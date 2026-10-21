Dronă prăbușită în câmp, în județul Buzău: Autoritățile fac cercetări. MApN, precizări pentru DCNews: Resturile, descoperite de un cetățean

Autoritățile fac cercetări pe un câmp din Robeasca, Buzău, după semnalarea de către un cetățean a unor resturi de dronă. Sursa foto: Captură video Digi24

Autoritățile cercetează o zonă de câmp din localitatea buzoiană Robeasca, după ce o dronă s-ar fi prăbușit. Aparatul de zbor a fost descoperit de către un cetățean, care a apelat la numărul de urgență 112.

O dronă prăbuşită a fost găsită, miercuri, într-o localitate din judeţul Buzău, la faţa locului deplasându-se specialiştii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) şi ai Serviciului Român de Informaţii (SRI), care fac verificări.

Contactat de DCNews, Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MApN, a transmis că „sunt resturi de dronă descoperite de un cetățean”, iar „specialiștii s-au deplasat la fața locului”.

Acesta a adăugat că Parchetul Curții de Apel Ploiești va oferi noi informații după finalizarea verificărilor la fața locului.

Dronă găsită în comuna Robeasca, pe câmp

Potrivit datelor comunicate de prefectul Leonard Dimian, drona este în localitatea Moşeşti, comuna Robeasca.

Un localnic a anunţat autorităţile prin apel la 112, iar specialiştii MApN şi SRI fac verificări.

„Au identificat aceste rămăşiţe. Se pare că, da, provin dintr-o dronă. O parte din motor a fost găsită, o parte din fuselaj, câteva elemente din elice, dar nu se poate preciza de ce proveninţă este drona. Zona a fost asigurată pentru a se continua cercetările", a declarat Leonard Dimian presei.

Acesta spune că elementele au fost găsite pe circa 100 metri pătraţi, iar primele verificări arată că acestea nu au inscripţii.

În plus, în zonă nu au fost găsite elemente explozive, a spus prefectul.

„Nu a fost, se pare, doborâtă de forţele aeriene NATO”, a mai precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

Incidentele cu drone se intensifică pe Flancul Estic

Incidentele cu drone s-au intensificat în acest an, pe tot Flancul Estic. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru joi, 22 octombrie, situația de la Marea Neagră fiind pe agenda de discuții. De asemenea, șeful statului a transmis, miercuri, că România a solicitat NATO un sprijin mai mare pentru combaterea dronelor.

Decizia vine după ce, în ultimele săptămâni, au avut loc multiple incidente grave cu drone, aparate de zbor care au atacat nave aflate în apele teritoriale și zonele economice exclusive ale României, dar și ale Bulgariei, acțiuni soldate cu morți și răniți.

Weekendul trecut, piloții români au doborât două drone care au încălcat spațiul aerian al țării noastre, iar astăzi, 21 octombrie, un cetățean a alertat autoritățile cu privire la existența unor rămășițe de dronă pe un câmp din localitatea Robeasca, județul Buzău, eveniment care vine la câteva ore după ce MApN a emis un comunicat conform căruia, în această dimineață, sistemele radar au detectat ținte aeriene aproape de granița țării noastre, fără a se înregistra încălcări ale spațiului aerian.