Marius Lulea respinge zvonurile cu privire la dezbinarea AUR: O să vi se spună foarte multe minciuni, dar nimic nu este adevărat

Inquam Photos / George Călin

Marius Lulea respinge informațiile cu privire la o posibilă dezbinare a partidului AUR și la existența unor demersuri pentru convingerea unor parlamentari ai partidului să susțină formarea unui guvern.

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook, Marius Lulea, fondator AUR, i-a îndemnat pe oameni să gândească independent și să nu se lase influențați de zgomotul din jur.

El a spus că România are nevoie de politicieni care să pună interesul țării înaintea intereselor personale și să demonstreze prin fapte valorile pe care le promovează.

„Dragi prieteni, în aceste zile, în jurul nostru se aude foarte mult zgomot. Însă, scopul acestui zgomot este ca el să ascundă adevărul și în spatele lui se află foarte multă minciună.

Cu toții trebuie să vă îndepărtați, trebuie să priviți de departe și să ridicați capul. Să nu îi lăsați pe ceilalți să decidă și să gândească în locul vostru. Trebuie să ridicați capul și să aveți curajul de a vedea adevărul.

România are nevoie, astăzi, mai mult decât oricând, de politicieni responsabili. Românii au nevoie de politicieni care să promoveze adevărul, nu doar să declare smerenia, ci să o trăiască, să lase zgomotul și să pună interesul țării în fața intereselor personale și ale funcțiilor”, a spus Marius Lulea.

„O să vi se spună foarte multe minciuni, dar nimic nu este adevărat”

Marius Lulea a explicat că tensiunile actuale fac parte dintr-o confruntare de durată și a acuzat folosirea fricii pentru a distrage atenția de la lipsa soluțiilor.

„O să vi se spună foarte multe minciuni, dar nimic nu este adevărat. Nimeni, în această perioadă, nu vrea să dezbine partidul AUR, niciun parlamentar nu este atras pentru a vota pentru un guvern sau împotriva altui guvern, pentru că această bătălie este o bătălie care trebuie purtată cu noi înșine și pe termen lung. Nu este o bătălie care se termină astăzi, mâine.

Uneori, se încearcă controlul prin frică, printr-o permanentă frică, prin inventarea a tot felul de pericole externe, care să justifice, în realitate, incapacitatea de a oferi soluții.

Frica este cea care nu îi lasă pe români să gândească. Așa că așteptați cu răbdare să treacă aceste zile! Se va dovedi că minciuna are picioare scurte, iar pe termen lung, cei care vor promova adevărul vor ieși învingători”, a mai spus Marius Lulea.

Recent, europarlamentarul AUR Adrian Axinia a vorbit despre tensiunile din partid și poziția lui Marius Lulea în contextul disputelor privind direcția politică a AUR.