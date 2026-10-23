Rusia încearcă să escaladeze războiul din Ucraina, avertizează Nicușor Dan în presa americană: "Vrea să provoace alte țări europene". Ce spune despre Articolul 5 NATO și Starlink

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a avertizat, într-un nou interviu acordat presei americane, că Rusia încearcă să extindă războiul din Ucraina și să provoace țările europene.

UPDATE - Nicuşor Dan: Trăim nişte momente în care apărarea ţării a ieşit dintr-o zonă cumva teoretică

Vineri, 23 octombrie, la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenţii Academiei Tehnice Militare "Ferdinanad I", Nicușor Dan a făcut noi decalarații despre securitatea și apărarea României. El a spus că apărarea ţării nu mai poate fi privită ca o chestiune teoretică, subliniind că sunt momente în care rolul Armatei în societate devine tot mai important.

"Trăim nişte momente în care apărarea ţării a ieşit dintr-o zonă cumva teoretică după al doilea război mondial. 80 de ani de pace părea că pacea este cumva de la sine înţeleasă. Iată că nu este aşa. Cu atât mai important este ce face fiecare dintre noi. Deci, sunt nişte momente în care Armata în cadrul unei societăţi devine din ce în ce mai importantă. Totodată, sunt nişte momente în care România a înţeles asta şi investeşte masiv în echipamente militare. Deci, dumneavoastră veţi educa, vă veţi perfecţiona cu echipamente de ultimă generaţie", a declarat Nicuşor Dan.

"E o onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi, la un moment așa de important în viața dumneavoastră, pentru că jurământul înseamnă angajamentul dumneavoastră de a sluji România pe tot parcursul vieții dumneavoastră și cred că nu este nimic mai important, mai interesant de a face asta cu viața noastră.

Totodată, jurământul ne aduce aminte că, din nou și din nou, istoria nu începe cu noi și, pentru că noi suntem aici, în forma asta, în țara asta, pentru că niște oameni înaintea noastră și niște soldați înaintea dumneavoastră s-au sacrificat, uneori cu prețul vieții lor, pentru ce suntem noi azi. Dumneavoastră aveți datoria, și v-ați angajat prin jurământul de azi, nu numai să le respectați memoria, dar și să activați astfel încât ce au început ei, noi să continuăm cu demnitate", a mai spus Nicușor Dan potrivit unui comunicat emis de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a evidenţiat, totodată, importanţa cercetării, inovării şi dezvoltării tehnologice, arătând că acestea vor avea un rol decisiv atât în competiţia economică, cât şi în cea militară.

"Mai mult decât atât, trăim niște momente în care rolul inovației, al cercetării, al dezvoltării este tot mai important. Bătălia și economică, și militară, o vor câștiga acele țări care vor înțelege să pună accent pe cercetare și dezvoltare. Dumneavoastră sunteți studenți la o academie tehnică militară și așteptarea noastră de la dumneavoastră este să contribuiți la echipamentele viitorului, care vor face diferența.

Sunt convins că, cu ajutorul cadrelor universitare de aici, veți dobândi cunoștințele și veți avea motivația să o faceți", a mai spus şeful statului.

Știrea inițială:

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, în contextul incidentelor cu drone și al amenințărilor la adresa securității regionale, că Rusia încearcă să escaladeze războiul din Ucraina și să provoace țările europene.

Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte țări europene. Noi nu vrem să escaladăm. Vrem să rămânem calmi și să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru, a declarat Nicușor Dan în interviul acordat joi, 22 octombrie, în cadrul emisiunii Balance of Power, transmite Agerpres.

Nicușor Dan, despre strategia României

Întrebat ce strategie are România pentru a contracara escaladarea fără a risca o confruntare directă cu Rusia, Nicușor Dan a declarat că România a comandat capabilități prin programul european SAFE și a solicitat echipamente temporare de la aliați, până la intrarea în dotare a celor comandate.

