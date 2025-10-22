Peste 6000 de participanți la a XIII-a ediție a Congresului UMF “Carol Davila” din București

Sesiunile științifice se vor desfășura în paralel în 5 săli și 2 arene, și vor reuni specialiști din țară și străinătate, medici, farmaciști, rezidenți, doctoranzi, studenți și cercetători științifici. În premieră, un program extins, cu participarea a numeroși experți internaționali, va fi dedicat medicilor stomatologi.

Devenit cel mai mare eveniment al cercetării științifice medicale din România, Congresul UMFCD reunește, anul acesta, peste 6000 de participanți care se alătură lectorilor de prestigiu din România, SUA, Japonia, Italia, Grecia, Olanda, Finlanda, Elveția și Germania.

Pentru cei care nu vor putea participa fizic la ampla manifestare științifică a UMFCD, înregistrările sesiunilor vor fi disponibile timp de doua săptămâni de la închiderea evenimentului, pe platforma www.congresumf.ro, ca formă de educație medicala continuă, creditată de Colegiul Medicilor din România.

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, a declarat: “Congresul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București reprezintă un eveniment științific deosebit care promovează excelența profesională și progresul în medicină. De-a lungul celor 12 ediții de până acum, Congresul a devenit un reper pentru inovare și schimb de experiență între diferitele specialități medicale. Educația medicală continuă și cercetarea avansată sunt misiunile esențiale ale Universității noastre, iar Congresul reflectă angajamentul nostru de a susține parteneriatele științifice și dialogul interdisciplinar. Ediția din acest an se desfășoară sub semnul progresului, al inovației și al responsabilității profesionale într-un context global în continuă schimbare. Sunt convins că sesiunile științifice extrem de variate vor avea un impact major în comunicarea descoperirilor de vârf și în promovarea cercetărilor originale”.

“În această ediție a Congresului aducem în prim plan modul în care descoperirile din medicina experimentală se traduc în soluții precise de diagnostic și tratament, adaptate fiecărui pacient în parte. Pe măsură ce medicina evoluează, apar provocări semnificative legate de integrarea inteligenței artificiale, a datelor -omice și a tehnologiilor emergente în practica de zi cu zi. Aceste schimbări impun o adaptare continuă și necesită o formare permanentă, indiferent de nivelul de experiență. În acest an vom prezenta câteva proiecte majore de cercetare ale Universității noastre, finanțate prin fonduri europene și naționale, dedicate medicinei genomice și bolilor cardio- și cerebro-vasculare, care inițiază largi rețele colaborative între mediul academic, institutele de cercetare și sectorul privat” a subliniat la rândul său, Prof. Univ. Dr. Simona Ruță, Prorector pentru cercetare științifică si inovare al Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.

Ceremonia oficială de deschidere a Congresului Universității de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din București, în cadrul căreia vor lua cuvântul și reprezentanți ai unor importante instituții de stat, va avea loc joi, 26 octombrie, începând cu Ora 18, la Palatul Parlamentului, în Sala I.C. Brătianu.

Alături de conducerea UMF Carol Davila, invitați speciali vor transmite mesaje la ceremonia de deschidere a evenimentului: Ministrul Sănătății-dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Educatiei- Prof. Univ. Dr. Psih. Daniel David, Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare- Andrei Alexandru, Președinții Comisiilor pentru Sănătate din Senatul Rumâniei si din Camera Deputaților- Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu Cercel si Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președintele Secției de Științe Medicale a Academiei Române- Acad. Victor Voicu , Acad. Ioanel Sinescu- fost rector al UMF Carol Davila și inițiator al Congresului UMFCD, Prof. univ. dr. Anca Buzoianu- Rectorul UMF ”Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca și Mihnea Costoiu – Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București .

În cadrul Ceremoniei de deschidere va fi prezentat un film ce omagiază personalitatea profesorului Daniel Danielopolu, fiziolog si farmacolog de renume, de la dispariția căruia se împlinesc 70 ani.

Vineri, 24 octombrie, in cadrul Congresului, vor fi decernate două titluri de Doctor Honoris Causa pentru: Roxana Stegăroiu (Japonia) si Konstantinos Sapalidis (Grecia).

“Competiția Tânărului Cercetător” (Young Investigator Award)

Ca în fiecare an, Congresul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” înscrie în programul științific “Competiția Tânărului Cercetător” în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune lucrări cu rezultate originale în cercetarea științifică medicală, susținute de autori cu vârsta sub 35 de ani. Juriul fiecărei secțiuni (specialități medicale, chirurgicale, preclinice, farmaceutice si stomatologice), va selecta câștigătorii competiției, care vor fi recompensați prin susținerea participării la un Congres internațional de specialitate. De asemenea, posterele electronice vor avea un spațiu dedicat în care vor putea fi consultate de către participanți pe toată durata desfășurării Congresului.

Evenimentul este creditat cu 18 credite de Educație Medicală Continuă de către Colegiul Medicilor din România, 32 de credite de Educație Farmaceutică Continuă de către Colegiul Farmaciștilor din România și 24 de credite de Educație Medicală Continuă de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România.