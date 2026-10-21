Florin Manole, primele declarații ca ministru al Muncii în Guvernul Niculescu: Ce se întâmplă cu pensiile, salariul minim și Legea Salarizării

Florin Manole, ministrul Muncii. Sursa foto: Agerpres

Florin Manole a făcut mai multe declarații miercuri dimineața, înainte de a-și prelua oficial mandatul de la ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Florin Manole, ministrul Muncii în noul Guvern Niculescu, a făcut mai multe precizări, miercuri dimineața, despre indexarea pensiilor și salariilor, despre Legea Salarizării, dar și despre problema șomajului în rândul tinerilor. El a fost abordat de jurnaliști în momentul în care mergea la minister pentru a-și prelua oficial mandatul de la Dragoș Pîslaru, cel care de la demiterea Guvernului Bolojan a deținut funcția de ministru interimar al Muncii. Manole a precizat că în acest moment urgențele sunt rectificarea și bugetul pentru anul viitor.

Florin Manole, întâlnire cu Dragoș Pîslaru

"Când vom avea contextul facerii bugetului pentru anul viitor, deci probabil peste 1-2 luni, vom avea și toate cifrele, evident cu respectarea legii la pensii de exemplu, în legătură cu indexarea salariului minim, toate temele care țin de Ministerul Muncii, dizabilități, asistență socială. Mă voi întâlni acum cu domnul Pîslaru, voi vedea care este situația la zi, după care ne vom apuca de treabă", a declarat Florin Manole.

Manole a făcut aceste declarații după ce marți, 20 octombrie, a spus despre indexarea pensiilor că procentul de creștere ar trebui să fie 7,32%, dar că nu face nicio promisiune în acest sens. El explicase că decizia finală aparține ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și premierului Luca Niculescu, care vor urmări impactul fiscal-bugetar.

Manole, întrebat ce sumă ia în calcul pentru salariul minim

Întrebat ce sumă ia în calcul pentru salariul minim, Florin Manole a spus: "Nu este vorba despre ce iau eu în calcul, există o formulă de calcul matematică, nu este subiectivă, decât parțial în decizia finală. Trebuie să așteptăm, conform procedurii, niște cifre de la INS, niște indicatori macroeconomici, după care va trebui să stabilim care sunt procentele maximal și minimal în care se poate face această indexare, după care va fi o discuție cu ministrul de Finanțe, cu premierul, pentru o decizie. Dar nu înainte de a consulta sindicatele și patronatele, așa cum cere legea. Deci, din fericire, avem un mecanism destul de puțin subiectiv, aș zice chiar foarte obiectiv, în legătură cu indexarea salariului la 12 luni".

Legea Salarizării: "O nouă rundă de discuții cu sindicatele va trebui să aibă loc"

Cât despre faptul că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, i-ar fi lăsat pe birou Legea Salarizării gata pentru a fi adoptată, Florin Manole a spus că vor fi necesare noi discuții cu sindicatele.

"Având în vedere că probabil domnul Pîslaru lasă legea pe care colegii domniei sale de până ieri, ministrul Sănătății, Cseke Attila, și ministrul Educației, domnul Damian, au respins-o, cel mai probabil o nouă rundă de discuții cu sindicatele va trebui să aibă loc. Atunci când nu îți convingi colegii, cu atât mai puțin să îți convingi societatea", a spus Manole.

"Prioritățile și urgențele sunt rectificarea și bugetul pentru anul viitor"

Manole a fost întrebat apoi când ar putea avea loc următoarele discuții cu sindicatele.

"Nu vreau să pun problema așa, când doresc eu. Avem un program de guvernare. El spune clar că în 2027 trebuie să avem o nouă lege a salarizării. Termenul este larg, într-adevăr, dar asta pentru că prioritățile și urgențele sunt rectificarea și bugetul pentru anul viitor, cu toți indicatorii macroeconomici și cu toate deciziile referitoare la pensii, asistență socială, angajați, după care vom merge și pe orice alte teme, dar prioritățile sunt acestea și le știe o țară întreagă. Ele sunt imperative și au făcut ca guvernul anterior să predea ștafeta", a mai declarat Manole.

Fenomenul șomajului în rândul tinerilor

Trei din zece tineri din România nu au un loc de muncă, potrivit statisticilor. Întrebat ce va face în privința fenomenului șomajului, Florin Manole a zis: "Există un program blocat, din păcate, din cauza incompetenței conducerii anterioare a ANOFM, un program care are o finanțare exclusiv europeană - 170 de milioane de euro, care ar trebui să meargă și vor merge în subvenționarea locurilor de muncă pentru peste 20.000 de tineri din România, tocmai din motivul că șomajul în rândul tinerilor este foarte mare în România, este cel mai mare din Europa. Concurăm, din păcate, pentru locul 1 cu Spania deseori. Este o problemă reală. Există această sursă de finanțare. Nu va fi suficientă, nu rezolvă total această problemă, dar este un mod de operare pe care trebuie să îl extindem și cu fonduri publice, atunci când le vom avea disponibile".

Reamintim că Guvernul Luca Niculescu a fost învestit marți, 20 octombrie, după ce a obținut 280 de voturi "pentru" în Parlamentul României. Prima ședință de guvern a avut loc chiar aseară, iar astăzi miniștrii Cabinetului Niculescu își preiau oficial portofoliile.