Peste 10.200 de participanți la Congresul UMF „Carol Davila”. Inteligența artificială și medicina viitorului, în prim-plan

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Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București organizează, în perioada 22–24 octombrie 2026, cea de-a XIV-a ediție a Congresului Universității, desfășurată sub tema „Perspective Interdisciplinare”. Cu peste 10.200 de participanți înscriși, evenimentul se anunță a fi una dintre manifestările academice și științifice de amploare ale comunității medicale, reunind specialiști din multiple domenii, cadre universitare, cercetători și invitați internaționali pentru un dialog dedicat progresului medicinei și farmaciei.

Găzduit la Palatul Parlamentului, congresul își propune să consolideze colaborarea interdisciplinară, să promoveze rezultatele cercetării științifice și să faciliteze schimbul de experiență între mediul academic și practica medicală, în beneficiul pacienților și al societății.

„Congresul Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» reprezintă un reper important pentru comunitatea medicală și academică, un spațiu al dialogului științific și al colaborării interdisciplinare, în care ideile, experiența și rezultatele cercetării se întâlnesc pentru a contribui la progresul medicinei. Tema acestei ediții, «Perspective Interdisciplinare», reflectă convingerea noastră că medicina viitorului se construiește prin cooperare, inovare și integrarea cunoștințelor din multiple domenii”, a declarat Prof. univ. dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Acesta a subliniat că ”participarea a peste 10.200 de persoane, la această nouă ediție, confirmă interesul pentru acest demers și responsabilitatea pe care o avem, ca universitate de prestigiu, de a susține excelența în educație, cercetare și practica medicală. Ne bucurăm să găzduim personalități științifice de renume internațional și să oferim, totodată, tinerilor cercetători oportunitatea de a-și prezenta rezultatele și de a-și afirma potențialul. Obiectivul nostru este ca acest congres să consolideze parteneriate, să stimuleze noi direcții de cercetare și să contribuie, prin transferul cunoașterii în practica medicală, la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții pacienților”.

La rândul său, Prof. Univ. Dr. Simona Ruță, Prorector pentru cercetare științifică al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a precizat:

”Medicina devine tot mai precisă, dar și tot mai complexă: algoritmii de inteligență artificială, datele genomice și tehnologiile 3D ajung acum în clinică mai repede decât ne puteam imagina și ne obligă să regândim modul de învățare și de transmitere a cunoștințelor. Congresul din acest an pune față în față aceste inovații cu marile provocări de sănătate publică și aduce în plan câteva dintre proiectele majore dezvoltate de Universitate: SearchVasc – Centrul de Excelență în Cercetare Avansată Translațională în Boli Cardiovasculare și Neurovasculare, Rogen – Dezvoltarea cercetării genomice în România sau CLARA – „Controlul cancerului de coL uterin prin acces echitabil la seRvicii de cAlitate: consolidarea capacității programului național de screening” . Ne bucurăm să avem alături personalități de vârf ale medicinei internaționale și, mai ales, tineri cercetători care vor duce mai departe excelența științifică a școlii medicale românești.”

Ceremonia oficială de deschidere și momente de recunoaștere a excelenței

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului îl reprezintă ceremonia oficială de deschidere, programată joi, 22 octombrie, în intervalul 18:00–20:00, în Sala I.I.C. Brătianu de la Palatul Parlamentului. Evenimentul va marca debutul festiv al congresului și va reuni reprezentanți ai comunității academice, personalități ale lumii medicale și invitați din partea instituțiilor partenere.

Dimensiunea academică și prestigiul manifestării vor fi evidențiate și prin ceremoniile de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa unor personalități cu realizări remarcabile în domeniile lor de activitate: cosmonautul Dumitru Prunariu, joi, 22 octombrie, și profesorii Prof. Dr. Tudor Jovin (SUA) și Prof. Dr. Beata Kos-Kudła (Polonia), vineri, 23 octombrie.

Dumitru-Dorin Prunariu, primul și singurul român care a zburat în spațiul cosmic, a participat în mai 1981 la misiunea Soyuz 40, în cadrul programului internațional Interkosmos, inițiat de fosta URSS. Prin activitatea sa în domeniul astronauticii și contribuțiile la promovarea cercetării și cooperării științifice internaționale, acesta reprezintă un reper al excelenței românești și o sursă de inspirație pentru noile generații de cercetători.

