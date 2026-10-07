Europarlamentarul Adrian Axinia clarifică disputele dintre AUR și Marius Lulea, fondator al partidului

Adrian Axinia / Foto: Agerpres

Europarlamentarul AUR Adrian Axinia vorbește despre tensiunile din partid și poziția lui Marius Lulea, fondator al formațiunii, în contextul disputelor privind direcția politică a AUR.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Adrian Axinia, europarlamentar AUR, vine cu clarificări privind tensiunile din interiorul partidului privitoare la poziția în care se află Marius Lulea, fondator al formațiunii politice.

„Îmi vine foarte greu să scriu acest text, dar cred că, în aceste momente în care există o presiune fabuloasă asupra partidului AUR, când se încearcă distrugerea noastră, este important să spun lucrurilor pe nume. Ca o formă de respect față de oamenii care își pun speranțele în partidul nostru.

Sunt în acest proiect dinainte ca partidul să existe în fapt. De pe vremea când, alături de George Simion și Marius Lulea, într-un apartament din Chișinău, confecționam steaguri pentru a participa la acțiuni care să încurajeze Reîntregirea țării prin Unirea Basarabiei cu Patria mamă.

În tot acest interval, am ascultat, am învățat și am asimilat. Multă teorie de la Marius. Chestiuni practice de la George.

Vreau să fie foarte clar. Proiectul nostru politic (AUR) a crescut și răspunde astăzi așteptărilor a aproape jumătate dintre români. Și a făcut asta din cauza impetuozității și a muncii lui George Simion. Pentru că este lider politic adevărat. Fără el, nu eram niciodată aici. Iar acest adevăr este incotestabil până și pentru adversarii noștri.

În acest răstimp, Marius Lulea a făcut întâi un pas în lateral, apoi unul în spate. Iar acum cred că este dezamăgit de locul în care se găsește. Îmi imaginez că este supărat că AUR (partidul despre care în mod corect spune că l-a fondat) nu mai răspunde la comenzi ca o jucărie teleghidată. Asta și pentru că partidul nu mai este un instrument, ci o reacție politică viscerală față de dezastrul din țară: sărăcirea populației, falsificarea democrației, îndatorarea țării, perspectiva falimentului.

Marius Lulea nu înțelege că nu poate aplica zicala „eu te-am făcut, eu te omor”. Uneori, trebuie să oferi libertate propriului copil atunci când el s-a dezvoltat suficient. La fel cum cred că Marius nu înțelege că nu de PR este nevoie, ci de consecvență și de respectarea cuvântului dat“, a explicat Adrian Axinia.

Adrian Axinia: „Marius Lulea este un om inteligent cu o viziune proprie despre lume și viață“

Potrivit europarlamentarului, Marius Lulea s-a plasat în afara partidului și are o viziune despre lumea și viață diferită de cea a majorității membrilor AUR, motiv pentru care nu are dreptul să o impună, chiar dacă este membru fondator al partidului.

„Partidul a făcut foarte bine și când a demis Guvernul Bolojan, și când a votat împotriva lui Veștea și când a trântit Cabinetul Siegfried, dar și când am decis să votăm împotriva Guvernului Luca Niculescu în încercarea de a forța alegerile anticipate. Dacă ne punem, așa cum vrea el, la masa negocierilor cu călăii României, cu cei care au prăduit această țară patru decenii și le facem jocul în schimbul unor promisiuni că lupii se fac vegetarieni, suntem fie naivi, fie ne prefacem că suntem orbi cu interese.

Românii s-au săturat să le fie livrat „rahat ambalat în staniol pe post de ciocolată” și știu să-l recunoască de la o poștă. De aceea, nu are cum să meargă cu explicații savante (așa cum oferă Marius Lulea) pentru care noi am vota Guvernul Niculescu.

Ca să fie mai clar: da, cred că Marius Lulea s-a plasat în afara partidului prin acțiunile sale și prin discursul pe care îl are. Și acesta este un lucru pe care nu-l spun doar aici, ci o chestiune pe care i-am comunicat-o în privat în repetate rânduri. Și, deși știa că se va ajunge aici, și-a asumat consecințele.

Și iarăși o chestiune pe care i-am repetat-o obsesiv ține de faptul că, în felul acesta, anulează munca a zeci de mii de membri, simpatizanți și activiști ai partidului.

Marius Lulea este un om inteligent cu o viziune proprie despre lume și viață, dar cred că este o formă de aroganță scăpată de sub control atunci când crede că știe mai bine decât toți cei care formează AUR la un loc. Și, presupunând prin absurd că ar avea dreptate, că, dintre noi toți, el ar fi depozitarul adevărului absolut, tot nu se poate substitui voinței a zeci de mii de oameni și speranțelor altor milioane de români că nu vom face compromisuri cu autorii dezastrului din țară.

Deci, rămâne cum am stabilit: nu votăm Guvernul Niculescu, vrem suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan, vrem alegeri parlamentare anticipate“, a conchis europarlamentarul AUR.