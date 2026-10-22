Un consilier AUR își asumă incidentul cu capul de porc: Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu

Adrian Jucătoru

Din articol Marius Lulea, reacție

Adrian Jucătoru, consilier al AUR angajat la Camera Deputaților, a recunoscut miercuri că a lăsat un cap de porc în fața locuinței lui Marius Lulea. Acesta susține că ar fi acționat la îndemnul fostului lider AUR, transmis prin intermediul deputatei Ariadna Cîrligeanu.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și al capului de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui Simion… I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”, a spus Adrian Jucătoru, într-un videoclip postat pe Facebook.

Marius Lulea, reacție

Marius Lulea, cofondator al AUR, a reacționat după ce Adrian Jucătoru s-a autodenunțat. El a spus că există o cercetare penală în desfășurare și nu va mai face declarații pe fondul cauzei. A adăugat că îi compătimește pe cei care ar putea fi puși în situația de a își asuma fapta.

„În acest moment există o cercetare penală în desfășurare privind faptele de amenințare. Nu voi mai face declarații publice cu privire la fondul cauzei. Rog instituțiile statului să ofere informațiile care pot fi comunicate legal și reprezentanții presei să se adreseze direct autorităților competente.



Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora. Înțeleg cât de greu poate fi să descoperi că omul în care ți-ai pus încrederea este dispus să te sacrifice pentru a se proteja. Cred în iertare, dar și în responsabilitatea fiecăruia pentru propriile alegeri. Crearea unui narativ public care deformează realitatea nu poate înlocui cercetarea adevărului înfăptuită de instituțiile statului. Adevărul are răbdare.



Am încredere că autoritățile vor verifica inclusiv eventualele acțiuni ulterioare incidentului: încercări de obstrucționare a justiției, influențarea declarațiilor, asumarea fictivă a responsabilității, favorizarea făptuitorului sau distrugerea probelor. Sunt convins că organele judiciare vor clarifica dacă au existat acțiuni coordonate și organizate, cu caracter continuat, precum și dacă sunt incidente circumstanțe agravante.



O cercetare penală trebuie să clarifice nu doar fapta inițială, ci și eventualele intervenții ulterioare menite să împiedice aflarea adevărului. Stabilirea faptelor, a responsabilităților și a încadrării juridice aparține exclusiv organelor judiciare.



Am încredere că instituțiile statului vor acționa cu profesionalism și imparțialitate. Ceea ce îmi doresc este aflarea adevărului, respectarea legii și stabilirea tuturor responsabilităților”, a zis Marius Lulea.

Marius Lulea a depus duminică o plângere, după ce a găsit un cap de porc în fața casei sale. El l-a indicat pe George Simion drept principal suspect, însă acesta a negat orice implicare în incident.