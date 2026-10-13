Mesajul Elenei Mateescu la care Diana Buzoianu n-a dat nici măcar „seen”. Ce se ascunde în spatele acestui asalt pornit de ministra Mediului?

Elena Mateescu

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a făcut noi declarații în scandalul achizițiilor.

Diana Buzoianu, ministra Mediului, acuză ANM că a făcut achiziții de sutiene și parfumuri, fapt descoperit de corpul său de control. De fapt, chiar Administrația a făcut un audit intern care a descoperit, încă de acum două luni, achiziții suspecte și a sesizat, mai departe, organele competente, informând-o chiar și Diana Buzoianu, astăzi uimită de „descoperiri”.





În fața cererii de demisie formulate de ministra Mediului, Diana Buzoianu, Elena Mateescu, cercetător cu 38 de articole și 9 cărți publicate, a zis că nu a ascuns neregulile, ci a cerut verificarea activității de achiziții publice de la sediul central. Șefa ANM a spus că nu va demisiona pentru că nu a făcut nimic greșit în cei 35 de ani de meserie. Potrivit acesteia, analiza documentelor a fost urmată de sesizarea Poliției. Elena Mateescu spune că a informat-o pe Diana Buzoianu, pe WhatsApp, în data de 12 august, despre depunerea sesizării. Nu i-a dat nici măcar SEEN.

Elena Mateescu a respins și informația potrivit căreia întregul Departament de Achiziții Publice ar fi demisionat. Au plecat două angajate care aveau două dintre cardurile instituției.

Directoarea ANM a zis că existau cinci carduri: Două pentru Departamentul Tehnic, două pentru Achiziții și unul al său.

Cum a fost Elena Mateescu numită la ANM

„Funcționăm pe guvernanță corporativă. Am un contract de mandat în vigoare până la finalizarea procedurii de selecție. Deocamdată, Consiliul de Administrație nu este funcțional de mai bine de un an. Așteptăm un Consiliu de Administrație funcțional, nu neapărat doar pentru numirea unui director sau prelungirea contractului de mandat și declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de director general. Consiliul de Administrație te ajută în deciziile administrative. Noi funcționăm acum doar prin Comitetul Director, care este organul executiv de conducere. De ce nu este funcțional Consiliul de Administrație? Pentru că s-a derulat o procedură de selecție și au fost selectați doi membri. În urma celei de-a doua proceduri de selecție nu a mai fost selectat nimeni. Consiliul este nefuncțional din august anul trecut”, a zis Elena Mateescu la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Elena Mateescu nu demisionează: Știu ce am făcut. Am fruntea sus

„Sub nicio formă nu am de gând să demisionez pentru că sunt cu fruntea sus. Știu ce am făcut în 35 de ani de meserie, știu ce am făcut în 10 ani ca director general, împreună cu echipa mea. Știu unde este astăzi Administrația Națională de Meteorologie, la nivel național și internațional. Iar dacă cineva a greșit să răspundă. Cred că fiecare dintre noi trebuie să-și asume fișa postului și să fie responsabil pentru acțiunile pe care le face”, a zis Elena Mateescu.

Întrebată ce se ascunde în spatele acestui asalt la adresa ei, șefa ANM a zis:

„La asta ar trebui să vă răspundă doamna ministru Buzoianu. Cu siguranță, ceea ce este incorect și nedrept este că s-a pus o anatemă asupra Administrației Naționale de Meteorologie, asupra întregii instituții și a colegilor din instituție”.

Este adevărat că tot Departamentul de Achiziții Publice a demisionat în bloc?

„Nu tot departamentul. Au plecat două colege care au avut două carduri. Au fost cinci carduri în societate. Unul a fost al meu, care a fost inactiv de la emitere. Nu l-am folosit. Am cerut de la Direcția Economică situația pentru intervalul 1 ianuarie 2023-30 septembrie 2026. La nivelul directorului general, am cheltuieli de 20.000 de lei, în patru ani. Cardurile respective sunt distribuite pentru anumite operațiuni. De pildă, pentru Departamentul Tehnic sunt două carduri, pentru că avem nevoie să se cumpere de la Dedeman un șurub, pentru că avem stații meteorologice și este nevoie. Au fost două carduri la Departamentul de Achiziții și unul al meu”, a zis Elena Mateescu.

