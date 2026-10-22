Închiderea Coridorului Nord-Sud din Rusia, cerută în Parlamentul European. Cristian Terheș, la DC News

Foto: Cristian Terheș

Europarlamentarul Cristian Terheș este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac, vineri, 23 octombrie 2026, la interviurile DC News.

Cristian Terheș, europarlamentar din partea Partidului Național Conservator Român, parte a Grupului ECR, este invitat, vineri, 23 octombrie 2026, la interviurile DC News.

În dialogul cu analistul politic Bogdan Chirieac, europarlamentarul Terheș va vorbi despre solicitarea pe care a făcut-o către Parlamentul European, de închidere a Coridorului Nord-Sud de transport prin Rusia, ca răspuns la periclitarea navigaţiei comerciale în Marea Neagră prin atacuri cu drone și despre protestele violente care au afectat mai multe țări europene în ultimele zile, dar va aborda și problemele legate de noul buget al Uniunii Europene și Green Deal.

Principalele teme de dezbatere vor fi:

Cristian Terheș cere UE închiderea Coridorului Nord-Sud din Rusia

Sancțiuni pentru firmele care folosesc rutele comerciale rusești

China și alte țări din Asia, puse să aleagă între rutele prin Rusia sau Marea Neagră

Ce se mai întâmplă la Bruxelles. Vești de ultimă oră din Parlamentul European

Proteste violente în Franța, Italia și alte țări UE

Green Deal-ul și tranziția energetică, efecte asupra fermierilor și industriei din UE

Federalizarea UE vs. suveranitatea statelor naționale

Noul buget al UE: Protejarea Politicii Agricole Comune (PAC) și a fondurilor de coeziune

Emisiunea poate fi urmărită LIVE, vineri, 23 octombrie 2026, începând cu ora 13:00, pe DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News.

Cristian Terheș a fost ales europarlamentar la alegerile din anul 2024, când a candidat pe listele AUR. El este la al doilea mandat de europarlamentar, după ce, anterior, a fost ales în aceeași funcție și în anul 2019.