineva a greșit să răspundă. Cred că fiecare dintre noi trebuie să-și asume fișa postului și să fie responsabil pentru acțiunile pe care le face" a zis Elena Mateescu, acum două săptămâni.

Întrebată ce se ascunde în spatele acestui asalt la adresa ei, șefa ANM a zis:

"La asta ar trebui să vă răspundă doamna ministru Buzoianu. Cu siguranță, ceea ce este incorect și nedrept este că s-a pus o anatemă asupra Administrației Naționale de Meteorologie, asupra întregii instituții și a colegilor din instituție".

Precizăm că Elena Mateescu lucrează la ANM din 1990, întâi ca inginer, cercetător, apoi cercetător principal, șef de laborator și, din 2016, director. Natalia Intotero a preluat funcția de ministru al Mediului, miercuri, 21 octombrie, după învestirea Guvernului Niculescu și plecarea Dianei Buzoianu.