„Se face un referat de specialitate, de necesitate, de către departamentul de specialitate, care cuprinde caracteristicile tehnice ale produsului sau serviciului. În baza referatului de specialitate se face achiziția. După aceea se face recepția produsului sau a serviciului prin NIR. Se descarcă factura din SPV, pe care se pun vizele pentru legalitate, pentru recepție, pentru „bun de plată” și viză. În baza analizei documentelor descoperite, am făcut sesizarea la Poliție. Cineva a dat „bun de plată” pe achizițiile acelea. Și „bun de plată”, și viză de control financiar preventiv propriu. Cred că fiecare angajat din administrație, și nu numai, este responsabil pentru fișa postului și pentru activitățile sale”, a zis Elena Mateescu.

Elena Mateescu a făcut sesizarea pe 12 august 2026

Elena Mateescu a descris circuitul administrativ al unei achiziții: referatul de necesitate întocmit de departamentul de specialitate, achiziția, recepția și verificarea documentelor pentru plată. Achizițiile reclamate au primit atât „bun de plată”, cât și viză de control financiar preventiv propriu.

„Am declanșat o misiune de audit public intern, în baza prerogativelor pe care le am ca director. Am cerut verificarea activității de achiziții publice la sediul central. La primul raport preliminar din partea auditorului a apărut lista aceasta de achiziții. Era un auditor a venit anul trecut, după pensionarea celui anterior. Auditorul nu aprobă. Doar cel care exercită CFPP își pune viza finală, pentru că reprezintă controlul financiar preventiv propriu”, a zis Elena Mateescu.

Diana Buzoianu nu comunică

„Nu am avut nicio discuție recentă cu doamna Buzoianu. Pe 12 august am informat-o că s-a depus sesizarea, iar ultima discuție a fost pe WhatsApp. Până la această situație, doamna ministru ne-a vizitat de patru ori, inclusiv în clădirea Centrului de Agrometeorologie, unde a avut trei evenimente foarte importante. Ne-a făcut o deosebită plăcere, pentru că, odată cu vizita domniei sale, a fost și ministrul omolog din Germania. A vizitat și Centrul de Prognoză, proiectele de infrastructură… Din punct de vedere tehnic, nu am primit niciun reproș. De mai bine de un an, dialogul a lipsit cu desăvârșire”, a mai zis Elena Mateescu.

„Eu nu beneficiez de susținere politică. Am lucrat foarte bine cu toți miniștrii și lucrăm foarte bine cu toate autoritățile. Nu am avut nicio problemă de comunicare în privința aspectelor tehnice. Am fost numită în 2016, prin ordin de ministru, înainte de contractul de mandat, de către Cristiana Pașca Palmer, care era în Guvernul Cioloș. Contractul de mandat a fost prelungit de două ori. În mandatul domnului Costel Alexe, a mandatat membrii Consiliului de Administrație să semnăm contractul de mandat.

Eu am colaborat bine și cu domnul Alexe, și cu domnul Tanczos Barna. Când am depus candidatura pentru președinția Regiunii VI – Europa, la Organizația Meteorologică Mondială, mi-a spus: „Nu vă susțin, vă oblig”. Și mi-a purtat noroc. Nu am nimic de ascuns. De la portar până la mine, dacă am greșit, trebuie să dăm explicații. Îmi pare rău că s-a pus o anatemă asupra instituției și a colegilor. Nu este corect și este nedrept ca o instituție întreagă, înființată în 1884, să plătească în acest mod. Nu mă consider vinovată. Documentele puse la dispoziția autorităților competente pentru verificarea acestei situații și luarea de măsuri vor stabili adevărul”, a mai zis Elena Mateescu.

Cariera de o viață, dezavantaj dacă nu ai orientare politică



Elena Mateescu, cu care ministra Mediului se războiește pe Facebook, a absolvit facultatea în 1990 și a obținut diploma de doctor în 2011. Are 38 de articole în reviste științifice și este autor sau coautor a 9 cărți.

Reprezentantă Permanentă a României la Organizatia Meteorologica Mondială, aleasă președinta Regiunii Europa a Organizației Mondiale de Meteorologie, d-na Mateescu este membru titular al Academiei de Științe Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești”, din septembrie 2021.

