﻿ Diana Buzoianu se laudă că a descoperit achiziții de parfumuri și pantofi la ANM. De fapt, chiar instituția a făcut asta, acum două luni, și a sesizat Poliția | DCNews
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DCNews Stiri Diana Buzoianu se laudă că a descoperit achiziții de parfumuri și pantofi la ANM. De fapt, chiar instituția a făcut asta, acum două luni, și a sesizat Poliția

Diana Buzoianu se laudă că a descoperit achiziții de parfumuri și pantofi la ANM. De fapt, chiar instituția a făcut asta, acum două luni, și a sesizat Poliția

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Diana Buzoianu
Diana Buzoianu

Diana Buzoianu, ministru interimar al Mediului, acuză ANM că a făcut achiziții de sutiene și parfumuri, fapt descoperit de corpul său de control. De fapt, chiar Administrația a făcut un audit intern care a descoperit, încă de acum două luni, achiziții suspecte și a sesizat, mai departe, organele competente, informând-o chiar și Diana Buzoianu, astăzi uimită de ”descoperiri”.

Diana Buzoianu, ministru interimar al Mediului, acuză, într-o postare, pe pagina de Facebook, că Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pe care o denumește ”Agenție”, a cumpărat, de pe cardul oficial al instituției, ”un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata”. 

”Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni” spune Diana Buzoianu, în postarea citată, invocând utilizarea la cinci carduri. Aceasta face o listă a produselor achiziționate și anunță că ”vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”. 

Diana Buzoianu cere demisia conducerii ”astăzi”, avertizând cu ședința de luni

”Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată că asemenea aberații și o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control. În aceste condiții, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgență o ședință cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma” anunță Diana Buzoianu. 

Ce nu spune ministrul interimar al Mediului

Sesizarea a venit chiar de la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie, după un audit intern, în 12 august. Atunci, auditul a descoperit astfel de cheltuieli nejustificate, efectuate de către o persoană de la achiziții. Au fost deja sesizate organele competente în această speță, de către ANM, conform informațiile pe surse obținute de DCNews. Dar, astăzi, într-o zi de sâmbătă, Diana Buzoianu susține că a fost marea descoperire la ANM, deși aceste lucruri erau cunoscute de două luni la nivelul instituției și s-a procedat ca atare, fără scandal public. 

Reacție Elenei Mateescu

”Bună ziua,

Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care Dna Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale.

Vă fac cunoscut faptul ca, așa cum am informat-o și pe Dna Ministru, în data de 12 August 2026 am depus la DGPMB, Secția 2 de Poliție, respectiv Secția de Investigare a Criminalității Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activități cu scopul cercetării și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente.

Fac precizarea ca, la nivelul instituției s-a efectuat și o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers.

Având în vedere ca este o anchetă în curs de desfășurare nu putem face cunoscute detalii privind acest demers.

Așteptăm rezultatul anchetei și soluționarea aspectelor sesizate” a transmis în urmă cu scurt timp și Elena Mateescu, confirmând informațiile DCNews. 

Ceea ce mai arată Elena Mateescu este că vorbim despre o investigație în curs ale cărei detalii Diana Buzoianu a ales să le facă publice. Mai mult, ministrul Mediului a făcut această postare fără o discuție prealabilă cu ANM, deși, la momentul descoperirii achizițiilor nelegale, Administrația a considerat potrivit să o informeze. 

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diana buzoianu
elena mateescu
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Comentarii (13)

Dan   •   11 Octombrie 2026   •   07:36

Vai de capul ei. O pitipoanca cocoțata in vârful parului. Și se numește politician. Apara Doamne si păzește.

X   •   11 Octombrie 2026   •   06:38

Biata fată ! Ce aveți cu ea ? Atât poate ! Nu ea este vinovată ci , nătângul care a pus_o ministru.

Petre   •   10 Octombrie 2026   •   17:48

Va rog sa nu mai scrieti critici la adresa lui Barbie! Face si ea ce poate!

Argeseanu   •   10 Octombrie 2026   •   13:28

Lasa-ti mai băieți ca trebuie sa știe și poporul pe ce da bani(ca doar noi am dat banii astia). Am a vrut sa ascundă mizeria sub pres în august

Cate baraje a blocat?   •   10 Octombrie 2026   •   13:04

Cati megavati luam de la străini la un pret imens din cauza blocajelor USR si apropiatilor lor ?

Mhuscha Mbanana   •   10 Octombrie 2026   •   12:25

Prostanaca de bubuie , se baga-n seama singura ,dar e prea tarziu , s-a convins lumea ce poate face un ministru T.F.L.- ist ! ( indiferent de la care minister) ...

rasvan   •   10 Octombrie 2026   •   11:46

La alte institutii de stat,s-au achizitionat si prezervative .Aici nu !?

vasile   •   10 Octombrie 2026   •   11:42

A ratat momentul sa bage capul in poza.Acum doreste sa recupereze.

31   •   10 Octombrie 2026   •   11:32

PSD e vinovat! :)

Vax   •   10 Octombrie 2026   •   11:31

Exprimare întortocheată, tipic telefista, care să facă să pară o amarata de mărgică ceva nemaiîntâlnit precum in povestea lui Creangă.

Mihai1   •   10 Octombrie 2026   •   11:30

Buzoianu: "veste mare pentru românii cu probleme de vedere!!!! Personal, singură și neajutată am descoperit un remediu colosal: niște dispozitive de sticlă, cu lentile care se pun pe nas și îmbunătățesc vederea. Le voi numi: OchiFritzi pentru că fac vederea perfectă, perfect find Sfântul Fritz de Timișoara."

Ce descoperire!   •   10 Octombrie 2026   •   11:15

Fereasca ne Dumnezeu! Tara arde in foc si Baba se piaptana! Unii sunt de internat . Asta a distrus tot si ea se lauda cu prostii. Astia da ministrii!

ganditorul   •   10 Octombrie 2026   •   11:10

Habarnista se baga in seama,e tipic ptr.USR

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