"Avem războiul din Ucraina, agresiunea rusă și efectele colaterale, precum dronele care cad pe teritoriul nostru. Dar, pe de altă parte, vedem întregul război hibrid pe care rușii îl desfășoară împotriva tuturor țărilor europene, prin atacuri cibernetice, sabotaje și dezinformare. Și, bineînțeles, acest lucru afectează societățile noastre", a afirmat Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a explicat că, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, dronele care ajungeau pe teritoriul României puteau fi considerate incidente accidentale, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În prezent, însă, el consideră că situația din Marea Neagră este diferită, afirmând că o dronă care lovește o navă trebuie să fi vizat acea navă, având în vedere dimensiunea spațiului maritim.

"Dar acum, în Marea Neagră, nu este un incident. Pentru ca o dronă să lovească o navă, nava trebuie să fie țintită, pentru că spațiul este foarte mare. (...) Imaginea de ansamblu este că Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte țări europene", a declarat Nicușor Dan.

România a solicitat capabilități temporare în cadrul NATO

Președintele a amintit că România a solicitat din nou capabilități temporare în cadrul NATO, la o reuniune desfășurată săptămâna precedentă, și a obținut sprijin.

"Am comandat numeroase capabilități în cadrul programului european SAFE. Între timp, le-am cerut aliaților noștri anumite echipamente temporare. Unii dintre ei ne-au ajutat. Și acum facem același lucru. (...) Am solicitat din nou anumite capabilități temporare în cadrul NATO și am obținut sprijin", a explicat Nicușor Dan.

De altfel, despre acest lucru, Nicușor Dan anunțase și săptămâna trecută.

"Am solicitat ajutor până când echipamentele comandate pe SAFE vor veni în România. Colegii au avut o discuție cu echipa tehnică Franței care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare și să înțeleagă mai bine care sunt necesitățile pe care le avem la Marea Neagră. (...) Există o solicitare de echipamente pe care România a înaintat-o aliaților NATO. (...) Pe canalul tehnic al militarilor a fost făcută o solicitare concretă de echipamente" anunțase Nicușor Dan la finalul săptămânii trecute, în marja participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Nicușor Dan, despre încheierea războiului din Ucraina

În ceea ce privește încheierea războiului, președintele a afirmat în cadrul interviului pentru Bloomberg că Ucraina trebuie să participe la negocieri și că nu consideră că Rusia dorește cu adevărat, în acest moment, să pună capăt conflictului.

El a spus că președintele american Donald Trump dorește încheierea războiului, dar a subliniat că un acord depinde de acceptul ambelor părți.

Ce spune Nicușor Dan despre Articolul 5 NATO

Jurnaliștii Bloomberg i-au prezentat președintelui o serie de date furnizate de autoritățile române privind incidentele de securitate produse de la începutul războiului din Ucraina și l-au întrebat în acest context în ce moment asemenea incidente ar putea determina aplicarea Articolului 5 al Tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac armat asupra unui stat membru. Nicușor Dan nu a indicat un prag concret și a insistat asupra faptului că România nu trebuie să intre "în acest proces de escaladare".

"Rușii încearcă să escaladeze situația pentru a provoca toate țările europene. Iar punctul meu de vedere este că nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare", a răspuns Nicușor Dan.

Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink

Întrebat dacă România ar lua în calcul renegocierea sau încheierea contractului cu Starlink, în urma controverselor privind întreruperea sau limitarea accesului Ucrainei la serviciul de internet prin satelit, Nicușor Dan a exclus această posibilitate, afirmând că acordul României cu compania lui Elon Musk este respectat de ambele părți.

"Nu. Contractul pe care îl avem este respectat de ambele părți", a spus Nicușor Dan.

El a precizat că nu deține toate explicațiile tehnice privind situația din Ucraina și responsabilitatea pentru restricțiile semnalate.

"Nu am un răspuns tehnic despre ceea ce s-a întâmplat între Ucraina, Elon Musk și administrația americană. Dar, în ceea ce privește România, toate lucrurile sunt în regulă", a mai declarat președintele.

Reamintim că, joi, 22 octombrie 2026, la Palatul Cotroceni, a avut loc ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de către Președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat, cu prioritate, escaladarea incidentelor maritime. Membrii CSAT au stabilit că prioritățile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine și de intervenție eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Au fost abordate, de asemenea, aspecte privind cooperarea cu ceilalți aliați riverani, în special în ceea ce privește operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România.