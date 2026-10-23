UE, investiții majore în Coridorul de Mijloc: De ce este important Galațiul. Cristian Terheș: La un moment dat, România blochează totul

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Europarlamentarul Cristian Terheș a vorbit despre importanța Coridorului de Mijloc - care leagă China de Europa prin Asia Centrală, Marea Caspică și Caucaz - și a explicat de ce este foarte important Galațiul, în contextul în care Uniunea Europeană va investi 12 miliarde de euro pe pentru lărgirea capacității acestuia.

De patru ani, europarlamentarul Cristian Terheș luptă la Bruxelles să facă acest Coridor de Mijloc cunoscut și să-l aducă în România, după cum a menționat analistul politic Bogdan Chirieac, în interviul cu europarlamentarul, de la DCNews.

"În România, nu se vorbește despre el"

În timp ce Uniunea Europeană investește în diversificarea rutelor de transport, România ignoră acest subiect, explică acesta.

"Dacă cei de la Bruxelles au înțeles miza, Ursula von der Leyen a avut o discuție în plen - discursul pe care l-a avut în plenul Parlamentului European, în luna septembrie, anul 2026 - și a și menționat că, în ideea acestei diversificări a rutelor de transport, UE va investi 12 miliarde de euro pentru lărgirea capacității acestui coridor, în România, nu se vorbește despre el", spune Cristian Terheș.

"Știu că ați făcut demersuri și în România, mai ales că avem un competitor foarte puternic - Bulgaria - care vrea să intre cu portul Varna în capătul de linie, ca să spunem așa, iar dumneavoastră ați evocat avantajele excepționale pe care le are România, inclusiv Canalul Dunăre-Marea Neagră, Dunărea, care se varsă aici în Marea Neagră. Plus că un pic de infrastructură este la Constanța - cale ferată de viteză, autostradă", a spus Bogdan Chirieac.

De ce e important Galațiul

"Eu eu o privesc, să știți, mult mai larg decât Constanța. Și vă dau un exemplu... România are portul Sulina. De la Sulina înspre Galați, brațul Dunării Sulina - Dunărea maritimă. Adică poți chiar veni, de exemplu, din porturile georgiene, direct cu navă, până în Galați, mi s-a spus.

De ce e important Galațiul? Această focalizare pe relația Constanța-Cernavodă-București și din București în sus pe Valea Prahovei, să intri în Transilvania și după aia s-o iei către vest... Ruta respectivă este extrem de aglomerată în momentul de față.

Și, atunci, ai nevoie să te gândești la rute alternative. Și ar fi o rută. De la Galați, prin Pasul Oituz, îți intră în Transilvania și din Transilvania ai putea intra să ajungi până la Dej. De la Dej, ai această bifurcație - Satu Mare - Baia Mare - Satu Mare - și să intri în Ucraina, de exemplu.

De la Dej poți să urci în sus - Salva - Vișeu - Sighet. Ai intrat în Ucraina și deja ți-ai deschis două puncte de trecere a frontierei pe feroviar. Acolo, în zona Vișeului, mai este încă o trecere, unde au și ecartament larg. Dacă mergi pe ruta Dej-Cluj, mergi înspre Oradea, înspre Ungaria", a explicat europarlamentarul.

"Ai nevoie să te gândești la diversificarea acestor rute de transport"

Cristian Terheș atrage atenția asupra faptului că România trebuie să își modernizeze rutele de transport pentru a deveni un hub intermodal regional, în contextul în care Uniunea Europeană investește masiv în Coridorul de Mijloc. Din cauza infrastructurii feroviare, țara noastră riscă să nu poată prelua volumul mare de containere care va sosi în Portul Constanța.

"Adică ai nevoie să te gândești la diversificarea acestor rute de transport care să facă România un hub intermodal și de interconectivitate. Dacă vă uitați pe hartă, de exemplu, rutele feroviare din Transilvania care urmează cumva modelul din perioada Imperiului Austro-Ungar aveau rol, atunci, efectiv de interconectare a localităților, nu de transport de marfă cum e acum.

O să vedeți că linia merge șerpuită ca să ajungă la cât mai multe sate. Ori tu, astăzi, de exemplu, toți cei care trimit marfă pe feroviar plătesc la kilometru. Ori, dacă ție îți merge linia în loc de 10 km drept, 20 de km șerpuit, costă mai mult", a spus Cristian Terheș.

"România se va trezi cu foarte multe containere la Constanța. Blochează totul"

"Tu, ca țară, aici ai nevoie de luat o decizie. Cât mă costă să investesc? Cât scot din investiția respectivă? Gândiți-vă! Dacă UE investește 12 miliarde de euro în lărgirea capacității acestui Coridor de Mijloc pe zona asta, totul o să-ți vină mai repede din China, Asia Centrală înspre Europa. Și asta e nu doar cea mai scurtă rută, ci și cea mai rapidă.

România, la un moment dat, se va trezi cu foarte multe containere la Constanța, pe care nu are capacitatea să le scoată de acolo. Blochează totul, blochează portul și, atunci, evident că cei care le trimit o să-și găsească alte rute.

Și, atunci, tu ai nevoie să-ți faci un plan național de perspectivă pe următorii 10, 15, 20 de ani și să poți să-ți creezi relațiile diplomatice și în partea cealaltă de Marea Neagră - și, aici, mă gândesc cu precădere la Georgia - unde tu faci aceste investiții", a conchis europarlamentarul.