Din 1990 lucrează în Administrația de Meteorologie, ca inginer, cercetător, apoi cercetător principal, șef de laborator și, din 2016, director. Nu a făcut politică. Iar asta o descalifică pentru funcția de director USR și o califică pentru campania de defăimare care a început deja.

Iată câteva clarificări făcute Elena Mateescu:

* Directorul general nu a utilizat cardul institutional, acesta fiind declarat “inactiv de la emitere” aspect care a fost comunicat către Corpul de Control al MMAP prin adresa din data 18 August 2026;



* ⁠Directorul general nu a aprobat niciodată achiziții de tipul celor menționate ieri de domnia sa pe pagina personală de Facebook, nu în ultimul rând nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii.



* ⁠Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil, și ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii. Solicitarea privind punerea la dispoziție a acestor documente s-a făcut în data de 6 August, iar în 12 August s-a depus în urma Raportului preliminar de audit intern sesizarea la SICE, Secția 2 Poliție din capitală.



* ⁠In privința achizițiilor pentru laptopuri și calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziții publice care stabilesc și monitorizeaza procedurile specifice. Cu siguranță sunt puse la dispoziția autorităților documentele care au stat la baza acestor proceduri.



* ⁠Cu privire la achiziția de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfășurată în condițiile legii, acolo unde deja își desfășoară activitatea colegi din ANM asigurând funcționarea pilot a activităților Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ și nu după interese conjuncturale.



* ⁠ Au fost dispuse misiuni de audit conform pregorativelor pe care le are directorul general, cu privire la toate achizițiile realizate de structura centrală. Pentru structurile din teritoriu privind activitatea de achiziții se va derula o misiune în următoarea perioadă. În plus, în această perioadă se verifică totodată, modul de corelare a activităților din proiectele naționale/europene cu pontajele și plățile aferente.



*Îmi doresc să existe o comunicare firească și care să fie realizată instituțional tocmai pentru a evita distorsiunile și interpretările apărute în spațiul public și a clarifica toate elementele, acest dialog neavand loc până în prezent. In schimb aflăm direct din spațiul public despre “constatările” din acest document.



*Îmi exprim convingerea ca, adevarul va fi relevat in cadrul procedurilor legale și se va arata faptul ca personal, ca director general, nu am nici o implicare directă in aspectele aruncate în spațiul public la adresa mea și a colegilor care își desfășoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă și nedreaptă asupra instituției și colegilor care lucrează în ANM.



*Fiecare salariat in cadrul ANM are responsabilități proprii pentru îndeplinirea și respectarea cu responsabilitate a atribuțiilor fișei postului, iar eu ca Director general am îndatorirea și obligația de verificare pe care o exercit prin funcția de audit intern asupra operațiunilor, și ca urmare nici o neregulă care a fost constatata nu a fost ignorată, ci dimpotrivă am declanșat prin sesizări verificarea activităților și luarea de măsuri față de respectivele nereguli. Nimeni nu este mai presus de lege, nici angajații si nici managerii.



*Reafirm faptul ca, ANM este o instituție de prestigiu și trebuie să rămână în afara oricăror lupte politice.



*În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea și nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională și a instituției. Se poate verifica din declarația de avere ce dețin, după mai mult de 35 de ani de activitate. Mi-am construit cariera prin muncă și dedicare în ani și timp pe care poate nu l-am alocat suficient familiei. Am crezut și cred în judecata corectă a societății si instituțiilor competente și nu în etichete aduse unei persoane sau întregi instituții. Am deschis drumul pentru zeci de proiecte naționale și europene și am contribuit împreună cu colegii mei la ceea ce reprezintă astăzi ANM la nivel național și internațional.



*Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcție nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional și realizările ANM. Această campanie orchestrată și întreținută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă și incorectă dpdv personal și instituțional.

*Reafirm încă o dată ca, am procedat întocmai atribuțiilor specifice și am încredere în instituțiile competente ale statului pentru soluționarea acestei situații și luarea măsurilor care se impun.



*ANM și colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog și soluții pot fi identificate măsurile care se impun și de care nimeni nu poate fi absolvit”.