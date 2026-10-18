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DCNews Politica Marius Lulea a găsit la poarta casei un cap de porc. Politicianul a sesizat Poliţia

Marius Lulea a găsit la poarta casei un cap de porc. Politicianul a sesizat Poliţia

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
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Inquam Photos / George Călin

Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR, a alertat poliția după ce a găsit un cap de porc la poarta casei sale, duminică dimineață.

Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR, a găsit, duminică dimineaţa, la poartă un cap de porc - lucru care, în mafie, este asociat cu un avertisment sau un mesaj de dispreţ. Politicianul a alertat poliţiştii. 

Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă arată cum, noaptea, trecută, o maşină opreşte în faţa casei lui Lulea, din care coboară o persoană care lasă un obiect la poarta acestuia, transmite România TV. De asemenea, politicianul a găsit pe maşina sa un afiş care întruchipează un personaj de benzi desenate, un hoţ care obişnuia, potrivit sursei citate, inclusiv să ucidă. 

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a confirmat, la începutul acestei luni, că Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului, nu mai este membru al AUR pentru că nu şi-a plătit cotizaţia de mai mult de un an.

"Din câte am înţeles eu de la colegii de la Secretariatul general al partidului, că am întrebat şi eu ieri (luni - n.r.) care este situaţia, se pare că domnia sa nu a plătit cotizaţia pentru o perioadă mai mare de un an şi, din acest motiv, (...) nu mai este membru al partidului. Eu nu sunt cu excluderile, nu mă ocup cu asta. Înţeleg că este efectul unei prevederi statutare, care s-a aplicat şi în cazul lui Marius Lulea", a precizat Peiu, la Parlament, într-o conferinţă de presă.

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marius lulea
AUR
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Comentarii (1)

Mihai1   •   18 Octombrie 2026   •   12:37

Adică românii neaoși, iubitori de Dumnezeu și Maica Rusia fac ei așa ceva? Dar ar vrea să guverneze și să scrie ordonanțe de urgență direct în limba rusă!

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