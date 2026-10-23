Coridorul de Mijloc, o miză economică și strategică pentru România. Cristian Terheș explică de ce Rusia reacționează

Cristian Terheș, europarlamentar

Europarlamentarul Cristian Terheș a explicat, la DC NEWS, importanța Coridorului de Mijloc, ruta comercială care leagă China de Europa ocolind Rusia și care ar putea transorma România într-un nod strategic de transport.

Cristian Terheș, europarlamentar din partea Partidului Național Conservator Român, parte a Grupului ECR, a fost invitat, vineri, 23 octombrie 2026, la interviurile DC News, acolo unde a vorbit despre importanța Coridorului de Mijloc, legătura dintre China și Europa printr-o altă rută geografică care să ocolească Rusia și care ar putea aduce venituri de zeci de miliarde de euro anual României.

"O temă prea puțin discutată în România"

"Din păcate, această temă este prea puțin discutată în România - chestiunea de interconectivitate a României cu Orientul Mijlociu, cu Caucazul de Sud și din Caucazul de Sud, Asia Centrală și China. Dacă ani de zile, tot ceea ce a însemnat politică și diplomație românească s-a uitat spre Vest, și e importantă direcția aceasta, astăzi, sau în ultimii ani, interesul Vestului este de a se orienta spre aceste zone pe care le-am menționat: Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud, Asia Centrală și China, pentru că ai foarte multe resurse în zona respectivă, de la minerale, la resurse energetice ieftine, mână de lucru ieftină și alte lucruri.

Zilele trecute, Marco Rubio, de exemplu, a fost în Uzbekistan, a avut o întâlnire, este un format, cele cinci țări din Asia Centrală plus Statele Unite ale Americii, și s-a dus cu 200 cele mai mari firme americane, cu precădere din domeniul tech. Deci industria de tehnologie are nevoie astăzi, printre altele, de energie cât mai ieftină, pentru că toate serverele respective nu numai că ai nevoie ca să-ți funcționeze, dar ai nevoie să le răcești.

Exemplul Nvidia

Și acesta este motivul pentru care firme americane precum Nvidia, care este cea mai mare firmă din lume, investește enorm în Armenia. În Armenia sunt investiții de miliarde făcute de Nvidia pentru că Armenia are energie ieftină. Și dintr-o dată, acest coridor, că de aia îi spune Coridorul Mijlociu, nu numai că îți ocolește sau este o alternativă viabilă la Coridorul de Nord, care îți leagă China de Europa prin Rusia, dar este o alternativă viabilă la un coridor naval maritim care a fost folosit fără probleme până la războiul din Iran și actuala revoltă a rebelilor houthi din Yemen, pentru că blochează două strâmtori fundamentale: Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb", a explicat Cristian Terheș la interviurile DC NEWS.

Harta prezentată de Cristian Terheș

Ulterior, Cristian Terheș a prezentat și o hartă, explicând clar care este acest Coridor de Mijloc.

"Vă voi arăta acum o hartă. Dacă vă uitați aici, vedeți că din China pornește, este acest Coridor de Mijloc. Îți vine China, Kazahstan, îți ajunge la Marea Caspică, din Marea Caspică trece în Azerbaidjan, din Azerbaidjan îți trece în Georgia și din Georgia sunt două alternative: ori pe cale maritimă înspre porturile românești - Constanța, Sulina sau Galați - ori pe cale feroviară, să îți meargră Turcia, Bulgaria și după să-ți intre în Uniunea Europeană. Ruta inițială de transport era această rută prin nord, prin Rusia. Ca urmare a războiului din Ucraina discuțiile sunt acum și nu sunt oarecum străin de ideea în sine, de a închide acest acest Coridor de Nord, astfel încât traficul să ți se mute pe Coridorul de Mijloc", a mai spus europarlamentarul.

Coridorul de Mijloc, motivul atacurilor ruse din Marea Neagră

Potrivit lui Cristian Terheș motivul recentelor atacuri lansate de Rusia în Marea Neagră ar fi tocmai descurajarea lumii de a folosi acest Coridor de Mijloc.

"Atacurile recente din Marea Neagră au ca rol destabilizarea acestui Coridor de Mijloc pentru că închizând acest Coridor de Nord, Rusia pierde foarte mulți bani pe care îi face din taxarea bunurilor care trec pe teritoriul lor", a mai spus Cristian Terheș.

De altfel, precizăm că chiar astăzi o navă a fost lovită de o dronă, la 13 mile marine de Constanța. Cristian Terheș a adus în discuție și acest nou grav incident de securitate.