Prof. Dr. Tudor Jovin este un specialist recunoscut în neurologie vasculară și tratamentul endovascular al accidentului vascular cerebral (AVC), cu contribuții importante la dezvoltarea terapiilor intervenționale moderne pentru pacienții cu AVC ischemic. Activitatea sa științifică și clinică este asociată progreselor în domeniul trombectomiei mecanice și al tratamentului de urgență al accidentului vascular cerebral.

Prof. Dr. Beata Kos-Kudła, personalitate a medicinei academice din Polonia, este recunoscută pentru activitatea sa în endocrinologie și neuroendocrinologie, cu expertiză deosebită în diagnosticul și tratamentul tumorilor neuroendocrine. Contribuțiile sale științifice și implicarea în dezvoltarea abordărilor multidisciplinare susțin evoluția acestui domeniu al medicinei moderne.

Prezența celor doi profesori la Congresul UMF „Carol Davila”, alături de susținerea unor sesiuni plenare dedicate domeniilor lor de expertiză, evidențiază dimensiunea internațională a manifestării și importanța cooperării științifice între comunitățile medicale și academice.

Un program științific dedicat provocărilor medicinei contemporane

Programul congresului cuprinde sesiuni plenare, prezentări științifice, dezbateri și întâlniri interdisciplinare care abordează teme de actualitate pentru medicina și farmacia contemporană. Printre direcțiile majore se numără inteligența artificială aplicată în medicină, medicina personalizată, oncologia, bolile cardiovasculare, cercetarea genomică, prevenția și sănătatea publică.

Prin reunirea specialiștilor din multiple discipline, sesiunile urmăresc să evidențieze modul în care colaborarea dintre domenii complementare poate contribui la îmbunătățirea diagnosticului, individualizarea tratamentelor și dezvoltarea unor strategii terapeutice adaptate nevoilor pacienților.

O atenție specială va fi acordată dezbaterilor privind politicile de sănătate și prevenția. În acest context, congresul include mese rotunde dedicate prevenirii infecțiilor respiratorii, organizate în colaborare cu European Scientific Working Group on Influenza (ESWI), precum și combaterii rezistenței antimicrobiene, în cadrul unei sesiuni organizate de Centrul Multidisciplinar de Cercetare de Excelență pentru Infecții Rezistente la Tratament (ARES).

Aceste teme reflectă importanța cooperării dintre cercetare, practica medicală și factorii implicați în elaborarea și implementarea strategiilor de sănătate publică, într-un context în care prevenția și utilizarea responsabilă a resurselor terapeutice reprezintă priorități majore.

Susținerea noii generații de cercetători

Promovarea excelenței științifice și susținerea tinerilor specialiști constituie o altă componentă importantă a congresului. Sesiunile Young Investigator Award vor oferi tinerilor cercetători oportunitatea de a-și prezenta rezultatele în domeniile medical, preclinic, chirurgical, farmaceutic și stomatologic, în fața unor comitete de experți.

Aceste sesiuni încurajează dezvoltarea carierelor științifice, schimbul de idei și afirmarea noii generații de profesioniști, contribuind la consolidarea unei comunități academice orientate spre cercetare, inovare și performanță.

Un spațiu al dialogului academic și al cooperării internaționale

Prin amploarea participării, diversitatea temelor abordate și prezența unor personalități de referință din țară și din străinătate, Congresul UMF „Carol Davila” își reafirmă rolul de platformă pentru dialog interdisciplinar, colaborare științifică și diseminarea cunoașterii medicale.

Cele peste 10.200 de înscrieri confirmă interesul comunității profesionale pentru un cadru de dezbatere și schimb de experiență dedicat provocărilor actuale și perspectivelor de dezvoltare ale medicinei și farmaciei. Totodată, evenimentul oferă oportunitatea consolidării parteneriatelor academice și a transferului rezultatelor cercetării către practica medicală.

Prin organizarea acestei ediții, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București continuă să susțină excelența în educație, cercetare și activitate clinică, promovând interdisciplinaritatea ca element esențial al progresului medical și al îmbunătățirii îngrijirii pacienților.

Programul congresului poate fi consultat pe site-ul oficial: https://www.congresumf.ro/program/

Evenimentul se va derula în perioada 22-24 octombrie și este creditat cu 18 credite de Educație Medicală Continuă de către Colegiul Medicilor din România, 24 de credite de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România și 30 de credite de Educație Farmaceutică Continuă de către Colegiul Farmaciștilor din România”, conform unui comunicat de presă remis DC News.