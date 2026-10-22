Cine este Elena Sumanariu, medicul care a salvat o viață pe Aeroportul din Miami, deși se afla în vacanță în SUA. Ambasada României în Statele Unite ale Americii, mesaj

Foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii / Romanian Embassy to US

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a transmis felicitări doctoriței românce Elena Sumanariu, după ce aceasta a salvat viața unei persoane care a suferit un stop cardiac pe Aeroportul Internațional din Miami.

Originară din Botoșani și stabilită profesional în Marea Britanie, medicul Elena Sumanariu se afla în vacanță în SUA în momentul în care a intervenit de urgență și a început manevrele de resuscitare asupra unui bărbat care a suferit un stop cardiac pe Aeroportul Internațional din Miami.

”A venit în America pentru o vacanță. A ajuns să-i ofere unui străin o a doua șansă la viață”, potrivit unui mesaj dedicat medicului român și postat pe contul de Facebook al Ambasadei României în Statele Unite ale Americii.

Cea mai mare răsplată pentru Elena Sumanariu

Intervenția Elenei Sumanariu a fost apreciată și de compania American Airlines, care i-a transmis o scrisoare de mulțumire pentru gestul pe care l-a făcut și un bonus de 25.000 de mile în programul de fidelitate AAdvantage, ”dar pentru Elena, cea mai mare răsplată a fost să-l vadă pe bărbat recuperându-se”.

„Uneori, excelența românească pur și simplu salvează o viață”



Cazul medicului originar din Botoșani a fost prezentat ca un exemplu de profesionalism și solidaritate.

„Uneori, excelența românească nu ajunge în prim-plan prin câștigarea unor premii sau doborârea unor recorduri. Uneori, pur și simplu salvează o viață”, potrivit sursei citate.

Nouă reacție a medicului Elena Sumanariu

“Mă simt cu adevărat recunoscătoare pentru toată dragostea, susținerea și aprecierea de care s-a bucurat această poveste.

Încă mi se pare ireal să văd cum un gest spontan, făcut într-o clipă, a ajuns la atât de mulți oameni, din țări și culturi diferite. Nu mi-am imaginat niciodată că un moment în care pur și simplu am făcut ceea ce am simțit că este corect se va transforma într-o poveste împărtășită de atât de mulți oameni.

Dincolo de articole, interviuri și recunoaștere, cel mai mult contează pentru mine să știu că o viață a fost salvată. Tot restul este o frumoasă amintire a faptului că un simplu gest de omenie poate ajunge atât de departe“, a scris, joi, 22 octombrie 2026, pe contul său de Instagram, în urma postării făcute de Ambasada României în SUA.

Captură Instagram - dr.elenas.aestetichs

Cine este Elena Sumanariu

Elena Sumanariu lucrează ca medic la Spitalul William Harvey din Ashford, comitatul Kent, care face parte din sistemul public britanic de sănătate NHS. Românca a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, înainte de a pleca în Marea Britanie. După gestul făcut pe Aeroportul din Miami conducerea spitalului a felicitat-o, dr. Saba Mahmood, coordonatoare clinică în cadrul instituției, a lăudat profesionalismul și calmul de care Elena Sumanariu a dat dovadă.

„Suntem extrem de mândri că lucrăm alături de ea și încântați că face parte din familia spitalelor East Kent”, a zis reprezentanta spitalului.

De asemenea, dr. Elena Sumanariu deține prestigioasa diplomă de nivel 7 în tratamente injectabile de estetică medicală, obținută la Londra. Este o calificare care o consacră ca fiind o personalitate remarcabilă în domeniile medicinei și esteticii.

Dr. Elena este un membru respectat al Royal College of Physicians, o recunoaștere a dedicării sale față de cele mai riguroase standarde de îngrijire medicală și a angajamentului ferm față de nobila sa profesie.

Foști pacienți ai Elenei Sumanariu au felicitat-o

Povestea a fost postată și pe pagina de Facebook a instituției medicale din UK. Numeroase persoane au transmis mesaje de apreciere, de felicitare. Un fost pacient a catalogat-o ca fiind un medic atent, ce își îngrijește pacienții cu multă grijă.

„Este unul dintre cei mai buni medici pe care i-am cunoscut vreodată. Îmi amintesc că am văzut cum un pacient se purta urât cu ea și m-am asigurat că era bine. Este cu adevărat un om deosebit! Felicitări! Nici nu m-aș fi așteptat la altceva din partea ei”, a scris o persoană.

„O femeie extraordinară! Am fost tratată de ea la Spitalul William Harvey. Este un medic extrem de profesionist și plin de compasiune”, a scris o fostă pacientă. „Am fost și eu tratată de această doamnă minunată în cadrul departamentului de evaluare și îngrijire medicală de urgență (SDEC). Mulțumesc și slavă Domnului că ați fost acolo pentru a ajuta!”, a scris o altă fostă pacientă.

„Felicitări, Elena! Am fost consultată de ea de câteva ori la Spitalul William Harvey și este un medic de excepție”, a mai transmis un alt internaut.